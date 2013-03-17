Eski Firemint geliştiricileri ilk projeleri Framed'ı duyurdu

Spy Mouse ve Real Racing serisinin geliştirilmesinde görev almış olan üç eski Firemint çalışanı tarafından kurulan Loveshack Entertainment, ilk projesi Framed'ı duyurdu.





Duyuruyla birlikte Framed'e ait bir de konsept videosu yayınlayan yapımcı, daha önce mobil platformda pek de eşine rastlamadığımız bir oyun sunmayı planladığını göstermiş oldu.Oyunculara çizgi roman havasında bir olay sırası sunan yapım, doğru bir olay örgüsüyle bir sonraki sayfaya geçmenize izin veriyor. Henüz hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadığımız yapım, bu yapısıyla birden fazla çözüm yolu sunacak gibi görünüyor.





Yayınlanan konsept videosundan anlaşılacağı üzere sürükle bırak tarzında basit bir kontrol sistemine sahip olacak olan yapımın PC, Mac, akıllı telefon ve tabletlere bu yıl içerisinde geleceği belirtiliyor. Ancak, şu an için yapımın hangi mobil platformlara çıkış yapacağı kesinlik kazanmış değil. Sahip olduğu özgün oyun yapısıyla bir hayli etkileyici görünen yapımın neler sunacağını detaylar gün yüzüne çıktıkça hep birlikte göreceğiz.







http://loveshackentertainment.com/