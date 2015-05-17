Evler Geceleri Güneş Enerjisiyle Aydınlanacak

Kurucu ve Yayın Direktörü
Bir lamba düşünün; gündüzleri güneş altında 6-8 saat şarj oluyor ve geceleri beş saat veya fazla süre ışık saçıyor. Hemen ilk reaksiyonunuz bunu evde nasıl kullanabilirim olacaktır ama bu işin asıl faydası dünyadaki düzenli elektrik enerjisine ulaşamayan insanlar için olacak.
Dünyada 1,5 milyar insan stabil bir elektrik şebekesine bağlı olmadan yaşamaya çalışıyor. Tabi bunun yanında kampçılar ve doğa tutkunları da bu ürüne bayılacaktır. Nokero N182 Led lambalar arasında en orjinal fikirlerden birisi ve oldukça da ucuz.
Her lamba 8$ gibi bir fiyattan satılıyor. Firma bu yenlikçi ürününü üçüncü dünya ülkelerini karanlıktan kurtarmak için bir projeye dönüştürmüş. Üreticinin internet sitesine girerek yapacağınız ödemeyle bir ailenin geceleri ışıkla tanışmasına katkı sağlayabilirsiniz. Teslimat için gönderimin ihtiyaç duyulan bölgelere yapılmasını istediğinizi seçmeniz gerekiyor.
Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 8. sayısında yayınlanmıştır.
DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986
DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd
DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8
DH+ Android:
http://cleantechnica.com/2014/06/29/worlds-affordable-solar-light-bulb/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sokak aydınlatması için solarlamba.net/...
Tek geçerim :)
Artık her yer solar lamba olsun. olmalı...
Elektrik boşa tüketim demek.
Bu ürünün hatta tonla çeşidi var apliğinden tut, bahçe lambasına kadar.
Bizde kazıklı toprağa takılanlardan var gündüz kendini şarj ediyor, gece saatlerce bahçenin patikalarını aydınlatıyor. 8$ ucuz desen değil, zaten git bauhaus'a falan, o civarlarda fiyatları.(15-30tl) Amaç gerçekten fakir ülkelere yardım etmek ise çinliler onu 2-3$ a mal eder.
Demek ki burayada lazım