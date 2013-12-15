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Evrensel iOS uygulaması Poshlight artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evrensel iOS uygulaması Poshlight artık ücretsiz
iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu evrensel fotoğraf uygulaması Poshlight, uzun zaman sonra ücretsiz yapıldı.
LOCQL adlı geliştirici tarafından hazırlanan Poshlight, sade ara yüzüyle çekilen ya da eklenen fotoğraflar üzerine yüksek kaliteli 150 özel filtre ekleyebiliyor, iki farklı fotoğrafları tek bir sonuç üzerinde birleştirebiliyor, fotoğrafların dekore edilmesi için bünyesinde 500 farklı şekil yer alıyor ve yazılar eklenmesi için ayar seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda birçok fotoğraf düzenleme aracıyla gelen uygulama, hazırlanan içerikleri popüler sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Poshlight uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id666647448?mt=8 Yorum Yaz
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Guest-684118601 5 yıl
Paralı olmuş
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zLucas 5 yıl
İndirdinm my photosa basınca ;
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Krone 5 yıl
Guzel uygulama.
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Recharged 5 yıl
Uygulamayı beğendim ve ufakta bir amatör çalışma yaptım.
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