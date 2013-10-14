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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eylül ayı satışlarında iPhone 5s, iPhone 5c'yi 2'ye katladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
565
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Eylül ayı satışlarında iPhone 5s, iPhone 5c'yi 2'ye katladı

Ülkemizde 1 Kasım itibariyle satışa sunulacak olan yeni iPhone'larla ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha ekledi.Consumer Intelligence Research Partners'ın yaptığı son araştırma, yeni iPhone'lar satışa sunulduktan sonra iPhone satın alan tüketicilerin tercihlerini ortaya koyuyor.

CIRP'in araştırma sonuçlarına göre 20 Eylül-31 Eylül tarihleri arasında satılan iPhone'ların %64'ünü iPhone 5s oluşturuyor. Apple'ın iPhone 5'in yerine satışa sunduğu ve renkli kasasıyla farklılaşan iPhone 5c'nin satış oranı %27 olarak kaydedilirken; 2011 yılı çıkışlı, şu anda ABD'de operatör sözleşmelerinin yanında ücretsiz olarak verilen iPhone 4s'i satışların %9'unu oluşturmuş.

CIRP'in bu yılki verilerini geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda iPhone 5s'in bizleri şaşırtmadığını ancak iPhone 5c'nin 2.model olarak başarılı bir iş çıkardığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl iPhone 5'in çıkışından sonra 2.model olarak satışına devam edilen iPhone 4s, aynı dönem zarfında ancak %27'lik satış oranına ulaşabilmişti. Fakat bu yıl, pazardaki büyüme de göz önüne alındığında iPhone 5c'nin, en azından satışa sunulduğu ilk dönem itibariyle, satışlara olumlu bir etki yaptığını söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı gibi iPhone 5c'nin üretim kapasitesi yakın zamanda 300,000'den 150,000'e düşürülmüştü.

Apple tarafından şimdilik iPhone 5c'nin satış performansıyla ilgili bir açıklama gelmiş olmamakla birlikte; 28 Ekim'de açıklanacak 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçları için yapılacak telekonferasda iPhone 5c'nin genel satış performansıyla ilgili resmi değerlendirmeler yapılacaktır.

Yeni iPhone'lar ülkemizde Turkcell, Vodafone, Avea ve Apple tarafından 1 Kasım'dan itibaren teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Son olarak iPhone 5c'yi daha yakından tanımak istiyorsanız, Donanımhaber.com olarak hazırladığımız ön incelemesini izlemenizi tavsiye ediyoruz.


