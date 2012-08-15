Epson'a EISA'dan 2012-2013'ün en iyi projektörü ödülü

Sektörde başarılı projeksiyon teknolojileri üreten ve cihazlar piyasaya süren Epson, sektörün öncü kuruluşlarından EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından 2012-2013'ün en iyi projektörü (European Projector 2012-2013) ödülüne layık görüldü.





Çok kolay kurulum, mükemmel video işleme ve hareket dengeleme özellikleriyle dikkat çeken Epson EH-TW9000W; EISA yöneticileri tarafından; "hayallerinizdeki ev sinemasına sahip olabilmek için bugünün pazarındaki en iyi çözümlerden" olarak nitelendirildi.





Epson Avrupa'nın Ürün Yöneticilerinden Madlyne Colson "EISA ödülleri sektörümüzde kaliteli ürünlere ışık tutan en büyük göstergelerden biri. TW9000W ile EISA'dan aldığımız bu ödül de Epson olarak bizim yüksek kalitede projektör üretme konusunda uzmanlığımızın en güzel kanıtlarındandır. Bu yılın başında aynı ürünümüzle TIPA'dan da (Technical Image Press Association) ödül almıştık. Projeksiyon ve ev sineması teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan onur duyuyoruz" dedi.





Dünyanın ilk kablosuz ful HD 3D projektörü olan Epson EH-TW9000W; 2.400 lümenlik Beyaz/Renkli ışık çıkışı, 200.000:1 kontrast oranı ve yüksek teknolojik donanımıyla maksimum 3 boyut keyfi sunuyor.