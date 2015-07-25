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E-spor müsabakalarına doping kontrolü geliyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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E-spor müsabakalarına doping kontrolü geliyor

Spor müsabakalarında doping maddelerinin kullanılmasına karşı büyük bir yaptırım mekanizması mevcut ve doping kullandığı tespit edilen sporculara ömür boyu men edilmeye kadar giden çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Doping kontrol mekanizması şimdi e-spor karşılaşmalarına geliyor. 

İnternet veya yerel ağ üzerinden insanların bir araya gelerek oyun oynayabilmesini tanımlayan e-spor yeni bir kavram. Aslında oyuncular birbirleri ile yıllardır internet üzerinden WoW veya Counter Strike gibi pek çok oyunu oynamaktaydı. 

Ancak son yıllarda Battle.Net World Championship veya LOL gibi dünyanın çeşitli yerlerinden gelen oyuncuların birbiri ile kozlarını paylaştığı dev turnuvalar e-spor kategorisinin de temellerini attı. E-spor artık resmi olarak spor müsabakaları arasında yer alıyor ve oyunculara lisans veriliyor. 

E-spor organizasyonlarının en büyüklerinden olan Elektronik Spor Ligi - ESL, etkinliklerinde doping kullanımının önüne geçmek için Almanya Anti Doping Ajansı - NADA ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bundan böyle etkinliklere katılan sporcular performansı artıran ilaç kullanıp kullanmadıklarına dair tahlillere katılacak. 

Kararın ilk uygulaması Ağustos ayındaki dünyanın en büyük Counter-Strike: Global Offensive turnuvasının yapıldığı ESL One Cologne etkinliğinde yapılacak. İlaç kullanımının tespiti için oyunculara deri testleri yapılacak. Ancak daha önceden hangi maddelerin yasaklı olduğu, testlerin metotları ve yaptırım çeşitleri konusunda e-spor takımları ve yöneticileri bilgilendirilecek. 

E-spor müsabakaları genelde masa başında geçtiği için sporcuların niye dopinge ihtiyaç duyduğu sorusu akıllara gelebilir. Ancak sürekli dikkat ve heyecan içerisinde bulunmak oyuncuları zihnen yormaya başlıyor ve konsantrasyon bozuluyor. Doping ilaçları ise bu yorgunluğu öteleyerek bir süre daha dikkatin toplanmasını sağlıyor. E-spor organizasyonlarında 250 bin dolara kadar çıkan ödüller olduğu düşünüldüğünde dikkat ve konsantrasyon çok önemli bir hale geliyor. 

Daha önce bazı e-spor oyuncularının doping kullandığı gündeme gelmişti. Ancak tespit mekanizmaları olmadığı için herhangi bir girişimde bulunulmuyordu. Yapılan ortaklıklar bu bahaneyi de ortadan kaldırdı. ESL haricinde Major League Gaming de gelecek yıl doping kontrollerine başlayacak.  

http://hexus.net/gaming/news/industry/84950-e-sports-tournament-organisers-begin-random-drug-testing/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
haberdeki adderall i görünce aklıma silicon valley geldi


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murahe 3 yıl
olmalıydı
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Sony Black 3 yıl
Yerinde bir uygulama olmuş
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Rubisco 3 yıl
Bilindik kafein-teofilin faln gibi çay kahvede olan uyarıcılar dışında farklı moleküller - ilaçlar var. Psikotik sınıfa giren, Tr için kırmızı reçete gerekenler faln var. Yada felç-inme geçirenlere verilen farklı ilaçlar var. Hepsinin beyin kimyası üstüne etkileri var.Antidepresan-çeşitli sakinleştrici vs. gbiler hepsi dahil edilebilir.
Görece küçük turnuvalarda kontrolü zor olur belki de, insanların her haltı yemeye hazır olduğu durumlar için gayet doğru adım. Biz yıllar öncesinde bıdı bıdısını edip duruyorduk da, ipleyen yoktu o zamanlar tabi.
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FerdosParadise 3 yıl
şimdi birşey diyeceğem yine 1 puan uyarı cezası alacağam.o yüzden Mevlana gibi susuyorum.
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J.McNulty 3 yıl
Esporunda dopingi hack programları , botlar felan olur heralde onları kontrol etsinler D
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WarSaw 3 yıl
saçma sapan şeyler önce kaba etlerinden e-sport diye birşey icat ettiler sonrada e-sport dopingi. masa başında çok çok redbull içerler 10 tane birden içip nalları dikerler olur biter.
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acbold 3 yıl
Bazı arkadaşların ilgisiz davranışlarını kabul edebiliriz. Fakat şuan ülke olarak e-spor yönelmesi gereken en başta gelen ülkeyiz. Hem genç nüfus hem işsizlik olarak düşündüğümüz de obezite gibi bir sorunumuz olmadığını da varsayarsak. Şuan e-spor çalışmalarını devlet tarafından karşılanacağı bir sürece girmemiz gerek. E-spor eski kafalı insanlar için "sadece oyun" dur.
E-spor her oyun birbirinden farklıdır fakat her oyunu teker teker ele aldığmızda ne kadar kazançlar sağladığını çözümleyebiliriz.
Şimdi zararlardan bahsetmeye gerek yok.Neden yok ? -Sadece facebook twitter gibi sosyal medya araçlarında ölü gibi vakit geçiren kullanıcılar var. Çocuklarımız gençlerimiz sosyal medya ile yok olana kadar yetenekleri doğrultusunda geleceklerini kurtaracak hemde zevk alabilecek e-spor'a yönlenmeli. Herkes profesyonel olacak değil fakat en azından profesyonel dünyanın +1 seyircisi olur. Ve kitle büyür.
E-Spor bu denli gelişirken hile bahis vb etkinlikleri içerisinde gördüğümzüd doping testi gelmese şaşırırdık zaten. Şuan herşey olağan ilerliyor. Bizim daha hızlı davranıp dünyanın önünde yer almamız lazım.
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Mr xXx 3 yıl
Başka uğraşacak iş bulamadınız mı?
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BekirTemel 3 yıl
E spor altın Dönemi'ni yaşıyor galiba,işi büyüttükçe büyütüyorlar.
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bratishka 3 yıl
250bin dolar biraz az olmuş. Steam dota 2 turnuvası birincisi takıma bir milyon dolar ödül verdi. Bu seneki toplam ödül miktarı 17 milyonu geçmiş durumda.
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