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doctor5945 6 yıl en beğenilen
neden mal olsun bu cihazı alanlar bu cihaz 1800 tl derlerde 5s e 2300 tl derlerse belkı bazı ınsanlar 500 tl vermek ıstemeyebılır 5s e, ayrıca bayan arkadaslarına almak ısteyebılır erkekler hediye olarak bence yanlıs dusunuyorsun bu cıhazı sevmek mal olmayı gerektırmez.
neden mal olsun bu cihazı alanlar bu cihaz 1800 tl derlerde 5s e 2300 tl derlerse belkı bazı ınsanlar 500 tl vermek ıstemeyebılır 5s e, ayrıca bayan arkadasları...
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Akstrev 6 yıl
Bu da 7. haber oldu hahahahahah. Applehaber.com.tr
Esselamu aleyküm.
Ya dh neden hep alıntı haber yapar?
Neden dh her gün 24 saat içinde genel olarak en az 3 apple haberi koyar?
Dh ile apple arasında gizli bir anlaşmamı var? Zira haberlere bakıyorum, hepsi faraza fuzuli haberler. Gereksizlik hassafada. Bu kadar büyük siteyiz. oyuz buyuz diyorsun da, tek haberin bile adam gibni özgün değil. Hep alınmtı arak.
sadece videolar iyi. Gerikalan haberler hep yabancı sitelerden alıntı. Üstüne kaliteliyiz derken, o dediğin kaliteyi silen altına diğer sitenin bağlantısını koymak. gerçekten, ben böyle bir site sahibi olsam, özgünlüğe önem verirdim. En azından günde en az haberlerin yarısı özgün olurdu. Ayrıca, dh sitesi artık dh olarak adlandırılmamalı. siz yeni domain alın mh olun yada ah zira en yakın olduğunuz sınıflar bunlar. Apple haberi günlük ana sayfanın yarısını kaplıyor. Kalanıda gariban samsung, sony, asus, htc arada çekik gözlüler paylaşıyor. Apple sanki dünyanın en iyi ürünlerini satıyor. Ben elimdeki telefonu bile satmayı düşünürken, Kısıtlamalarından bıkmışken, Apple gitsin önce adam olmayı öğrensin. Siz de adam gibi haber yapın. Apple apple apple diye tiksindirdiniz firmadan.
Yada en güzeli sitenin ismini Apple magazin koyun da tam yerine otursun.
Ne bu ya? Sizin Apple ile gizli bir anlaşmanız mı var?
bak bu günkü apple başlıklarınız.
Piper Jaffray: iphone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor.
Üstteki haber inanılmaz mühim bir haber. Biz bilince çehremiz değişti. Gerçekten. Gençler iphone'a parayı bayılıyormuş. Sanki apple babamızın şirketi.
"iPhone 5c'ye talep, beklentilerin çok altında"
Bu haber de beni kanser etti. gerçekten çok üzüldüm. Apple baba biraz az kazıklıyormuş milleti. Ben gideyim 2200 tl paraya apple alayım. İphone 5 alayım ki aldım da. Sonrasında gelsin 5c çıkartsın hakaret gibi, bir de ios 7 çıkartsın çamur gibi. Çök babam çök.
Ne yani, sizi Apple haberi yapmadan kanser mi oluyorsunuz?
-
Flipcase ile iPhone 5c ve kılıfı, Connect Four oluyor
Bu habere sadece tek laf.
Haber bulamadım, sıvacılığa başladım.
"iWatch, piyasadaki akıllı saatlerden daha fazlasını yapacak"
Oha bu gün rekora koşuyoruz.Saat haberi de eklendi. Yakında apple duvar saati yapar o da gelir buraya.
Dur apple magazin sitesine hoş geldiniz. İsmimize Bakmayın. Biz dh sitesiyiz. Ama, özde apple haber, yada mobil haber sitesi olarak biliniriz.
Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor meşgul
Abimiz bu. Kutluyoruz has mason abimizi. Övelim kendisini de kabarsın koltuk altı.
Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı meşgul
Bu rekoru egale eden haberdir. gerçekten harikasınız. ben para bassam ancak bu kadarını yapardınız.
Kutluyorum sizi.
Biraz silkelenin artık. Hep kolaya kaçmanız yoruyor kafaları. Bize ne elin Apple yöneticisinden. Bize ne Apple ile ilgili pazar verilerinden. Ne o ortak mı olacağız yoksa?
Allah aşkına tarafsızlık istiyoruz. Yeter. Ana sayfada 24 saat içinde 6 apple odaklı haber ar. Apple magazin sitesinin değerli editörleri Mesut beye ve erdi beye duyrulur.
Bende Apple kullanan birisiyim. Ama, cihazımı araç adiyorum. Cihazıma Tapmıyorum. Dolayısı ile onu üretenlerin ne halt ettiği veya sürekli gereksiz haberleri en sevdiğim haber sitesini kirletiyorsa sinirleniyorum.
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Bu da 7. haber oldu hahahahahah. Applehaber.com.trEsselamu aleyküm.Ya dh neden hep alıntı haber yapar?Neden dh her gün 24 saat içinde genel olarak ...
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Utku 6 yıl
5c cok antikli bir hareket oldu hem apple, hem de apple seven kullanicilar arasindan.

Insanlari tek duze bir tasarima zorlamak cok sacmaydi. 5c bu acigini bir nebze kapatti Apple'in.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
theyapici
bimden almak mı yoksa ayın 22 sinde appletürkiye online mağazadan almak mı

online magazadan tabiki hem satış sonrası daha iyi hizmet hemde kredi kartına taksit yaptırırsın o kadar para vercen
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Baller Lifestyle 6 yıl
kıimse 2000 lira verip ucuz iphone cu damgası yemek istemez hele TR de :D
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Nerevarine 6 yıl
5C arta kalan malzemelerden yapılmış bence.

