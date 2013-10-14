Eylül ayı satışlarında iPhone 5s, iPhone 5c'yi 2'ye katladı

Ülkemizde 1 Kasım itibariyle satışa sunulacak olan yeni iPhone'larla ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha ekledi.Consumer Intelligence Research Partners'ın yaptığı son araştırma, yeni iPhone'lar satışa sunulduktan sonra iPhone satın alan tüketicilerin tercihlerini ortaya koyuyor.

CIRP'in araştırma sonuçlarına göre 20 Eylül-31 Eylül tarihleri arasında satılan iPhone'ların %64'ünü iPhone 5s oluşturuyor. Apple'ın iPhone 5'in yerine satışa sunduğu ve renkli kasasıyla farklılaşan iPhone 5c'nin satış oranı %27 olarak kaydedilirken; 2011 yılı çıkışlı, şu anda ABD'de operatör sözleşmelerinin yanında ücretsiz olarak verilen iPhone 4s'i satışların %9'unu oluşturmuş.

CIRP'in bu yılki verilerini geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda iPhone 5s'in bizleri şaşırtmadığını ancak iPhone 5c'nin 2.model olarak başarılı bir iş çıkardığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl iPhone 5'in çıkışından sonra 2.model olarak satışına devam edilen iPhone 4s, aynı dönem zarfında ancak %27'lik satış oranına ulaşabilmişti. Fakat bu yıl, pazardaki büyüme de göz önüne alındığında iPhone 5c'nin, en azından satışa sunulduğu ilk dönem itibariyle, satışlara olumlu bir etki yaptığını söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı gibi iPhone 5c'nin üretim kapasitesi yakın zamanda 300,000'den 150,000'e düşürülmüştü.

Apple tarafından şimdilik iPhone 5c'nin satış performansıyla ilgili bir açıklama gelmiş olmamakla birlikte; 28 Ekim'de açıklanacak 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçları için yapılacak telekonferasda iPhone 5c'nin genel satış performansıyla ilgili resmi değerlendirmeler yapılacaktır.

Yeni iPhone'lar ülkemizde Turkcell, Vodafone, Avea ve Apple tarafından 1 Kasım'dan itibaren teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Son olarak iPhone 5c'yi daha yakından tanımak istiyorsanız, Donanımhaber.com olarak hazırladığımız ön incelemesini izlemenizi tavsiye ediyoruz.