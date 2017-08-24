HTC'den Android Oreo müjdesi geldi

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, amiral gemileri için Android Oreo ile ilgili bir bildiri yayınladı. HTC Amerika tarafından Twitter aracılığıyla yayınlanan açıklamaya göre şirket, dünya genelindeki tüm HTC U11, HTC U Ultra ve HTC 10 cihazlar için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor.

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Konuyla ilgili daha fazla detay verilmezken, güncellemeyle ilgili ayrıntıların ve ek cihazların daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Bu durum HTC'yi Android Oreo güncellemesiyle ilgili duyuru yapan ilk şirket haline getirmiş durumda.

Diğer akıllı telefon üreticileri, güncelleme takvimlerini veya amiral gemisi cihazlarının Oreo'yu ne zaman alacağına ilişkin detayları henüz paylaşmış değiller. Şu an için sadece Google Pixel, Pixel XL ve Nexus'ların Android Oreo güncellemesiyle çalışan piyasadaki sınırlı sayıdaki cihazlar olduğunu belirtelim.

https://twitter.com/HTCUSA/status/900103314150273024