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antonidas 6 yıl
Aralarında 100 dolar fark var,insanlar 100 dolar fazla veririm iyisini alırım diye düşünüyorlar. Dünya'da olan bu bizdeki fiyatlar zaten şaka gibi işin hiç orasına girmiyorum.
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tolgatelli 6 yıl
Bu şirket ya istatistik nedir bilmiyor ya da en iyi yalan söyleme yöntemi istatistiklerdir diyen üniversite hocalarimizi hakli cikariyorlar, o süre içinde demek ki hic iphone 5 satilmamiş veya iphone 4,ya da haberin kaynağını gösterselerdi de biz inceleseydik o verileri
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jrbacktoback 6 yıl
bayanların ilgisini çekicek diye düşünüyorum..ve cogu bayan arkadaslarımız teknolojıye pek aldırıs etmez..ver eline iphone 5c yi seni öpücük yagmuruna tutsun..:)
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Psydia 6 yıl
O degil de kimse g2 incelemesi ne zaman gelecek dememis hayret
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Akstrev 6 yıl
Bu da 7. haber oldu hahahahahah. Applehaber.com.tr
Esselamu aleyküm.
Ya dh neden hep alıntı haber yapar?
Neden dh her gün 24 saat içinde genel olarak en az 3 apple haberi koyar?
Dh ile apple arasında gizli bir anlaşmamı var? Zira haberlere bakıyorum, hepsi faraza fuzuli haberler. Gereksizlik hassafada. Bu kadar büyük siteyiz. oyuz buyuz diyorsun da, tek haberin bile adam gibni özgün değil. Hep alınmtı arak.
sadece videolar iyi. Gerikalan haberler hep yabancı sitelerden alıntı. Üstüne kaliteliyiz derken, o dediğin kaliteyi silen altına diğer sitenin bağlantısını koymak. gerçekten, ben böyle bir site sahibi olsam, özgünlüğe önem verirdim. En azından günde en az haberlerin yarısı özgün olurdu. Ayrıca, dh sitesi artık dh olarak adlandırılmamalı. siz yeni domain alın mh olun yada ah zira en yakın olduğunuz sınıflar bunlar. Apple haberi günlük ana sayfanın yarısını kaplıyor. Kalanıda gariban samsung, sony, asus, htc arada çekik gözlüler paylaşıyor. Apple sanki dünyanın en iyi ürünlerini satıyor. Ben elimdeki telefonu bile satmayı düşünürken, Kısıtlamalarından bıkmışken, Apple gitsin önce adam olmayı öğrensin. Siz de adam gibi haber yapın. Apple apple apple diye tiksindirdiniz firmadan.
Yada en güzeli sitenin ismini Apple magazin koyun da tam yerine otursun.
Ne bu ya? Sizin Apple ile gizli bir anlaşmanız mı var?
bak bu günkü apple başlıklarınız.
Piper Jaffray: iphone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor.
Üstteki haber inanılmaz mühim bir haber. Biz bilince çehremiz değişti. Gerçekten. Gençler iphone'a parayı bayılıyormuş. Sanki apple babamızın şirketi.
"iPhone 5c'ye talep, beklentilerin çok altında"
Bu haber de beni kanser etti. gerçekten çok üzüldüm. Apple baba biraz az kazıklıyormuş milleti. Ben gideyim 2200 tl paraya apple alayım. İphone 5 alayım ki aldım da. Sonrasında gelsin 5c çıkartsın hakaret gibi, bir de ios 7 çıkartsın çamur gibi. Çök babam çök.
Ne yani, sizi Apple haberi yapmadan kanser mi oluyorsunuz?
-
Flipcase ile iPhone 5c ve kılıfı, Connect Four oluyor
Bu habere sadece tek laf.
Haber bulamadım, sıvacılığa başladım.
"iWatch, piyasadaki akıllı saatlerden daha fazlasını yapacak"
Oha bu gün rekora koşuyoruz.Saat haberi de eklendi. Yakında apple duvar saati yapar o da gelir buraya.
Dur apple magazin sitesine hoş geldiniz. İsmimize Bakmayın. Biz dh sitesiyiz. Ama, özde apple haber, yada mobil haber sitesi olarak biliniriz.
Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor meşgul
Abimiz bu. Kutluyoruz has mason abimizi. Övelim kendisini de kabarsın koltuk altı.
Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı meşgul
Bu rekoru egale eden haberdir. gerçekten harikasınız. ben para bassam ancak bu kadarını yapardınız.
Kutluyorum sizi.
Biraz silkelenin artık. Hep kolaya kaçmanız yoruyor kafaları. Bize ne elin Apple yöneticisinden. Bize ne Apple ile ilgili pazar verilerinden. Ne o ortak mı olacağız yoksa?
Allah aşkına tarafsızlık istiyoruz. Yeter. Ana sayfada 24 saat içinde 6 apple odaklı haber ar. Apple magazin sitesinin değerli editörleri Mesut beye ve erdi beye duyrulur.
Bende Apple kullanan birisiyim. Ama, cihazımı araç adiyorum. Cihazıma Tapmıyorum. Dolayısı ile onu üretenlerin ne halt ettiği veya sürekli gereksiz haberleri en sevdiğim haber sitesini kirletiyorsa sinirleniyorum.
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1 Yanıt Yanıtla +5
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seven44 6 yıl Akstrev
Mehmet..Akif

