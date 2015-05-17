Evler Geceleri Güneş Enerjisiyle Aydınlanacak

Bir lamba düşünün; gündüzleri güneş altında 6-8 saat şarj oluyor ve geceleri beş saat veya fazla süre ışık saçıyor. Hemen ilk reaksiyonunuz bunu evde nasıl kullanabilirim olacaktır ama bu işin asıl faydası dünyadaki düzenli elektrik enerjisine ulaşamayan insanlar için olacak.

Dünyada 1,5 milyar insan stabil bir elektrik şebekesine bağlı olmadan yaşamaya çalışıyor. Tabi bunun yanında kampçılar ve doğa tutkunları da bu ürüne bayılacaktır. Nokero N182 Led lambalar arasında en orjinal fikirlerden birisi ve oldukça da ucuz.

Her lamba 8$ gibi bir fiyattan satılıyor. Firma bu yenlikçi ürününü üçüncü dünya ülkelerini karanlıktan kurtarmak için bir projeye dönüştürmüş. Üreticinin internet sitesine girerek yapacağınız ödemeyle bir ailenin geceleri ışıkla tanışmasına katkı sağlayabilirsiniz. Teslimat için gönderimin ihtiyaç duyulan bölgelere yapılmasını istediğinizi seçmeniz gerekiyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 8. sayısında yayınlanmıştır.

DH+ Windows 8.1:

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:

https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:

http://cleantechnica.com/2014/06/29/worlds-affordable-solar-light-bulb/