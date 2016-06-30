Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar

Gelişmiş sinema sistemleri ile tanınan IMAX, bu deneyimi şimdi de evlere taşıyor. 400 bin doları gözden çıkaran kullanıcılar kendi evlerine IMAX salonu kurdurabilecekler.
2 yıl
8,4b
1
43
Projeksiyonlar
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 Her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanan gelişmiş film ve projeksiyon sistemlerinin geliştiricisi olan IMAX Corporation, şimdi de ev sineması alanına yöneliyor. Kendi evlerinin konforunda IMAX keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar, evlerine IMAX salonu kurdurabilecekler. Ne var ki bu gelişmiş ev sinemasını kurdurmak için neredeyse bir servet ödemeniz gerekiyor. Çünkü evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli, yaklaşık 400 bin dolar.
IMAX'in bu gelişmiş ev sineması sistemi, belli bir gelir seviyesinin üzerindeki zengin insanlara yönelik olarak geliştirilmiş. Sinema sisteminin 400 bin dolarlık standart modelinde; 4K çözünürlükte 2D ve 3D projeksiyon cihazları, tescilli bir IMAX ses sistemi, dokunmatik bir kumanda ve tercihe bağlı olarak sayıları 7 ile 18 arasında değişen koltuklar yer alıyor.
 Palais adını taşıyan bu standart modelin içinde bir medya oynatıcı sistemi yer alıyor, ancak IMAX'in sunduğu yeni filmleri izlemek için gerekli güvenli set üstü kutusunu almak için ayreten bir 10 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Ayrıca izlenen her film için de kiralama bedeli ödenmesi gerekiyor.
Palais'in yarısı büyüklüğündeki Prestige modeli 200 bin dolara kurulurken, 40 kişilik Premium modelinin fiyatı tam 1 milyon dolar. IMAX, bu gelişmiş ev sineması sistemini Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde satışa sunacak.

http://collider.com/imax-home-theater/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
featfromcrash 2 yıl en beğenilen
400 bin $ param varsa, 2 ev alırım birinde yaşar birini kiraya veririm.

Açık ve net, Türk usulü :)
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daikataNa~ 2 yıl
avantajix ve enpara iadesi varsa düşünülebilir. :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed Wood 2 yıl
DH ölücüleri neredesiniz?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Surfer Rosa 2 yıl
İstinye parkta ise girsem yirtik olsam cinemaximumda rutbe atlasam 3yilda vizyondaki her filmi gec de olsa izlerim.
+ maaslar +400k $ bende.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drumpoll 2 yıl
offf off müthiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Cheritto 2 yıl
70mm,lik makaradan izleyin bence tanesi +10000 dolar


[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7nbitirdin 2 yıl
imax filmleri nerden bulup izleyecegiz, bi de onlar cok para tutar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rocky bayboğa 2 yıl
Parası olana hayat güzel ama olsun sevdiklerinle beraber olup tüplü televizyondan oturup film izlemenin de ayrı bir tadı vardır elbette
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warranty 2 yıl
Dhnin zenginleri kapışın indirim var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
şu paraya değecek kaç film seyredebilirsin ki kısa ömürde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Intruder 2 yıl
Evdeki IMAX



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 2 yıl
Salla kazandan birikenleri de düşününce fiyat uyguna gelebilir gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
sırf o resimdeki gibi bir sinemaya bile ayırabilecek o kadar büyük odası olan bir evin varsa zaten 400 bin dolar çekirdek parası senin için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 2 yıl
400 bin dolar parası olan için bişey değil. O paranin yarisina çanta alan var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red Wheelbarrow 2 yıl
400 bin dolar çok değilmi ya ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mstkrmn89 2 yıl
O sistemi kurunca o artık ev olmuyor tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
oldu biz kalkalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8367 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, imax ve
7 etiket daha imax ev sineması ev sineması imax private theater Projeksiyonlar Ev Elektroniği Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla Models S, otomatik pilotta bir insanın ölümüne neden oldu 2 yıl Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası 2 yıl Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası havai fişek gösterisi 2 yıl TP-Link Neffos C5 "Segmentinde Karar" akıllı telefonu inceliyoruz 2 yıl En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? 2 yıl Google, reklamları kişiselleştirmenize olanak tanıyor 2 yıl iPhone’u ile evlenen adam 2 yıl ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor 2 yıl Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak 2 yıl Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor 2 yıl Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı 2 yıl SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu 2 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu 2 yıl Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu 2 yıl Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1060, 7 Temmuz’da geliyor 2 yıl Şok iddia: AMD Radeon RX 480 ekran kartı, PCI güç standartlarını karşılamıyor 2 yıl MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu 2 yıl İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO) 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar Sonraki AMD Radeon RX 480 inceleme videosu 2 yıl ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo 2 yıl 2025 yılında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 756 GW olacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 bataryasında yeni iddia 2 yıl Doom, ilk büyük güncellemesini 30 Haziran’da alıyor 2 yıl Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti 2 yıl Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir 2 yıl Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı sosyal medyayı vurdu 2 yıl Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi 2 yıl Dell’den 70 inçlik interaktif tahta 2 yıl Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke 2 yıl Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün 2 yıl Açık kaynak Microsoft .NET Core 1.0 sürümü duyuruldu 2 yıl Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor 2 yıl Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı 2 yıl AMD Radeon RX 480 fiyat bilgileri gelmeye başladı 2 yıl Asus ZenUI arayüzü indirilebilir durumda 2 yıl Oukitel’den 7000mAh bataryalı akıllı telefon 2 yıl Google Fit büyük yeniliklerle güncellendi 2 yıl Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl deniz buzulları yok olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim