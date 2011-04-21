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Eurocom en hızlı mobil ekran kartlarını test etti

8 yıl
16,4b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta profesyonel kullanıcılar olmak üzere yüksek performanslı dizüstü bilgisayar ihtiyacı duyanlar için özelleştirilmiş sistemler hazırlayan Eurocom, hem AMD hem de Nvidia'nın en güçlü mobil GPU çözümlerini test etti. AMD'nin Radeon HD 6970M modeliyle birlikte Nvidia'nın GeForce GTX 485M, 470M, ve 460M çözümlerini kapsayan çalışma, mobil ekran kartlarının geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Tüm kartlar için ortak platform kullanan Eurocom, testlerini Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan ve şu an dünyanın en hızlı mobil işlemcisi unvanına sahip olan dört çekirdekli Core i7-2920XM işlemcisini kullanan Racer isimli sistemi üzerinde yaptığını belirtti.

Detaylı test sonuçlarına geçmeden önce kullanılan sistemin detaylarına kısa göz atmak gerekirse;

EUROCOM Racer

- Yonga seti: Intel HM 65
- İşlemci: Intel Core i7-2920XM
- Bellek: 2x2GB DDR3-1333
- Depolama: Seagate 500GB 7200RPM Hibrit
- İşletim Sistemi: Windows 7 Pro 64 bit
- Ekran: 15.6 inç, Full HD, 1920x1080 

Testlerde kullanılan mobil ekran kartları;

- NVIDIA GeForce GTX 485M; 2GB GDDR5; 384 Paralel İşlem Birimi; 256-bit; DX11; 100W
- NVIDIA GeForce GTX 470M; 1.5GB GDDR5; 288 Paralel İşlem Birimi; 192 bit; DX11; 65-75W
- NVIDIA GeForce GTX 460M; 1.5GB GDDR5; 192 Paralel İşlem Birimi; 192 bit; DX11; 65W
- AMD Radeon HD 6970M; 2GB GDDR5; 960 Paralel İşlem Birimi; 256 bit; DX11; 75-100W 

Testlerde kullanılan uygulamalar;

- 3DMark 11, 3DMark Vantage, 3D Mark 06 ve Unigine Heaven 2.1.

Test sonuçları;

3DMark 11
- NVIDIA Geforce 485M: P 3269
- NVIDIA Geforce 470M: P 2239
- NVIDIA Geforce 460M: P 1834
- AMD Radeon HD 6970M: P 3269


3DMark Vantage
- NVIDIA Geforce 485M: P 15011
- NVIDIA Geforce 470M: P 10955
- NVIDIA Geforce 460M: P 8983
- AMD Radeon HD 6970M: P 13397 

3D Mark 06
- NVIDIA Geforce 485M: 20732
- NVIDIA Geforce 470M: 18098
- NVIDIA Geforce 460M: 14619
- AMD Radeon HD 6970M: 20666


Unigine Heaven 2.1
- NVIDIA Geforce 485M: 739 fps: 29.3
- NVIDIA Geforce 470M: 545 fps: 21.7
- NVIDIA Geforce 460M: 445 fps: 17
- AMD Radeon HD 6970: 639 fps: 25.4
 

Testlerde kullanılan uygulama sayısı sınırlı olmakla birlikte mevcut sonuçlara göre Nvidia'nın GeForce GTX 485M çözümünün, biraz daha yüksek güç tüketim değeriyle birlikte 3DMark 11 haricindeki tüm testleri önde tamamladığını görüyoruz. Tabi bu noktada AMD cephesinde maliyet ve güç tüketim avantajları öne çıkarken, Nvidia ise Optimus teknolojisine dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Optimus teknolojisi ile harici ekran kartına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda, sistem otomatik olarak işlemciye entegre grafik birimine geçiş yapıyor ve bu sayede daha fazla güç tasarrufu yapılabiliyor. Benzer bir teknolojiyi AMD'de geliştiriyor ve Haziran-Temmuz döneminde lanse etmesi bekleniyor.


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turbo-powwer 8 yıl
Beyler tartışmaya gerek yok. Notebook check sitesine girerseniz orda detaylı incelemele var. O incelemelere göre NVIDIA GTX 485M AMD Radeon 6970m den %10 - % 15 daha güçlü görünüyor.AMD nin geçtiği 1-2 test var sanırım.Yeni sürücülerle çok daha iyi optimize olduğnu söylüyorlar bir kullanıcı forumu olan , forum.notebookrewiew.com da Dedeiklerine göre yeni sürücülerle % 5 -% 7 arası performans artışı olmuş bazı oyunlarda. 3D Mark skorlarında ise burda işlemci sınırına takılındığını düşünüyorum. Ha burada unutmadan alacak imkanınız varsa NVIDIA GTX 470M almanızı tavsiye ederim. Şu an ben kullanıyorum ve overclock yeteneği inanılmaz. default ayarlar da : 535 / 1070 / 1250 iken ;
OC li : 790 / 1580 / 1750 ( i7 940xm 12 GB ram GTX 470M OC )
3D VANTAGE P 14811
3D 2011 3197
3D MARK 06 20591 , müthiş daha ne isterim ki :D
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m.Jackson 8 yıl
bir gün elinde patlar yalnız dikkat et
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DH Misafiri 8 yıl
bi kere şu testlerde amd/ati ikilisinin yukarsa olduğunu göremedik zaten.
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CoreXXX 8 yıl
nasıl dağıtmış anlamadım. son derece yanlı unigine testi ile bir ekran kartına iyi diyorsan kendini kandırıyorsundur.1 tane güncel oyun testi yok be yaw. ozaman git nvidianın felaket kartı gtx 590 al un.heaven testinde 6990 ı gecdi diye. komik
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Guest 8 yıl

CoreXXX
nasıl dağıtmış anlamadım. son derece yanlı unigine testi ile bir ekran kartına iyi diyorsan kendini kandırıyorsundur.1 tane güncel oyun testi yok be yaw. ozaman git nvidianın felaket kartı gtx 590 al un.heaven testinde 6990 ı gecdi diye. komik

Nasıl oluyor bilmiyorum ama mobilde nvidia amd'den iyi.

eurocom'un testine de gerek yok, notebookcheck.net'de (mobile graphic casts benchmark list'de) bütün mobil ekran kartlarının testleri var.
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Pulmicort 8 yıl
Nvidia yine dağıtmış ortalığı.
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::Ashes:: 8 yıl
saat hızlarını düşürüp daha düşük güç tüketimli mobil grafik kartları yapmaları gerekiyor dizüstü bilgisayarda önemli olan güç tüketimidir..
tüm sistemin en yüksek güç tüketimi 100-150w'ı geçmemesi lazım..
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roox 8 yıl
ben platformu görünce aklıma hemen acaba benim ati radeon m 4650 yi acaba değiştirebilirmiyim die içim den geçmiyor diil hani :D
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ANIL-D 8 yıl
ilginç ne laptoplar varmış :D
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heyysanadiyom 8 yıl
3000 lira minimum bu laptoplar
en az 3.5kg
cayır cayır yanıyorlar


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