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E-ticaret’te ihracat dönemi başlıyor

Esnafın kargo ve bürokratik işlemlerle uğraşmasına gerek kalmadan Türkiye'deki ürünü yurt dışına satabilmesi için çalışmalar tamamlandı. Bu konuda PTT ve Bakanlık arasında protokol imzalanacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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E-ticaret’te ihracat dönemi başlıyor

E-ticaret yoluyla ihracat yapılması için başlatılan çalışma sonuca ulaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda mağazalar yurt dışına kolaylıkla satış yapabilecek. Bürokratik işlemler ve kargolar ile PTT ilgilenecek.

Bakanlık ile PTT AŞ arasında Ocak ayı içinde imzalanması planlanan protokolle, esnafın elektronik ortamda ihracat yapması sağlanacak.

PTT’nin e-ticaret platformu ePTT AVM’de küçük esnafların yurt içine satış yapabilmesi için alan açılacak. Yöresel ürün veya kendi ürünlerini PTT’nin esnafa özel uygun komisyon ve indirim oranları ile satacak. PTT bu ürünler için pazarlama ve reklam kampanyaları düzenleyecek.

Esnaflar yurt dışına açılacak 

Yurt dışına açılmak isteyenler için de e-ihracat platformu olarak kurulan Ready2sale.com üzerinden çeşitli ülkelere satış yapılabilecek. PTT, gümrükleme dahil tüm bürokratik işlemleri yürütecek ve kargo işlemleriyle ilgilenecek.

Küresel satışların arttırılması için bölgesel eğitimler verilecek. Bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, küçük esnafın yerel ürünlerini elektronik ortamda kendine ait bir alanda satmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Esnafa, kargo hizmetleri ve belli ücretlerde destek sağlayacağız. Esnafı rekabetçi hale getirmemiz önemli. Çorum leblebisini o platformlarda satışa çıkardığımızda başka ülkelerdeki ya da şehirlerdeki insanlara ulaşma imkânı olacak. Muazzam bir tanıtım ve ticari platform sunacak. PTT'nin altyapısıyla süreci ve lojistiği iyi şekilde yöneteceğiz. Özellikle Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri için e-ticaret yoluyla esnafın da ihracat yapmasının önü açılacak." değerlendirmesinde bulundu


