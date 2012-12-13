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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski Apple yöneticisi firmanın bir televizyon planı olmadığını iddia etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın patronu Tim Cook'un geçen haftaki röportajı ile birlikte bir süre rafa kalkmış olan televizyon iddiaları yeniden alevlenmişti. Bazı kaynaklar prototiplerin denendiği konusunda ısrarcı olsa da eski bir Apple yöneticisi, firmanın bir televizyon planının olmadığını iddia etti. 

Jean-Louis Gassee, verdiği demeçte Apple'ın her zaman daha iyisini yapabileceğini ancak bir TV planının olmadığını belirtti. Gassee bu iddiaların bitmeyen bir fantezi olduğunu da ekledi. Ona göre Apple TV daha gelişmiş özelliklerle yenilenerek karşımıza çıkacak. 

Gassee, iddialarına dayanak olarak ise böyle bir televizyon tasarımı için firmanın Apple TV benzeri bir modülü ekranın içine gömmesi gerektiğini, zaten Apple TV ile bu işin yıllardır yapıldığı tezini gösteriyor. 

Firmanın tecrübelerini yakından tanıyan Gassee'nin savunması gayet mantıklı. Ancak her yeni model çıktığında tereddütsüz satın alabilecek bir Apple müşterisi potansiyeli de firmayı yenilikler sunmaya teşvik ediyor.

http://readwrite.com/2012/12/10/apple-will-not-build-a-tv-says-jean-louis-gassee Yorum Yaz
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4Crumby 6 yıl en beğenilen murdocklawless
murdocklawless
apple'ın en güçlü yanı ios ve dokunmatik ekranı. tv üzerinde dokunmatik ekranın ne kadar saçma sapan bişey olacağını sanırım tahmin etmek zor değil. e hadi süper retina ekranlı tv yaptılar desen yayın standartları belli. retina çözünürlüğünde yayın yok. ios koysan bu seferde kumanda veya ekstra wifi klavye ya da ipad veya iphone üzerinden kullanacaksın. e o zaman tableti ya da telefonu kullanırım zaten tv ile işim ne? kaldı ki ios uygulamaları tamamen dokunmatik ekran odaklı. koltuğundan kalkıp tv'nin dibine gidip dokunmak isteyen olacağını hiç sanmıyorum.
kısacası apple'ın tv konusunda ortaya koyabileceği pek bir yenilik yok. bence de girmezler bu sektöre. girerlerse de fanboylarına güvenip girerler, zira onlara ne versen alırlar.

Akillara bak akillara zaten o yuzden onune gelen apple da calismiyo senin benim tahmin edebilecegimiz bisey olsa coktan yapilirdi adamlar zaten yenilik getiremedigi sektore girmiyo. İphone cikmadan once de ne derdin dur bi bakalim apple telefon cikarsa nolcak muzik dinlersin foto cekersin internete girersin e bunlari zaten nokia n serisi yapiyo derdin ama olay oyle olmuyo iste.
murdocklawlessapple'ın en güçlü yanı ios ve dokunmatik ekranı. tv üzerinde dokunmatik ekranın ne kadar saçma sapan bişey olacağını sanırım tah...
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FERFEROS 6 yıl
Yukarıdaki arkadaş kombo yapmış. :D
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lj94 6 yıl FERFEROS
FERFEROS

Yukarıdaki arkadaş kombo yapmış. :D

vallahi gitmiyodu gitsin diye milyon kere tıkladım sonuç bu :D:D
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lj94 6 yıl
sene 2012 retina kolpasına hala inananlar görüyorum :D
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murdocklawless 6 yıl
apple'ın en güçlü yanı ios ve dokunmatik ekranı. tv üzerinde dokunmatik ekranın ne kadar saçma sapan bişey olacağını sanırım tahmin etmek zor değil. e hadi süper retina ekranlı tv yaptılar desen yayın standartları belli. retina çözünürlüğünde yayın yok. ios koysan bu seferde kumanda veya ekstra wifi klavye ya da ipad veya iphone üzerinden kullanacaksın. e o zaman tableti ya da telefonu kullanırım zaten tv ile işim ne? kaldı ki ios uygulamaları tamamen dokunmatik ekran odaklı. koltuğundan kalkıp tv'nin dibine gidip dokunmak isteyen olacağını hiç sanmıyorum.
kısacası apple'ın tv konusunda ortaya koyabileceği pek bir yenilik yok. bence de girmezler bu sektöre. girerlerse de fanboylarına güvenip girerler, zira onlara ne versen alırlar.
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4Crumby 6 yıl murdocklawless
murdocklawless
apple'ın en güçlü yanı ios ve dokunmatik ekranı. tv üzerinde dokunmatik ekranın ne kadar saçma sapan bişey olacağını sanırım tahmin etmek zor değil. e hadi süper retina ekranlı tv yaptılar desen yayın standartları belli. retina çözünürlüğünde yayın yok. ios koysan bu seferde kumanda veya ekstra wifi klavye ya da ipad veya iphone üzerinden kullanacaksın. e o zaman tableti ya da telefonu kullanırım zaten tv ile işim ne? kaldı ki ios uygulamaları tamamen dokunmatik ekran odaklı. koltuğundan kalkıp tv'nin dibine gidip dokunmak isteyen olacağını hiç sanmıyorum.
kısacası apple'ın tv konusunda ortaya koyabileceği pek bir yenilik yok. bence de girmezler bu sektöre. girerlerse de fanboylarına güvenip girerler, zira onlara ne versen alırlar.

Akillara bak akillara zaten o yuzden onune gelen apple da calismiyo senin benim tahmin edebilecegimiz bisey olsa coktan yapilirdi adamlar zaten yenilik getiremedigi sektore girmiyo. İphone cikmadan once de ne derdin dur bi bakalim apple telefon cikarsa nolcak muzik dinlersin foto cekersin internete girersin e bunlari zaten nokia n serisi yapiyo derdin ama olay oyle olmuyo iste.
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depeche35 6 yıl
Yani bu pazarda olmasan da olur...
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