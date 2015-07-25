E-spor müsabakalarına doping kontrolü geliyor

Spor müsabakalarında doping maddelerinin kullanılmasına karşı büyük bir yaptırım mekanizması mevcut ve doping kullandığı tespit edilen sporculara ömür boyu men edilmeye kadar giden çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Doping kontrol mekanizması şimdi e-spor karşılaşmalarına geliyor.





İnternet veya yerel ağ üzerinden insanların bir araya gelerek oyun oynayabilmesini tanımlayan e-spor yeni bir kavram. Aslında oyuncular birbirleri ile yıllardır internet üzerinden WoW veya Counter Strike gibi pek çok oyunu oynamaktaydı.





Ancak son yıllarda Battle.Net World Championship veya LOL gibi dünyanın çeşitli yerlerinden gelen oyuncuların birbiri ile kozlarını paylaştığı dev turnuvalar e-spor kategorisinin de temellerini attı. E-spor artık resmi olarak spor müsabakaları arasında yer alıyor ve oyunculara lisans veriliyor.





E-spor organizasyonlarının en büyüklerinden olan Elektronik Spor Ligi - ESL, etkinliklerinde doping kullanımının önüne geçmek için Almanya Anti Doping Ajansı - NADA ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bundan böyle etkinliklere katılan sporcular performansı artıran ilaç kullanıp kullanmadıklarına dair tahlillere katılacak.





Kararın ilk uygulaması Ağustos ayındaki dünyanın en büyük Counter-Strike: Global Offensive turnuvasının yapıldığı ESL One Cologne etkinliğinde yapılacak. İlaç kullanımının tespiti için oyunculara deri testleri yapılacak. Ancak daha önceden hangi maddelerin yasaklı olduğu, testlerin metotları ve yaptırım çeşitleri konusunda e-spor takımları ve yöneticileri bilgilendirilecek.





E-spor müsabakaları genelde masa başında geçtiği için sporcuların niye dopinge ihtiyaç duyduğu sorusu akıllara gelebilir. Ancak sürekli dikkat ve heyecan içerisinde bulunmak oyuncuları zihnen yormaya başlıyor ve konsantrasyon bozuluyor. Doping ilaçları ise bu yorgunluğu öteleyerek bir süre daha dikkatin toplanmasını sağlıyor. E-spor organizasyonlarında 250 bin dolara kadar çıkan ödüller olduğu düşünüldüğünde dikkat ve konsantrasyon çok önemli bir hale geliyor.





Daha önce bazı e-spor oyuncularının doping kullandığı gündeme gelmişti. Ancak tespit mekanizmaları olmadığı için herhangi bir girişimde bulunulmuyordu. Yapılan ortaklıklar bu bahaneyi de ortadan kaldırdı. ESL haricinde Major League Gaming de gelecek yıl doping kontrollerine başlayacak.

http://hexus.net/gaming/news/industry/84950-e-sports-tournament-organisers-begin-random-drug-testing/