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/esnaf-e-ticaretle-dunyaya-acilacak/1018542 Yorum Yaz
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glory34 1 yıl en beğenilen
Çin'den 2 dolara aldığın bir ürün, ta oradan buraya bedava kargo ile gelirken; bu PTT denen devlet (!) kurumu Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına küçücük bir paket kargoyu 13TL'ye götürüyor. Bu ortamda ne esnafın yurtdışına satışından bahsediyorsun? Kim Türkiye'den alır fahiş kargo ücretli ürünü, Çin varken?
Çin'den 2 dolara aldığın bir ürün, ta oradan buraya bedava kargo ile gelirken; bu PTT denen devlet (!) kurumu Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına küçücük bir pa...
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5 Yanıt Yanıtla +66
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General. 1 yıl
Kendi ülkemizde biz alamıyoruz elin gavuru niye alsın. Fiyat mı dersin, rezil kargo mu dersin, sahtekar satıcı mı dersin herşey var. Say say bitmez
1 Yanıt Yanıtla +19
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saygi 1 yıl
ilk defa iyi bir haber. Her şeyden vergi almadan önce insanların gelirlerini nasıl artırırız, işlerini nasıl karlı ve kolay hale getiririz, bunu düşünmeleri gerekir. Umarım söylendiği gibi olur.
ilk defa iyi bir haber. Her şeyden vergi almadan önce insanların gelirlerini nasıl artırırız, işlerini nasıl karlı ve kolay hale getiririz, bunu düşünmeleri ger...
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1 Avatar
aktassa 12 ay
Çoğu arkadaş burada ptt nasıl zamanında teslim edecek ürünleri, fiyatları pahalı falan diyorlar da şu konuda haklılar. Evet ülkemiz içerisinde dağıtımının tamamını ptt yaptığı taktirde geç ve pahalı geliyor da, ihraç ürünlerinde kargo gönderimi i ve tesliminin tamamını ptt yapmayacak ki.
PTT sorumluluk alanı gönderiniz tesliminden gönderilen ülke dağıtım firmasına teslim ile sınırlı.
AliExpress ile ürün aldığınızda evinize gelen kargo firması china post mu sanki? O ülkedeki yerel dağıtıcı kimse o. O nedenle ben gecikme yaşanacağını düşünmüyorum.
Fiyatlama da benzer şekilde olacaktır. Şuan dahi öyle. Yurtdışındaki gönderi yapacağınızda size kilogram üzerinden tarife veriyor. Örneğin 500kg ya kadar 500₺ istiyor sizden. Sizin adınıza 500kg tanımlıyor. Her gönderi bu bakşyeden düşüyor. Bir arkadaşım bu sayede amazon üzerinden deri cüzdan ve kemer satıyor bu şekilde. Alıyor merterden, toplu olarak gönderiyor.
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C.CEMİL 12 ay
paypal olmadan zor
ayrıca bu ptt zihniyetiyle daha da zor
adamlar ürünü 1 hafta içinde ülkemize teslim ediyorlar ama bizimkiler 25 gün -3 ay gibi bir sürede ancak teslim ediyor
hatta yurt içinde dahi 24 saatte teslim edemiyorlar
ptt. ve paypal konusunda çalışılırsa olmaz değil ,ki döviz fiyatları düşünülünce yurt dışında çok kişi bizden ucuza ürünler almış olur (teknoloji hariç)
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tostu kaça kıstırin 12 ay
yurtdısından yüklü mal aldımı şirkete dhl yada fedexte ilgileniyo yanlız cok fena geçiriyo buda aynı sey olmasın ..senin malının işlemini yaptık deyip 3 kurus para kazanıcak adama dayadımı hiç anlamı yok ptt nin ilgilenmesinin
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S.Atik 12 ay
Pek detay verilmemiş haberde. Bir site aracılığı ile satılacak diyor da nasıl satılacak söylemiyor. Ben bildiğim kadarıyla açıklamaya çalışayım.
Öncelikle bu yurtdışına satış şu an aktif olarak yapılıyor. turkishsouq.qa sitesi ile Katar'a satış yapılıyor. Özellikle Osmanlı ve Türk kültürüne has ürünler (turistlerin ülkemize gelip en çok baktığı ürünler) o siteden yurtdışına satılıyor. Bunun bir sonraki adımında Fas, Azerbaycan, Bosna Hersek gibi Türk ürünlerini seven ülkeler olacaktır. Bütün ürünler ready2sale.com sitesinde toplanıyor ve ülkelerin kendi siteleri açıldıkça o sitelere direk ürünler aktarılacak. Yani aliexpress.com gibi tek bir siteden dünyaya satmak değil de ilk adımda her ülkenin yerel yönetimine dahil olan sitelerle faaliyet gösterilecek.
Kargolar alıcı ödemeli oluyor diye biliyorum. Gönderen hiç bir şekilde kargoya karışmayacak ve alan kişi kargosunu ödeyerek alacak.
Sipariş gelince PTT gelip ürünü alacak, maksimum bir hafta sürede diğer ülkedeki alıcıya teslim edecek, ödeme de (kaç günde olduğunu bilmiyorum) gönderen firmanın hesabına yatacak.
Satışlar kendi eTicaret sitenizden direk yurtdışı satışı olarak değil daha çok kendi sitenizdeki ürünleri XML, api, excel vs aracılığı ile r2s ye gönderip onların açılmış olan ülkelere göndermesiyle başlıyor.
Şimdilik aklıma gelen ve bildiklerim bu kadar. Sanırım bir çok soruya cevap olmuştur
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everyonelovebisco 1 yıl
tamam ihracat yapayım evde kilim dokuyup isveçe satıcam sizin vergi aşkınız yüzünden paypalsız ödeme alamıycam önemli olan piyasaya döviz girmesi değil vergilerin toplanması toplansın ki yiğit bulut gibi duayen ekonomistlerin maaşı zamanında ödensin
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fizikfelsefesi 1 yıl
Edelim ama neyi ?
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ozbey08 1 yıl
hala açılmadı, boş haber yapıyorlar içraat yok.
hani Amazon açılacaktı,tık yok bunlar boş açılmadan satış yapmadan hiç bir habere inanmamak gerek Türkiye de
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ÖZELKUVVET 1 yıl
İyi haber değil iç piyasada fiyatlar artar
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ipli jeton 1 yıl
Kargo fiyatları yüksek. Özellikle ucuz şeyler alırken vereceğimiz kargo parasına değer mi onu da düşünüyoruz. Elin çinlisi dünyanın bir ucundan diğer ucuna 1 dolarlık malı bedava kargo ile satabilirken, aynı malı bizde bırak dünyayı bir ilçeden diğer ilçeye bile satarken ederinin iki uç misli kargo maliyeti çıkıyor. Ucuz ürünlerde kargo dezavantaj.
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El_domingo 1 yıl
Sistemin nasıl calısacagı onemli esnafa yuk getirmeyecekse ve hakkaten hem fiyat hem işlem anlamaında ciddi kolaylık saglacaksa muhteşem bir proje...
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ptt, yurt dışına satış ve
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