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Eski YouTube kurucusu Chad Hurley'in yeni projesi MixBit, yakında faaliyete geçiyor

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Eski YouTube kurucusu Chad Hurley'in yeni projesi MixBit, yakında faaliyete geçiyor
Popüler video servisi YouTube'un kurucularından Chad Hurley, twitter hesabı üzerinden yeni projesi MixBit'i duyurdu.

Yeni projesiyle birlikte YouTube'a rakip olmayı planlayan Hurley, insanların birlikte çalışmaları ve içerik oluşturabilmeleri için YouTube'a göre daha esnek bir yapı sunmayı planlıyor. MP4 formatındaki videoları sürekli olarak oynatabilme özelliğine sahip olacağı söylenen MixBit'in alan adının 2 bin 95 dolara satın alındığını da belirtelim. 

Bu ay itibariyle devreye girmesi beklenen MixBit'in YouTube karşısında ne kadar başarılı olabileceğini hep birlikte göreceğiz
.

http://www.theverge.com/2013/4/1/4169494/mixbit-video-collaboration-site-chad-hurley-youtube-founder-announcement Yorum Yaz
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen
Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı "Chad Harley" değil "Chad Hurley"dir.

Kimdir diye "Chad Harley" ismini Google Görseller'e yazdım, çıkan sonuçlar rezaletti. O açıdan düzelteyim dedim.
Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı "Chad Harley" değil "Chad Hurley"dir.Kimdir diye "Chad Harley" ismini Google Görseller'e yazdım, çıkan sonuçla...
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Metabolism 5 yıl
Diğer rakipleri youtube kadar tutunamadı. Bunun akıbetini zaman gostericek
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Mor Lahana 5 yıl
Yılların Youtube'sini ne kadar geçer bu MixBit diye insan düşünmüyor değil. Ama youtube benim için vazgeçilmezdir ve öyle de kalacaktır. Youtube alt yapısı kullanılarak düzenlenen bir yazılım ne kadar farklılaşmış olabilir ki. Bir ortaya atılsa da görsek..
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Legendery 5 yıl Mor Lahana
Mor Lahana

Yılların Youtube'sini ne kadar geçer bu MixBit diye insan düşünmüyor değil. Ama youtube benim için vazgeçilmezdir ve öyle de kalacaktır. Youtube alt yapısı kullanılarak düzenlenen bir yazılım ne kadar farklılaşmış olabilir ki. Bir ortaya atılsa da görsek..

Yılların youtube'u dediğin şeyi o adam kurdu olaya bir de o açıdan bak, tutar tutmaz orası tartışılır.
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ercanncan 6 yıl
Youtubeyi geçmeyi düşünüosa bişey denmez büyük rekabet had, bakalım
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Şeker Hapı 6 yıl
TeamAnimus
Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı Chad Harley değil Chad Hurleydir. Kimdir diye Chad Harley ismini Google Görsellere yazdım, çıkan sonuçlar rezaletti. O açıdan düzelteyim dedim.

Ulan bir de en başta çıkıyor pis herif :D
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interwap 6 yıl
Ana sayfalarına koydukları resim.

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VoLVoXxX99 6 yıl
TeamAnimus
Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı Chad Harley değil Chad Hurleydir. Kimdir diye Chad Harley ismini Google Görsellere yazdım, çıkan sonuçlar rezaletti. O açıdan düzelteyim dedim.

keşke bakmayaydım..
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alito 6 yıl
İsim tutar. Popularite sağlayabilirse ciddi bir rakip olabilir.
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gokooo 6 yıl
TeamAnimus

Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı Chad Harley değil Chad Hurleydir. Kimdir diye Chad Harley ismini Google Görsellere yazdım, çıkan sonuçlar rezaletti. O açıdan düzelteyim dedim.


Ay anaaam

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itachi237 6 yıl
Allah Diyen Tirbüşon
TeamAnimus Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı Chad Harley değil Chad Hurleydir. Kimdir diye Chad Harley ismini Google Görsellere yazdım, çıkan sonuçlar rezaletti. O açıdan düzelteyim dedim.
yapma hocam bende yazdım :(

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Recharged 6 yıl
İsim güzel.Sağlam bir proje gelebilir.
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PwaGG 6 yıl
TeamAnimus
Sayın editörüm, bahsi geçen şahsın adı Chad Harley değil Chad Hurleydir. Kimdir diye Chad Harley ismini Google Görsellere yazdım, çıkan sonuçlar rezaletti. O açıdan düzelteyim dedim.

yapma hocam bende yazdım :(
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