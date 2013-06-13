Eutechnyx, Nascar yarışlarını mobil cihazlara da getiriyor









Bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayan bağımsız yarış oyunu geliştiricisi Eutechnyx, iki yeni Nascar oyunu ile karşımıza çıkmayı planlıyor.

Her iki oyununu da bu yıl içerisinde yayınlamayı planlayan Eutechnyx'in yeni Nascar oyunlarıyla nasıl duruş sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.eutechnyx.com/news

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NASCAR The Game 2013 ve NASCAR: Redline olarak adlandırılan bu oyunlarından ilki masaüstü platformlar için gelirken, ikincisi mobil platformlar için hazırlanıyor. Mobil oyuncuları Nascar pistlerine götürecek olan NASCAR: Redline'ın iOS platformu için yayınlanacağı kesin iken, geliştiricinin Android için bir planı olup olmadığı şu an için bilinmiyor.