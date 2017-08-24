HTC'den Android Oreo müjdesi geldi

Haber Editörü
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, amiral gemileri için Android Oreo ile ilgili bir bildiri yayınladı. HTC Amerika tarafından Twitter aracılığıyla yayınlanan açıklamaya göre şirket, dünya genelindeki tüm HTC U11, HTC U Ultra ve HTC 10 cihazlar için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor.Ayrıca Bkz. "Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?"
Konuyla ilgili daha fazla detay verilmezken, güncellemeyle ilgili ayrıntıların ve ek cihazların daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Bu durum HTC'yi Android Oreo güncellemesiyle ilgili duyuru yapan ilk şirket haline getirmiş durumda.
Diğer akıllı telefon üreticileri, güncelleme takvimlerini veya amiral gemisi cihazlarının Oreo'yu ne zaman alacağına ilişkin detayları henüz paylaşmış değiller. Şu an için sadece Google Pixel, Pixel XL ve Nexus'ların Android Oreo güncellemesiyle çalışan piyasadaki sınırlı sayıdaki cihazlar olduğunu belirtelim.
https://twitter.com/HTCUSA/status/900103314150273024 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android 8'e (Android Oreo) ait videoları izledim. Android 7'den (Nougat) ne farkı var?
Halihazırda HTC 10 kullanıyorum ve Android Nougat yüklü durumda. Cihaz kutusundan Android Marshmallow ile çıkıyor. Nougat ile ekranı ikiye bölme falan geldi. Şahsen benim için bu bile "ahım şahım" bir değişiklik değil. Android Marshmallow'da kalsaydım, hiçbir eksiklik hissetmezdim. Android Oreo gelince de hiçbir fazlalık hissedeceğimi düşünmüyorum.
Android tarafında eleştirilmesi gereken asıl konu, Android güvenlik yamaları. İşte bu bu büyük bir sorun. Günümüzde birçok kişi mobil bankacılık kullanıyor, mobil browser'lar üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yapıyor. 7 aydır 1 Ocak 2017 güvenlik patch'ini kullanıyorum HTC 10'da. Bugün itibariyle 1 Temmuz 2017 yaması geldi. Yeni gelen security patch bile neredeyse 2 ay öncesine ait.
Android ile iOS'u bu konuda kıyaslamak hiç doğru değil. Adamlar sadece kendi cihazlarında kullanıyorlar iOS'u. Google'ın Nexus ve Pixel cihazları da iPhone'lar gibi düzenli güncelleme alıyor. Ölmüş olsa da, Lumia'lar da sürekli OS güncellemesi alıyordu. Windows Phone kullanan diğer markalar (HTC, Acer, Alcatel, Xiaomi, HP...) ise bu güncellemelerden ya faydalamıyor ya da çok geç faydalanabiliyordu. iOS'u versin bakalım Casper'a, Asus'a, Meizu'ya; ondan sonra görelim iOS update'leri ne alemde.
Buna rağmen o savunulur. 4 yıllık cihaz yavaşlatıldı diye veryansın ederler..
Marshmallow ve Nougat gibi 2 büyük güncelleme aldı zaten. Buna şükretmek lazım, daha 1 büyük güncellemeyi veremeyen firmalar var :))
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3294 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve