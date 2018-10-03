EyeEm 2018 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri belli oldu

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması olarak bilinen EyeEm Ödülleri bu yılki finalistleri belirlendi. Yarışmaya 100 binden fazla fotoğrafçı 700 binden fazla kareyle katılım sağladı. Dokuz farklı kategoride 10’ar fotoğraf yarışmada finalist olarak seçildi.

Haziran ve Temmuz aylarında başvuruların alındığı ve her yıl düzenlenen yarışmaya dünya genelinde tüm fotoğrafçılar katılabiliyor. Adidas, WeTransfer, Archdaily, and Focus Dergisi’nden temsilcilerin jüri olarak görev aldığı eleme turunda Moda, Seyahat, Portre, Sokak, Dış Mekan, Durağan Yaşam, Mimari, Yaratıcılık ve Haber Fotoğrafçılığı alanlarında 10’ar kare finalist olarak seçildi. Portre Fotoğrafçılığı kategorisine Google’ın Pixel 2 ile sponsor olduğunu belirtelim.

Yarışmanın kazananları 13 Ekim günü Berlin Fotoğraf Haftası kapsamında gerçekleştirilecek bir törenle açıklanacak. Törende ayrıca “Yılın Fotoğrafçısı” da belli olacak. Kazanan, Berlin Fotoğraf Haftası süresince bir haftalık Berlin ziyareti, Sony Alpha fotoğraf makinesi ve tanınmış fotoğraf editörlerinden danışmanlıkla ödüllendirilecek.



Finale kalan fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/2018-eyeem-photography-gallery-awards/56535/