Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı

Evernote, geçtiğimiz eylül ayında verilerini bir bulut sistemine taşıyacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından 1 ay içinde Google Bulut servisiyle anlaşan uygulama dün yaptığı duyuru ile bu gelişmenin kullanıcılara nasıl yansıyacağını ve neler kazandıracağını açıkladı.





Toplamda 3 petabayt boyutundaki verilerin Google Bulut’a taşınmasının tamamlandığını ancak taşıma işleminin tam anlamıyla bitmesi için son olarak bazı kullanıcı eklerinin kaldığını, onların da kısa bir süre içerisinde taşınarak sürecin tamamlanacağını duyuran Evernote, bu taşınma işlemi ile birlikte kullanıcıların, ‘’dinlenirken şifreleme’’ adından yeni bir koruma sistemine sahip olacaklarını açıkladı.

Bu koruma sistemi sayesinde kullanıcıların verileri başka platforma taşırken veya Evernote’a erişemedikleri zaman bu verilerin, başka kişiler ulaşmaya çalışsa bile, korunabilecek. Ayrıca Google Bulut sistemi sayesinde bir aksilik halinde kaybolan verilerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde geri yüklenmesi sağlanacak.

Evernote’un taşınma operasyonundan sorumlu isim Ben McCormack yaptığı açıklamayla tüm platformlarda olmasa da uygulamanın bazı bölümlerinde yükleme hızının oldukça düştüğünü gözlemlediklerini ancak şimdi Google’ın küresel fiber ağının faydalarını görmeye başladıklarını ifade etti.

Neden Amazon veya Microsoft Değil?

Evernote’un bulut servisi için sektörün ilk iki sırasını paylaşan Amazon Web Services’ı ve Microsoft Azure’u tercih etmeme sebebi ise Google’ın yapay zeka alanında yaptığı çalışmalar ile ilerleyen zamanlarda Google Bulut ile otomatik öğrenmeye dayanan bazı yeni özellikler sunacak olması. Şu an bazıları test aşamasında olan yeni özelliklerin yakında hizmete sunulması bekleniyor.

Evernote ayrıca bu taşıma işleminin herkesin tahmin ettiğinden çok daha hızlı olduğunu da şu şekilde vurguluyor: Modern dünyada yayınlanan 150 milyon kitabın saklanması için 0.3 petabayt boyutunda alan gerekirken biz toplamda 3 petabayt boyutunda veriyi yani yayınlanan bütün kitapların 10 katı kadar veriyi 70 gün gibi kısa bir süre içerisinde taşımayı başardık.

https://blog.evernote.com/blog/2017/02/08/evernote-reaches-the-cloud/