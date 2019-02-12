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Ethereum tekrar ikinci

Piyasa hacmi listelemesinde ikinciliği Ripple'a kaptıran Ethereum, geçtiğimiz günlerde gösterdiği büyük yükselişle Ripple'ı geçerek piyasa hacmi en geniş ikinci dijital para birimi oldu.
3 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ethereum tekrar ikinci
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; Ethereum, piyasa hacmi listelemesinde Ripple'ı geçerek ikinci sıraya oturdu. Söz konusu kripto para birimi geçtiğimiz yıl, ikincilik koltuğunu Ripple'a  kaptırmıştı. Ripple, ikinciliği aldığı sırada gösterdiği ani yükselişle piyasalarda büyük sansasyon yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişe geçmişti. Ethereum, bu yükselişten en çok yararlanan dijital para birimlerinden biri oldu ve piyasa hacmini oldukça arttırdı. 
Ethereum'un bir haftalık fiyat grafiği şu şekilde
Geçtiğimiz yıl Ripple, oldukça büyük bir yükseliş göstererek piyasa hacmi listelemesinde Ethereum'u geçmişti. Ethereum'un Ripple tarafından geçilmesi, büyük ses getirmişti. Bu gelişme sonrası bazı analistler Ethereum'un "işinin bittiğini" söylemişti.
Geçtiğimiz günlerdeki yükselişin ardından birçok kripto para birimi düşüşe geçse de Ethereum yükselişine devam ediyor. Söz konusu kripto para birimi; düşüşlerin başladığı Ocak 2018'de en yüksek fiyatına ulaşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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Bay Robot 3 ay
Eth zamanında 10 gün tranafer süresi verdiğinde kaybetti.
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Fenomenon 3 ay
2. olsa ne olur 1 sene önce fiyatı 1400$'dı. 2018 sonunda 14-15 bin $ olacağı söyleniyordu. Millet bastı parasını şimdi 100$ altına düşecek mi düşmeyecek mi diye konuşuluyor. 120$'a çıkınca haberi yapılıyor. Eth zaten patlayacağı kadar patladı.
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SEO-Uzmanı 3 ay
devlet baba merkez bankası faiz oranlarını %25 yapmış
yurtdışından sıcak para gelsin diye !
yabancı sermaye burada kalıcı mı sanıyoruz nedir !?
adamlar kÂr eder etmez arazi olacak
enflasyon % şekliyle bize kalacak
özetle paranın ne fizikisini kontrol edebiliyorsunuz
şimdi birde gelmiş sanalına yatırım yapın !
sonuç olarak ; gerçek zenginlik yerel varlıklardır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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xkrc 3 ay SEO-Uzmanı
Saygıyla alkışlıyorum.
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al-ozaria 3 ay
Donanımhaberde BTC Türk ile çok kişinin kanına girdi ve insanların kripto para piyasasına girmesine vesile oldu. Ancak bu durum tanıtım amaçlı değil gerektiğinde reklam niteliğinde özendirici şekilde yapıldı.
Biz bu piyasaya hiç girmesek ve milleti uyarmaya çalışsakta sizin her gün yapılan sözde haber niteliğinde reklamlarınız yanında sönük kaldı. DH'de bu alanla ilgili kişi her kimse "biz sadece aracı olduk" diye kendinizi avutun ama kripto para stratejiniz ile çok kişiden ah almış olabilirsiniz, eğer umrunuzdaysa.
Hele şu BTC Türk sitede o kadar irite duruyor ki gözümde; birde her DH'ye girdiğimde dikkatimi de çekti ne zaman BitCoin çakılıyor listeden kaldırıyorlar toparlanır gibi oldu mu listeye koyuyorlar sanki.
Bunların anında milyoner olmak istermisiniz diyen BET/Bahis sitelerinden farkı yok. Kripto paralar öyle ballandıra ballandıra sunuldu ki zamanında DH'de buna vesile oldu.
Bu arada sözüm haberi yapan editöre değildir genel manadadır. Tez zamanda BTCTürk işbirliğinizin sonlanması temennisi ile.
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