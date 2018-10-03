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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EyeEm 2018 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri belli oldu

Bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan EyeEm’in her sene dünya çapında düzenlediği EyeEm Fotoğraf Festivali ve Ödülleri 2018 yılı Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri belli oldu.
7 ay
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Fotoğraf Makineleri
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması olarak bilinen EyeEm Ödülleri bu yılki finalistleri belirlendi. Yarışmaya 100 binden fazla fotoğrafçı 700 binden fazla kareyle katılım sağladı. Dokuz farklı kategoride 10’ar fotoğraf yarışmada finalist olarak seçildi.
Haziran ve Temmuz aylarında başvuruların alındığı ve her yıl düzenlenen yarışmaya dünya genelinde tüm fotoğrafçılar katılabiliyor. Adidas, WeTransfer, Archdaily, and Focus Dergisi’nden temsilcilerin jüri olarak görev aldığı eleme turunda Moda, Seyahat, Portre, Sokak, Dış Mekan, Durağan Yaşam, Mimari, Yaratıcılık ve Haber Fotoğrafçılığı alanlarında 10’ar kare finalist olarak seçildi. Portre Fotoğrafçılığı kategorisine Google’ın Pixel 2 ile sponsor olduğunu belirtelim.
Yarışmanın kazananları 13 Ekim günü Berlin Fotoğraf Haftası kapsamında gerçekleştirilecek bir törenle açıklanacak. Törende ayrıca “Yılın Fotoğrafçısı” da belli olacak. Kazanan, Berlin Fotoğraf Haftası süresince bir haftalık Berlin ziyareti, Sony Alpha fotoğraf makinesi ve tanınmış fotoğraf editörlerinden danışmanlıkla ödüllendirilecek.

Finale kalan fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/2018-eyeem-photography-gallery-awards/56535/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 7 ay
Bazı fotoğraflar çok sıradan ve çok rastlanabilir fotoğraflar. Özellikle siyahi portreleri.
Bu tarz yarışmalarda siyahi portreleri açık ara önde geliyor pozitif ayrımcılıktan dolayı. Çoğu fotoğrafa hiç şaşırmadım o yüzden.
Ama arada cidden manasız onlarca fotoğrafı görünce insan " harbiden bundan iyisi yok mu katılanlarda?" diye düşünmüyor değil.
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Glorfindel1907 7 ay
Uygulama güzel ama arka planda bütün galerinizi tarayıyor siz istemeseniz bile o yüzden ilk kurduğunuzda özellikle çok ağır bir görüntü sergiliyor neden böyle diye düşünüyorsunuz tabi o ara

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cngzmls 7 ay
Bazıları çok etkileyici. İnstagram'ın böyle bir yarışma yapmaması çok ilginç.
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BekirARSLAN 7 ay cngzmls
cngzmls
Bazıları çok etkileyici. İnstagram'ın böyle bir yarışma yapmaması çok ilginç.

İnstagram et pazarına döndü... EyeEm gördüğüm en güzel fotoğraf paylaşım uygulaması...
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