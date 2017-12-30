E-ticaret’te ihracat dönemi başlıyor

E-ticaret yoluyla ihracat yapılması için başlatılan çalışma sonuca ulaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda mağazalar yurt dışına kolaylıkla satış yapabilecek. Bürokratik işlemler ve kargolar ile PTT ilgilenecek.

Bakanlık ile PTT AŞ arasında Ocak ayı içinde imzalanması planlanan protokolle, esnafın elektronik ortamda ihracat yapması sağlanacak.

PTT’nin e-ticaret platformu ePTT AVM’de küçük esnafların yurt içine satış yapabilmesi için alan açılacak. Yöresel ürün veya kendi ürünlerini PTT’nin esnafa özel uygun komisyon ve indirim oranları ile satacak. PTT bu ürünler için pazarlama ve reklam kampanyaları düzenleyecek.

Esnaflar yurt dışına açılacak

Yurt dışına açılmak isteyenler için de e-ihracat platformu olarak kurulan Ready2sale.com üzerinden çeşitli ülkelere satış yapılabilecek. PTT, gümrükleme dahil tüm bürokratik işlemleri yürütecek ve kargo işlemleriyle ilgilenecek.

Küresel satışların arttırılması için bölgesel eğitimler verilecek. Bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, küçük esnafın yerel ürünlerini elektronik ortamda kendine ait bir alanda satmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Esnafa, kargo hizmetleri ve belli ücretlerde destek sağlayacağız. Esnafı rekabetçi hale getirmemiz önemli. Çorum leblebisini o platformlarda satışa çıkardığımızda başka ülkelerdeki ya da şehirlerdeki insanlara ulaşma imkânı olacak. Muazzam bir tanıtım ve ticari platform sunacak. PTT'nin altyapısıyla süreci ve lojistiği iyi şekilde yöneteceğiz. Özellikle Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri için e-ticaret yoluyla esnafın da ihracat yapmasının önü açılacak." değerlendirmesinde bulundu

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/esnaf-e-ticaretle-dunyaya-acilacak/1018542