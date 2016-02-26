Epson'dan dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar



Daha çok yazıcı, tarayıcı ve fotokopi cihazları ile yakından tanıdığımız Japon Epson, farklı pazarlarda da pay arayışı içerisinde. Geçtiğimiz yıl akıllı gözlük ile artırılmış gerçeklik alanına el atan Epson, ayrıca bilgisayar pazarında da hareketli. Firma, tasarım odaklı üst seviye bilgisayar ürünleri ile etkili olmaya çalışıyor.



Firmanın Endeavor TD160E adındaki yeni ürünü, dokunmatik ekranlı bir hepsi-bir-arada bilgisayarı. 15.6 inçlik 1366x768 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Celeron N3150 işlemcisi ve entegre grafik birimi ile destekleniyor. Modelde 2GB DDR3 RAM ve 64GB SSD kapasitesi mevcut. Bu, baz konfigürasyon.



Fansız bir sisteme sahip olan Endeavor, 2MP çözünürlüğünde web kamera, SD/SDHC/SDXC kart okuyucu, HDMI, USB 3.0, Gb Ethernet portu, WiFi AC bağlantısı, opsiyonel Bluetooth 4.0 şeklinde diğer özelliklere sahip. Cihaz, gelecek ay Japonya'da 889$ başlangıç etiketi ile satışa sunulacak.



http://www.guru3d.com/news-story/epson-endeavor-td160e-all-in-one-desktop-pc.html