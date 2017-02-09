SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı

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Kurulduğu dönemde sadece telekomünikasyon ve internet üzerine çalışan ama yıllar geçtikçe enerji, robot, yapay zeka gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başlayan Japonya’nın önde gelen teknoloji şirketi SoftBank, ekim ayında ‘’Vision Fund’’ adını verdiği ve tamamlandıktan sonra teknolojik çalışmalar ve araştırmalar için kullanılması beklenen yatırım fonunu kurmuş ve 100 milyar dolarlık değere ulaşmasını planlamıştı.

100 Milyar dolarlık fonun büyük bir kısmı halihazırda tamamlanmış durumda. Fonun ilk yatırımcılarından olan Suudi Arabistan fon için 45 milyar dolarlık bir yatırımda bulunacağını daha önce duyurmuştu. SoftBank’ın fona yatıracağı miktarın ise 25 milyar dolar olması bekleniyor. Apple, Qualcomm, Foxconn ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’un da desteğiyle şu an toplamda 80 milyar dolar değere ulaşan Vision Fund, Bloomberg’ün iddialarına göre ilk turu bu şekilde kapatacak ve daha sonra 100 milyar dolar değer ulaşmak için yatırımcı toplamaya devam edecek.

İkinci Turda Katılım Yoğun Olabilir

Fon için ikinci turun ne zaman yapılacağı tam olarak bilinmiyor ancak ikinci turla beraber Vision Fund’ın 100 milyar dolara ulaşması hatta aşması bekleniyor. Bu beklentinin en önemli nedeni ise Abu Dhabi hükümetinin yatırımcısı konumundaki Mubadala Development şirketi gibi pek çok şirketin fonun neler yapabildiğini gördükten sonra fona katılmayı isteyecek olmaları.

Fonu kurduğu zaman bu fonun önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek büyük teknolojik hamlelerin yatırımcısı olacağını dile getiren SoftBank geçtiğimiz yıl Amerikan telekomünikasyon şirketi Sprint’i 22 milyar dolar karşılığında; İngiliz yarı iletken üreticisi ARM’i ise 32 milyar dolar karşılığında bünyesine katarak başarılı bir yatırımcı olduğunu ispatlamıştı. Şirket son olarak geçtiğimiz günlerde ofis alanları kiralama girişimi olan WeWork’e 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurmuştu.

SoftBank sözcüsü ise yaptığı açıklamayla fonun ‘’son aşamalarında’’ olduğunu söylerken ‘’Kimlere ve hangi alanlara finansman sağlanacak, hangi tarihten itibaren yatırımlara başlanacak?’’ gibi soruları yanıtsız bıraktı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-09/softbank-said-to-near-first-closing-of-100-billion-tech-fund