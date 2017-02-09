SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı

İkinci Turda Katılım Yoğun Olabilir
Fon için ikinci turun ne zaman yapılacağı tam olarak bilinmiyor ancak ikinci turla beraber Vision Fund’ın 100 milyar dolara ulaşması hatta aşması bekleniyor. Bu beklentinin en önemli nedeni ise Abu Dhabi hükümetinin yatırımcısı konumundaki Mubadala Development şirketi gibi pek çok şirketin fonun neler yapabildiğini gördükten sonra fona katılmayı isteyecek olmaları.
Fonu kurduğu zaman bu fonun önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek büyük teknolojik hamlelerin yatırımcısı olacağını dile getiren SoftBank geçtiğimiz yıl Amerikan telekomünikasyon şirketi Sprint’i 22 milyar dolar karşılığında; İngiliz yarı iletken üreticisi ARM’i ise 32 milyar dolar karşılığında bünyesine katarak başarılı bir yatırımcı olduğunu ispatlamıştı. Şirket son olarak geçtiğimiz günlerde ofis alanları kiralama girişimi olan WeWork’e 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurmuştu.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-09/softbank-said-to-near-first-closing-of-100-billion-tech-fund Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arap kankilerimiz iyi şeyler yapmaya başlamış.
Petrol ile zenginlesen bir cok Arap ulkesi, yoneticileri, veya zenginleri cok farkli alanlara yatirim yapiyorlar uzunca bir suredir, futboldan teknolojiye evet...