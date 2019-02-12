Ethereum tekrar ikinci

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; Ethereum, piyasa hacmi listelemesinde Ripple'ı geçerek ikinci sıraya oturdu. Söz konusu kripto para birimi geçtiğimiz yıl, ikincilik koltuğunu Ripple'a kaptırmıştı. Ripple, ikinciliği aldığı sırada gösterdiği ani yükselişle piyasalarda büyük sansasyon yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişe geçmişti. Ethereum, bu yükselişten en çok yararlanan dijital para birimlerinden biri oldu ve piyasa hacmini oldukça arttırdı.

Ethereum'un bir haftalık fiyat grafiği şu şekilde

Geçtiğimiz yıl Ripple, oldukça büyük bir yükseliş göstererek piyasa hacmi listelemesinde Ethereum'u geçmişti. Ethereum'un Ripple tarafından geçilmesi, büyük ses getirmişti. Bu gelişme sonrası bazı analistler Ethereum'un "işinin bittiğini" söylemişti.

Geçtiğimiz günlerdeki yükselişin ardından birçok kripto para birimi düşüşe geçse de Ethereum yükselişine devam ediyor. Söz konusu kripto para birimi; düşüşlerin başladığı Ocak 2018'de en yüksek fiyatına ulaşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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