Eski YouTube kurucusu benzer bir platformu hizmete sokmak üzere

Dünyanın en büyük video portalı haline gelen YouTube'u kuran ve 1.7 milyar dolara Google'a satan üç kişilik ekipten olan Chad Hurley, yeni bir video portalı ile ilgili planlarını açıkladı.





ABD'de SXSW konferansında konuşan Chad Hurley, Netflix tarzında ücretli içerik yayınından ziyade, YouTube ile benzer özellikler arz edecek bir video portalını yıl sonuna kadar faaliyete sokmak istediğini dile getirdi.





Hurley, yaklaşık bir ay sonra bir lansman planladığını belirtirken, hizmetin kullanıcıların birlikte içerik hazırlamasını teşvik edecek bir esnekliğe sahip olacağını ve şimdilik YouTube ile doğrudan rekabete girme niyetlerinin olmadığının altını çizdi.





Hurley'in ne tür bir hizmet tanıtacağı merak konusu oldu. YouTube'un eski kurucusu olmasının da bunda etkisi büyük. Günde 72 saat video yüklenen YouTube'u nasıl etkileyeceği de diğer bir merak konusu.



