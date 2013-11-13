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Ev kullanımına uygun ilk masaüstü tel bükücü: DIWire

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,5b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ev kullanımına uygun ilk masaüstü tel bükücü: DIWire
Üç boyutlu yazıcıların ciddi oranda gelişme gösterdiği ve evlerimize kadar girdiği günümüzde, bu sistemler ile ortaklaşa kullanılabilecek diğer teknolojiler üzerinde de çalışmalara devam ediliyor. Bunun güzel örneklerinden DIWire, ev içerisinde kullanılabilecek yapısıyla tel bükücü görevini görüyor ve hayata geçmek için Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Site üzerinde Penta Labs tarafından geliştirilen ve ilk masaüstü tel bükme cihazı olarak tanıtılan DIWire, 40.6 x 25.4 x 20.3 cm boyutu ile standart masalar üzerine konumlandırılarak  kullanılabilecek uygun bir yapı ortaya koyuyor. Üzerine takılan çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, pirinç ve soğuk plastik gibi farklı malzemeleri (Tel formunda) 135 derece açı ile özel yazılımı üzerinden belirlenen yönlere doğru eğebilen ürün, basit ve temiz bir çalışma yapısı ortaya koyuyor. Bilgisayar sistemlerine USB üzerinden bağlantı kuran tel bükücü, yanında hazırlanan tel parçalarının bir arada tutulmasına imkan tanıyan bazı plastik parçalar ile geliyor. Sunduğu özellikler ile kişilere sınırsız bir kullanım olanağı veren DIWire, özellikle prototip tasarım üretimi oldukça faydalı olarak görülüyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine daha 34 gün kalan 90 bağış ile 86,784$'lık kısmını toplayan DIWire, yapılacak 2,950$ bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün ve ürünün yapabildiklerini anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.kickstarter.com/projects/1638882643/diwire-the-first-desktop-wire-bender Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rCoder 6 yıl en beğenilen
Son tel bükücü :)
Yanıtla +30
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shadowtr 6 yıl
Sadece şu saati satsalar daha çok para kazanırlar.
1 Yanıt Yanıtla +28
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haqy 6 yıl
Evde kullanmak için cnc torna tezgahı da yaparlarsa tamamdır. Hemen açarım fabrikayı
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SardanapaL 5 yıl
Kullanışlıya benziyor.
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Roc. 5 yıl
Kulaklık standı hoşuma gitti
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umut_baris 5 yıl
Bunu elle yapabiliyoruz zaten neden bir makine kullanalım?

Patentli tasarım harikası örnekleri bile varken?

Bence bu 3B yazıcı işi sadece meraklısına piyasa oluşturur daha da ucuza indirgenemez. Ve üretilen materyallerle elle parçalanabilecek kadar dayanıksız.
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rasputin38 5 yıl
arkadaşlar nerden alabilirim bunu
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El_domingo 6 yıl
sahane iş...herkes evde de basit birseyler uretebilecek..:D
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einhander 6 yıl
evde tasarım yapıp yapıp satarım
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Nightmare70 6 yıl
xbil
inexo akrep yelkovan da odun sobasinin kapağını açan demirlere benzemis
Yaş bayağı var herhalde ustad dinazor olduk vallahi kocadık bee.. Odun sobası demiri:)

Aynen öyle ya :))
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DH Misafiri 6 yıl
Bu mesala ögrencilerim okul projesinde, prototip gelistirmek icin cok islerine yarayabilir.
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xbil 6 yıl
inexo
akrep yelkovan da odun sobasinin kapağını açan demirlere benzemis

Yaş bayağı var herhalde ustad dinazor olduk vallahi kocadık bee.. Odun sobası demiri:)
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inexo 6 yıl
akrep yelkovan da odun sobasinin kapağını açan demirlere benzemis
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TRaMbLeN 6 yıl
Kullanım alanı farklı olmak ile birlikte 3d yazıcı alırdım o fiyata , ha sonrasında bunuda alırdım o ayrı.
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hashus1099 6 yıl
insanlara balık tutmayı öğretmeyeceksin, balık vereceksin. bunu anlayamadılar mı hala?
tel bulmakla mı uğraşayım, bükme makinasını almakla mı, tel bükmekle mi?
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Nokia Specialist 6 yıl
Dolara kadar her şey güzel gidiyordu.
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