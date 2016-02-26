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Epson'dan dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar

Bilgisayar pazarında bir süredir küçük adımlarla pay kapma mücadelesinde olan Epson, dokunmatik ekranlı Endeavor TD160E hepsi-bir-arada bilgisayarını satışa sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Epson'dan dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar

Daha çok yazıcı, tarayıcı ve fotokopi cihazları ile yakından tanıdığımız Japon Epson, farklı pazarlarda da pay arayışı içerisinde. Geçtiğimiz yıl akıllı gözlük ile artırılmış gerçeklik alanına el atan Epson, ayrıca bilgisayar pazarında da hareketli. Firma, tasarım odaklı üst seviye bilgisayar ürünleri ile etkili olmaya çalışıyor.

Firmanın Endeavor TD160E adındaki yeni ürünü, dokunmatik ekranlı bir hepsi-bir-arada bilgisayarı. 15.6 inçlik 1366x768 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Celeron N3150 işlemcisi ve entegre grafik birimi ile destekleniyor. Modelde 2GB DDR3 RAM ve 64GB SSD kapasitesi mevcut. Bu, baz konfigürasyon.

Fansız bir sisteme sahip olan Endeavor, 2MP çözünürlüğünde web kamera, SD/SDHC/SDXC kart okuyucu, HDMI, USB 3.0, Gb Ethernet portu, WiFi AC bağlantısı, opsiyonel Bluetooth 4.0 şeklinde diğer özelliklere sahip. Cihaz, gelecek ay Japonya'da 889$ başlangıç etiketi ile satışa sunulacak.
 

http://www.guru3d.com/news-story/epson-endeavor-td160e-all-in-one-desktop-pc.html Yorum Yaz
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FearMyLife 3 yıl en beğenilen
celeron işlemci 2 gb ram 899 dolar D :D kafayı yemiş lan bunlar muadili 2si1 arada cihazlar 900 tl :)
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DeanWinchester. 3 yıl
Çok güzel kalın olmasıda daha güzel
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stalker(1979) 3 yıl
889 ABD Doları =
2 609,21119 Türk Lirası buna vergileri vs ekle en az 3000 TL :) Ekran full hd bile değil işlemci celeron ram 2 gb depolama 64 gb.
Ben bir şey mi kaçırıyorum yoksa bu parayı hak edecek bir özelliği var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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ÖzdalDoğru 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

889 ABD Doları =
2 609,21119 Türk Lirası buna vergileri vs ekle en az 3000 TL :) Ekran full hd bile değil işlemci celeron ram 2 gb depolama 64 gb.
Ben bir şey mi kaçırıyorum yoksa bu parayı hak edecek bir özelliği var mı?


Kaçırdığımız tek şey gülmekten altımıza kaçırdığımızdır
Sanırım donanım altın, gümüş veya titanyum kaplama.
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zehirlimadde 3 yıl
Yazıcıları gibi değildir umarım
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FearMyLife 3 yıl en beğenilen
celeron işlemci 2 gb ram 899 dolar D :D kafayı yemiş lan bunlar muadili 2si1 arada cihazlar 900 tl :)
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Fenomenon 3 yıl
Yuh 899$ nedir ya. Max ederi 250$
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