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Eutechnyx, Nascar yarışlarını mobil cihazlara da getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Eutechnyx, Nascar yarışlarını mobil cihazlara da getiriyor


Bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayan bağımsız yarış oyunu geliştiricisi Eutechnyx, iki yeni Nascar oyunu ile karşımıza çıkmayı planlıyor.

NASCAR The Game 2013 ve NASCAR: Redline olarak adlandırılan bu oyunlarından ilki masaüstü platformlar için gelirken, ikincisi mobil platformlar için hazırlanıyor. Mobil oyuncuları Nascar pistlerine götürecek olan NASCAR: Redline'ın iOS platformu için yayınlanacağı kesin iken, geliştiricinin Android için bir planı olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Her iki oyununu da  bu yıl içerisinde yayınlamayı planlayan Eutechnyx'in yeni Nascar oyunlarıyla nasıl duruş sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz. 

http://www.eutechnyx.com/news Yorum Yaz
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