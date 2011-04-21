Eurocom en hızlı mobil ekran kartlarını test etti

Başta profesyonel kullanıcılar olmak üzere yüksek performanslı dizüstü bilgisayar ihtiyacı duyanlar için özelleştirilmiş sistemler hazırlayan Eurocom, hem AMD hem de Nvidia'nın en güçlü mobil GPU çözümlerini test etti. AMD'nin Radeon HD 6970M modeliyle birlikte Nvidia'nın GeForce GTX 485M, 470M, ve 460M çözümlerini kapsayan çalışma, mobil ekran kartlarının geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Tüm kartlar için ortak platform kullanan Eurocom, testlerini Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan ve şu an dünyanın en hızlı mobil işlemcisi unvanına sahip olan dört çekirdekli Core i7-2920XM işlemcisini kullanan Racer isimli sistemi üzerinde yaptığını belirtti.

Detaylı test sonuçlarına geçmeden önce kullanılan sistemin detaylarına kısa göz atmak gerekirse;

EUROCOM Racer



- Yonga seti: Intel HM 65

- İşlemci: Intel Core i7-2920XM

- Bellek: 2x2GB DDR3-1333

- Depolama: Seagate 500GB 7200RPM Hibrit

- İşletim Sistemi: Windows 7 Pro 64 bit

- Ekran: 15.6 inç, Full HD, 1920x1080

Testlerde kullanılan mobil ekran kartları;



- NVIDIA GeForce GTX 485M; 2GB GDDR5; 384 Paralel İşlem Birimi; 256-bit; DX11; 100W

- NVIDIA GeForce GTX 470M; 1.5GB GDDR5; 288 Paralel İşlem Birimi; 192 bit; DX11; 65-75W

- NVIDIA GeForce GTX 460M; 1.5GB GDDR5; 192 Paralel İşlem Birimi; 192 bit; DX11; 65W

- AMD Radeon HD 6970M; 2GB GDDR5; 960 Paralel İşlem Birimi; 256 bit; DX11; 75-100W

Testlerde kullanılan uygulamalar;

- 3DMark 11, 3DMark Vantage, 3D Mark 06 ve Unigine Heaven 2.1.



Test sonuçları;



3DMark 11

- NVIDIA Geforce 485M: P 3269

- NVIDIA Geforce 470M: P 2239

- NVIDIA Geforce 460M: P 1834

- AMD Radeon HD 6970M: P 3269





3DMark Vantage

- NVIDIA Geforce 485M: P 15011

- NVIDIA Geforce 470M: P 10955

- NVIDIA Geforce 460M: P 8983

- AMD Radeon HD 6970M: P 13397



3D Mark 06

- NVIDIA Geforce 485M: 20732

- NVIDIA Geforce 470M: 18098

- NVIDIA Geforce 460M: 14619

- AMD Radeon HD 6970M: 20666





Unigine Heaven 2.1

- NVIDIA Geforce 485M: 739 fps: 29.3

- NVIDIA Geforce 470M: 545 fps: 21.7

- NVIDIA Geforce 460M: 445 fps: 17

- AMD Radeon HD 6970: 639 fps: 25.4



Testlerde kullanılan uygulama sayısı sınırlı olmakla birlikte mevcut sonuçlara göre Nvidia'nın GeForce GTX 485M çözümünün, biraz daha yüksek güç tüketim değeriyle birlikte 3DMark 11 haricindeki tüm testleri önde tamamladığını görüyoruz. Tabi bu noktada AMD cephesinde maliyet ve güç tüketim avantajları öne çıkarken, Nvidia ise Optimus teknolojisine dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Optimus teknolojisi ile harici ekran kartına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda, sistem otomatik olarak işlemciye entegre grafik birimine geçiş yapıyor ve bu sayede daha fazla güç tasarrufu yapılabiliyor. Benzer bir teknolojiyi AMD'de geliştiriyor ve Haziran-Temmuz döneminde lanse etmesi bekleniyor.