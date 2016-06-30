Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar

Her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanan gelişmiş film ve projeksiyon sistemlerinin geliştiricisi olan IMAX Corporation, şimdi de ev sineması alanına yöneliyor. Kendi evlerinin konforunda IMAX keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar, evlerine IMAX salonu kurdurabilecekler. Ne var ki bu gelişmiş ev sinemasını kurdurmak için neredeyse bir servet ödemeniz gerekiyor. Çünkü evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli, yaklaşık 400 bin dolar.

IMAX'in bu gelişmiş ev sineması sistemi, belli bir gelir seviyesinin üzerindeki zengin insanlara yönelik olarak geliştirilmiş. Sinema sisteminin 400 bin dolarlık standart modelinde; 4K çözünürlükte 2D ve 3D projeksiyon cihazları, tescilli bir IMAX ses sistemi, dokunmatik bir kumanda ve tercihe bağlı olarak sayıları 7 ile 18 arasında değişen koltuklar yer alıyor.

Palais adını taşıyan bu standart modelin içinde bir medya oynatıcı sistemi yer alıyor, ancak IMAX'in sunduğu yeni filmleri izlemek için gerekli güvenli set üstü kutusunu almak için ayreten bir 10 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Ayrıca izlenen her film için de kiralama bedeli ödenmesi gerekiyor.

Palais'in yarısı büyüklüğündeki Prestige modeli 200 bin dolara kurulurken, 40 kişilik Premium modelinin fiyatı tam 1 milyon dolar. IMAX, bu gelişmiş ev sineması sistemini Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde satışa sunacak.

http://collider.com/imax-home-theater/