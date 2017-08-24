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HTC'den Android Oreo müjdesi geldi

Akıllı telefon üreticisi HTC, dünya genelindeki tüm HTC U11, HTC U Ultra ve HTC 10 cihazlar için Android Oreo güncellemesi yayınlamak için çalışmalar yaptığını açıkladı.
1 yıl
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, amiral gemileri için Android Oreo ile ilgili bir bildiri yayınladı. HTC Amerika tarafından Twitter aracılığıyla yayınlanan açıklamaya göre şirket, dünya genelindeki tüm HTC U11, HTC U Ultra ve HTC 10 cihazlar için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?"
Konuyla ilgili daha fazla detay verilmezken, güncellemeyle ilgili ayrıntıların ve ek cihazların daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Bu durum HTC'yi Android Oreo güncellemesiyle ilgili duyuru yapan ilk şirket haline getirmiş durumda.
Diğer akıllı telefon üreticileri, güncelleme takvimlerini veya amiral gemisi cihazlarının Oreo'yu ne zaman alacağına ilişkin detayları henüz paylaşmış değiller. Şu an için sadece Google Pixel, Pixel XL ve Nexus'ların Android Oreo güncellemesiyle çalışan piyasadaki sınırlı sayıdaki cihazlar olduğunu belirtelim.

https://twitter.com/HTCUSA/status/900103314150273024 Yorum Yaz
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kucukyenici 1 yıl en beğenilen
Arkadaş; Nasıl bir site, yönetici uyuyor mu? Ya sayfaya girmiyor, ya yorum yapılmıyor, ya PM gönderilmiyor! Hele mobildeyseniz saç-baş yoldurur. 4,5G hak getire, fayda etmiyor. Her gün çeşit çeşit problem. Siteden soğuttunuz yahu!
Arkadaş; Nasıl bir site, yönetici uyuyor mu? Ya sayfaya girmiyor, ya yorum yapılmıyor, ya PM gönderilmiyor! Hele mobildeyseniz saç-baş yoldurur. 4,5G hak getire...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Arapkahvesi 1 yıl
Android nasıl bir işse artık bu sene çıkmış amiral model telefona bu senenin güncelleme desteği "müjde" olarak haber yapılıyor arkadaş
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FRAPS_TR 1 yıl
htc10 piyasadaki en iyi telefondur , hem sağlam hem tasarımı çok iyi hemde kamerası efsanedir.
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burakk, 1 yıl
Şunlara müjde filan yazmayın. Adamlar artık dünya basını yüzünden o güncelleştirmeyi "vermek zorunda" değiller gibi hissediyorlar. Sanki mükafat sadaka anasını..
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St Batuhan 1 yıl
Müjde? O kadar tuhaflaştı ki normal bir açıklama müjde gibi yansıyor. Adamların son telefonları değil mi bunlar? Eh zaten gelmesi gerekmiyor mu da müjde denmiş? Gidip Htc One a verse müjde anlam kazanır da son telefonlara geleceğini açıklamış olması müjde yerine düpedüz bilgi sadece.
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SixSixSix 1 yıl
Android sürüm güncellemeleri üzerinden iOS övücülüğü yapmaya başlamışlar bile.
Android 8'e (Android Oreo) ait videoları izledim. Android 7'den (Nougat) ne farkı var?
Halihazırda HTC 10 kullanıyorum ve Android Nougat yüklü durumda. Cihaz kutusundan Android Marshmallow ile çıkıyor. Nougat ile ekranı ikiye bölme falan geldi. Şahsen benim için bu bile "ahım şahım" bir değişiklik değil. Android Marshmallow'da kalsaydım, hiçbir eksiklik hissetmezdim. Android Oreo gelince de hiçbir fazlalık hissedeceğimi düşünmüyorum.
Android tarafında eleştirilmesi gereken asıl konu, Android güvenlik yamaları. İşte bu bu büyük bir sorun. Günümüzde birçok kişi mobil bankacılık kullanıyor, mobil browser'lar üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yapıyor. 7 aydır 1 Ocak 2017 güvenlik patch'ini kullanıyorum HTC 10'da. Bugün itibariyle 1 Temmuz 2017 yaması geldi. Yeni gelen security patch bile neredeyse 2 ay öncesine ait.
Android ile iOS'u bu konuda kıyaslamak hiç doğru değil. Adamlar sadece kendi cihazlarında kullanıyorlar iOS'u. Google'ın Nexus ve Pixel cihazları da iPhone'lar gibi düzenli güncelleme alıyor. Ölmüş olsa da, Lumia'lar da sürekli OS güncellemesi alıyordu. Windows Phone kullanan diğer markalar (HTC, Acer, Alcatel, Xiaomi, HP...) ise bu güncellemelerden ya faydalamıyor ya da çok geç faydalanabiliyordu. iOS'u versin bakalım Casper'a, Asus'a, Meizu'ya; ondan sonra görelim iOS update'leri ne alemde.
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Mr. Jingles 1 yıl
Android'de en az üç yıl güncelleme şart. İki yıl nedir? İlk yıl zaten sayma ikinci yıl da keyfini çıkaramadan desteğini kesiyorlar. M9 bitti işte. Seneye de 10 bitiyor. Şimdi almaya kalksan ölü yatırım. Android'de telefon alacaksan ilk yılında alacaksın.
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strathmorea 1 yıl
Zamanlama ve gecikmeden son güncellemeyi verecek olması müjde olabilir ama bahsi geçen telefonlara oreo güncellemesi vermesi olmazsa olmaz bir şey tabiki. Tepe model cihaz da olsa 2-3 büyük güncelleme veriyor satan marka ve bu aslında sıfır satış sonrası destek anlamına gelir.
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Arapkahvesi 1 yıl
Android nasıl bir işse artık bu sene çıkmış amiral model telefona bu senenin güncelleme desteği "müjde" olarak haber yapılıyor arkadaş
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kucukyenici 1 yıl en beğenilen
Arkadaş; Nasıl bir site, yönetici uyuyor mu? Ya sayfaya girmiyor, ya yorum yapılmıyor, ya PM gönderilmiyor! Hele mobildeyseniz saç-baş yoldurur. 4,5G hak getire, fayda etmiyor. Her gün çeşit çeşit problem. Siteden soğuttunuz yahu!
1 Yanıt Yanıtla +17
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0quz28 1 yıl kucukyenici
yıllardır donanımhaber kullanıyorum bana artık normal gelmeye başladı hep böyle bu site hiç düzelmiyecek sanırım
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Guest-F8946C419 1 yıl
Diyince bir de kızıyorlar. Birileri var 4-5 yıl güncelleme verir.. bazıları da amiral gemi modellerine 1 güncelleme verir geçer.
Buna rağmen o savunulur. 4 yıllık cihaz yavaşlatıldı diye veryansın ederler..
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BekirARSLAN 1 yıl
M9 desteği de böylelikle son buldu :)
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Barthemana 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN

M9 desteği de böylelikle son buldu :)

Marshmallow ve Nougat gibi 2 büyük güncelleme aldı zaten. Buna şükretmek lazım, daha 1 büyük güncellemeyi veremeyen firmalar var :))
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