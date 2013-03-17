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Eski Firemint geliştiricileri ilk projeleri Framed'ı duyurdu

6 yıl
1,1b
1
25
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Eski Firemint geliştiricileri ilk projeleri Framed'ı duyurdu
Spy Mouse ve Real Racing serisinin geliştirilmesinde görev almış olan üç eski Firemint çalışanı tarafından kurulan Loveshack Entertainment, ilk projesi Framed'ı duyurdu.

Duyuruyla birlikte Framed'e ait bir de konsept videosu yayınlayan yapımcı, daha önce mobil platformda pek de eşine rastlamadığımız bir oyun sunmayı planladığını göstermiş oldu.Oyunculara çizgi roman havasında bir olay sırası sunan yapım, doğru bir olay örgüsüyle bir sonraki sayfaya geçmenize izin veriyor. Henüz hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadığımız yapım, bu yapısıyla birden fazla çözüm yolu sunacak gibi görünüyor. 

Yayınlanan konsept videosundan anlaşılacağı üzere sürükle bırak tarzında basit bir kontrol sistemine sahip olacak olan yapımın PC, Mac, akıllı telefon ve tabletlere bu yıl içerisinde geleceği belirtiliyor. Ancak, şu an için yapımın hangi mobil platformlara çıkış yapacağı kesinlik kazanmış değil. Sahip olduğu özgün oyun yapısıyla bir hayli etkileyici görünen yapımın neler sunacağını detaylar gün yüzüne çıktıkça hep birlikte göreceğiz.  


 

http://loveshackentertainment.com/ Yorum Yaz
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anelka39 5 yıl
Muthis ve degisik tarzda beklemeye devam...
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silinebilirpan 5 yıl
Oldukça beğendim :)
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rLzApex 5 yıl
Beğendim
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anelka39 5 yıl
Bekledigim oyunlardan bitaneside bu
Bir gelisme yok sanirim
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lost.shoot 5 yıl
bu adamlar yaparsa tutar
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anelka39 6 yıl
Harbiden cok farkli ve guzel bir oyun fiyatini hakeder gibi duruyor
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Bytekno 6 yıl
değişik garip bir oyuna benziyor
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digimon52 6 yıl
Gözünüsü sevim söyle oyunlar görmek isdiyorum ya mobil´de daha cok :D
hep kiytirik onun bunun takliti birbirine benzeyen oyunlar yaraticilik yok adamlarda ya.
büyük ekranlarda oynanasi duruyor daha cok merakla bekliyorum.
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djkubi 6 yıl
Satranç tarzı bir oyun olmuş. Çok güzel.
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mert2091 6 yıl
çok hoş bir oyun a benziyor.Zekayı kullandıran her oyun güzeldir..
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KinZhull 6 yıl
Çok değişik bir konsept ben hayran kaldım bakalım nasıl bir oyun olacak
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-)KraL(- 6 yıl
takipteyim
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Cidelee 6 yıl
Firement'ten babam çıksa yerim
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