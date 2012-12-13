Eski Apple yöneticisi firmanın bir televizyon planı olmadığını iddia etti





Apple'ın patronu Tim Cook'un geçen haftaki röportajı ile birlikte bir süre rafa kalkmış olan televizyon iddiaları yeniden alevlenmişti. Bazı kaynaklar prototiplerin denendiği konusunda ısrarcı olsa da eski bir Apple yöneticisi, firmanın bir televizyon planının olmadığını iddia etti.





Jean-Louis Gassee, verdiği demeçte Apple'ın her zaman daha iyisini yapabileceğini ancak bir TV planının olmadığını belirtti. Gassee bu iddiaların bitmeyen bir fantezi olduğunu da ekledi. Ona göre Apple TV daha gelişmiş özelliklerle yenilenerek karşımıza çıkacak.





Gassee, iddialarına dayanak olarak ise böyle bir televizyon tasarımı için firmanın Apple TV benzeri bir modülü ekranın içine gömmesi gerektiğini, zaten Apple TV ile bu işin yıllardır yapıldığı tezini gösteriyor.





Firmanın tecrübelerini yakından tanıyan Gassee'nin savunması gayet mantıklı. Ancak her yeni model çıktığında tereddütsüz satın alabilecek bir Apple müşterisi potansiyeli de firmayı yenilikler sunmaya teşvik ediyor.

http://readwrite.com/2012/12/10/apple-will-not-build-a-tv-says-jean-louis-gassee