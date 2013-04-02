Eski YouTube kurucusu Chad Hurley'in yeni projesi MixBit, yakında faaliyete geçiyor

Popüler video servisi YouTube'un kurucularından Chad Hurley, twitter hesabı üzerinden yeni projesi MixBit'i duyurdu.





Yeni projesiyle birlikte YouTube'a rakip olmayı planlayan Hurley, insanların birlikte çalışmaları ve içerik oluşturabilmeleri için YouTube'a göre daha esnek bir yapı sunmayı planlıyor. MP4 formatındaki videoları sürekli olarak oynatabilme özelliğine sahip olacağı söylenen MixBit'in alan adının 2 bin 95 dolara satın alındığını da belirtelim.





Bu ay itibariyle devreye girmesi beklenen MixBit'in YouTube karşısında ne kadar başarılı olabileceğini hep birlikte göreceğiz

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http://www.theverge.com/2013/4/1/4169494/mixbit-video-collaboration-site-chad-hurley-youtube-founder-announcement