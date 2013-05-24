



Not tutma konusunda başarılı çözümler sunan Evernote'un Mac, iOS ve Web uygulamaları hatırlatıcı özelliğiyle güncellendi.





Bu özellik sayesinde, kullanıcılar notlarının hatırlatılmasını istedikleri zamanı sayfalarına kolaylıkla ekleyebiliyor. Basit bir kullanıma sahip olan özellik, not sayfasında bulunan saat ikonuna dokunularak gerekli tarihin ve saatin ayarlanmasıyla birlikte kullanılabiliyor.





Alarm mekanizmasının yanı sıra, dileyen kullanıcılara bir e-posta iletisi arayıcılığla da hatırlatma yapılabiliyor. Bu özelliğin diğer platformlardaki Evernote kullanıcılarının beğenisine ne zaman sunulacağı ise, halen merak konusu.

http://blog.evernote.com/blog/2013/05/23/evernote-reminders-are-here-on-mac-ios-and-web-2/