Ev kullanımına uygun ilk masaüstü tel bükücü: DIWire

Üç boyutlu yazıcıların ciddi oranda gelişme gösterdiği ve evlerimize kadar girdiği günümüzde, bu sistemler ile ortaklaşa kullanılabilecek diğer teknolojiler üzerinde de çalışmalara devam ediliyor. Bunun güzel örneklerinden DIWire, ev içerisinde kullanılabilecek yapısıyla tel bükücü görevini görüyor ve hayata geçmek için Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde Penta Labs tarafından geliştirilen ve ilk masaüstü tel bükme cihazı olarak tanıtılan DIWire, 40.6 x 25.4 x 20.3 cm boyutu ile standart masalar üzerine konumlandırılarak kullanılabilecek uygun bir yapı ortaya koyuyor. Üzerine takılan çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, pirinç ve soğuk plastik gibi farklı malzemeleri (Tel formunda) 135 derece açı ile özel yazılımı üzerinden belirlenen yönlere doğru eğebilen ürün, basit ve temiz bir çalışma yapısı ortaya koyuyor. Bilgisayar sistemlerine USB üzerinden bağlantı kuran tel bükücü, yanında hazırlanan tel parçalarının bir arada tutulmasına imkan tanıyan bazı plastik parçalar ile geliyor. Sunduğu özellikler ile kişilere sınırsız bir kullanım olanağı veren DIWire, özellikle prototip tasarım üretimi oldukça faydalı olarak görülüyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine daha 34 gün kalan 90 bağış ile 86,784$'lık kısmını toplayan DIWire, yapılacak 2,950$ bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün ve ürünün yapabildiklerini anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/1638882643/diwire-the-first-desktop-wire-bender