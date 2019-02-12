Ethereum tekrar ikinci

Haber Editörü
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; Ethereum, piyasa hacmi listelemesinde Ripple'ı geçerek ikinci sıraya oturdu. Söz konusu kripto para birimi geçtiğimiz yıl, ikincilik koltuğunu Ripple'a kaptırmıştı. Ripple, ikinciliği aldığı sırada gösterdiği ani yükselişle piyasalarda büyük sansasyon yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişe geçmişti. Ethereum, bu yükselişten en çok yararlanan dijital para birimlerinden biri oldu ve piyasa hacmini oldukça arttırdı.
Ethereum'un bir haftalık fiyat grafiği şu şekilde
Geçtiğimiz yıl Ripple, oldukça büyük bir yükseliş göstererek piyasa hacmi listelemesinde Ethereum'u geçmişti. Ethereum'un Ripple tarafından geçilmesi, büyük ses getirmişti. Bu gelişme sonrası bazı analistler Ethereum'un "işinin bittiğini" söylemişti.
Geçtiğimiz günlerdeki yükselişin ardından birçok kripto para birimi düşüşe geçse de Ethereum yükselişine devam ediyor. Söz konusu kripto para birimi; düşüşlerin başladığı Ocak 2018'de en yüksek fiyatına ulaşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
https://coinmarketcap.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yurtdışından sıcak para gelsin diye !
yabancı sermaye burada kalıcı mı sanıyoruz nedir !?
adamlar kÂr eder etmez arazi olacak
enflasyon % şekliyle bize kalacak
özetle paranın ne fizikisini kontrol edebiliyorsunuz
şimdi birde gelmiş sanalına yatırım yapın !
sonuç olarak ; gerçek zenginlik yerel varlıklardır.
Biz bu piyasaya hiç girmesek ve milleti uyarmaya çalışsakta sizin her gün yapılan sözde haber niteliğinde reklamlarınız yanında sönük kaldı. DH'de bu alanla ilgili kişi her kimse "biz sadece aracı olduk" diye kendinizi avutun ama kripto para stratejiniz ile çok kişiden ah almış olabilirsiniz, eğer umrunuzdaysa.
Hele şu BTC Türk sitede o kadar irite duruyor ki gözümde; birde her DH'ye girdiğimde dikkatimi de çekti ne zaman BitCoin çakılıyor listeden kaldırıyorlar toparlanır gibi oldu mu listeye koyuyorlar sanki.
Bunların anında milyoner olmak istermisiniz diyen BET/Bahis sitelerinden farkı yok. Kripto paralar öyle ballandıra ballandıra sunuldu ki zamanında DH'de buna vesile oldu.
Bu arada sözüm haberi yapan editöre değildir genel manadadır. Tez zamanda BTCTürk işbirliğinizin sonlanması temennisi ile.