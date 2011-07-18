Evercool'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu: Hawk 2

Transformer 3 işlemci soğutucusunu geçtiğimiz günlerde donanım tutkunlarının beğenisine sunan Tayvan merkezli donanım üreticisi Evercool, Hawk2 isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu. 360 x 265 x 38.4 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığında olan Hawk2, 12-inç ile 17-inç aralığındaki tüm dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabiliyor. 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 24.8 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanın kullanıldığı soğutucu daha iyi hava akımı için petekli panel tasarımına sahip.





Rahat kullanım için 5 açılı pozisyon ayarlama özelliği ile gelen soğutucu, ihtiyaç duyduğu gücü USB arabirimi üzerinden alıyor. Sıcak yaz günlerinde dizüstü bilgisayarlarını serin çalıştırmak isteyen ve daha iyi oturma pozisyonu için özel stand arayışında olan kullanıcıların hedeflendiği Hawk2'nin yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.