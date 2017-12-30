E-ticaret’te ihracat dönemi başlıyor

Bakanlık ile PTT AŞ arasında Ocak ayı içinde imzalanması planlanan protokolle, esnafın elektronik ortamda ihracat yapması sağlanacak.
PTT’nin e-ticaret platformu ePTT AVM’de küçük esnafların yurt içine satış yapabilmesi için alan açılacak. Yöresel ürün veya kendi ürünlerini PTT’nin esnafa özel uygun komisyon ve indirim oranları ile satacak. PTT bu ürünler için pazarlama ve reklam kampanyaları düzenleyecek.
Esnaflar yurt dışına açılacak
Yurt dışına açılmak isteyenler için de e-ihracat platformu olarak kurulan Ready2sale.com üzerinden çeşitli ülkelere satış yapılabilecek. PTT, gümrükleme dahil tüm bürokratik işlemleri yürütecek ve kargo işlemleriyle ilgilenecek.
Küresel satışların arttırılması için bölgesel eğitimler verilecek. Bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, küçük esnafın yerel ürünlerini elektronik ortamda kendine ait bir alanda satmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Esnafa, kargo hizmetleri ve belli ücretlerde destek sağlayacağız. Esnafı rekabetçi hale getirmemiz önemli. Çorum leblebisini o platformlarda satışa çıkardığımızda başka ülkelerdeki ya da şehirlerdeki insanlara ulaşma imkânı olacak. Muazzam bir tanıtım ve ticari platform sunacak. PTT'nin altyapısıyla süreci ve lojistiği iyi şekilde yöneteceğiz. Özellikle Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri için e-ticaret yoluyla esnafın da ihracat yapmasının önü açılacak." değerlendirmesinde bulundu
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/esnaf-e-ticaretle-dunyaya-acilacak/1018542 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
PTT sorumluluk alanı gönderiniz tesliminden gönderilen ülke dağıtım firmasına teslim ile sınırlı.
AliExpress ile ürün aldığınızda evinize gelen kargo firması china post mu sanki? O ülkedeki yerel dağıtıcı kimse o. O nedenle ben gecikme yaşanacağını düşünmüyorum.
Fiyatlama da benzer şekilde olacaktır. Şuan dahi öyle. Yurtdışındaki gönderi yapacağınızda size kilogram üzerinden tarife veriyor. Örneğin 500kg ya kadar 500₺ istiyor sizden. Sizin adınıza 500kg tanımlıyor. Her gönderi bu bakşyeden düşüyor. Bir arkadaşım bu sayede amazon üzerinden deri cüzdan ve kemer satıyor bu şekilde. Alıyor merterden, toplu olarak gönderiyor.
ayrıca bu ptt zihniyetiyle daha da zor
adamlar ürünü 1 hafta içinde ülkemize teslim ediyorlar ama bizimkiler 25 gün -3 ay gibi bir sürede ancak teslim ediyor
hatta yurt içinde dahi 24 saatte teslim edemiyorlar
ptt. ve paypal konusunda çalışılırsa olmaz değil ,ki döviz fiyatları düşünülünce yurt dışında çok kişi bizden ucuza ürünler almış olur (teknoloji hariç)
Öncelikle bu yurtdışına satış şu an aktif olarak yapılıyor. turkishsouq.qa sitesi ile Katar'a satış yapılıyor. Özellikle Osmanlı ve Türk kültürüne has ürünler (turistlerin ülkemize gelip en çok baktığı ürünler) o siteden yurtdışına satılıyor. Bunun bir sonraki adımında Fas, Azerbaycan, Bosna Hersek gibi Türk ürünlerini seven ülkeler olacaktır. Bütün ürünler ready2sale.com sitesinde toplanıyor ve ülkelerin kendi siteleri açıldıkça o sitelere direk ürünler aktarılacak. Yani aliexpress.com gibi tek bir siteden dünyaya satmak değil de ilk adımda her ülkenin yerel yönetimine dahil olan sitelerle faaliyet gösterilecek.
Kargolar alıcı ödemeli oluyor diye biliyorum. Gönderen hiç bir şekilde kargoya karışmayacak ve alan kişi kargosunu ödeyerek alacak.
Sipariş gelince PTT gelip ürünü alacak, maksimum bir hafta sürede diğer ülkedeki alıcıya teslim edecek, ödeme de (kaç günde olduğunu bilmiyorum) gönderen firmanın hesabına yatacak.
Satışlar kendi eTicaret sitenizden direk yurtdışı satışı olarak değil daha çok kendi sitenizdeki ürünleri XML, api, excel vs aracılığı ile r2s ye gönderip onların açılmış olan ülkelere göndermesiyle başlıyor.
Şimdilik aklıma gelen ve bildiklerim bu kadar. Sanırım bir çok soruya cevap olmuştur
hani Amazon açılacaktı,tık yok bunlar boş açılmadan satış yapmadan hiç bir habere inanmamak gerek Türkiye de
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ptt, yurt dışına satış ve