Bu da 7. haber oldu hahahahahah. Applehaber.com.tr

Esselamu aleyküm.

Ya dh neden hep alıntı haber yapar?
Neden dh her gün 24 saat içinde genel olarak en az 3 apple haberi koyar?
Dh ile apple arasında gizli bir anlaşmamı var? Zira haberlere bakıyorum, hepsi faraza fuzuli haberler. Gereksizlik hassafada. Bu kadar büyük siteyiz. oyuz buyuz diyorsun da, tek haberin bile adam gibni özgün değil. Hep alınmtı arak.

sadece videolar iyi. Gerikalan haberler hep yabancı sitelerden alıntı. Üstüne kaliteliyiz derken, o dediğin kaliteyi silen altına diğer sitenin bağlantısını koymak. gerçekten, ben böyle bir site sahibi olsam, özgünlüğe önem verirdim. En azından günde en az haberlerin yarısı özgün olurdu. Ayrıca, dh sitesi artık dh olarak adlandırılmamalı. siz yeni domain alın mh olun yada ah zira en yakın olduğunuz sınıflar bunlar. Apple haberi günlük ana sayfanın yarısını kaplıyor. Kalanıda gariban samsung, sony, asus, htc arada çekik gözlüler paylaşıyor. Apple sanki dünyanın en iyi ürünlerini satıyor. Ben elimdeki telefonu bile satmayı düşünürken, Kısıtlamalarından bıkmışken, Apple gitsin önce adam olmayı öğrensin. Siz de adam gibi haber yapın. Apple apple apple diye tiksindirdiniz firmadan.

Yada en güzeli sitenin ismini Apple magazin koyun da tam yerine otursun.

Ne bu ya? Sizin Apple ile gizli bir anlaşmanız mı var?

bak bu günkü apple başlıklarınız.

Piper Jaffray: iphone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor.
Üstteki haber inanılmaz mühim bir haber. Biz bilince çehremiz değişti. Gerçekten. Gençler iphone'a parayı bayılıyormuş. Sanki apple babamızın şirketi.

"iPhone 5c'ye talep, beklentilerin çok altında"

Bu haber de beni kanser etti. gerçekten çok üzüldüm. Apple baba biraz az kazıklıyormuş milleti. Ben gideyim 2200 tl paraya apple alayım. İphone 5 alayım ki aldım da. Sonrasında gelsin 5c çıkartsın hakaret gibi, bir de ios 7 çıkartsın çamur gibi. Çök babam çök.
Ne yani, sizi Apple haberi yapmadan kanser mi oluyorsunuz?

-
Flipcase ile iPhone 5c ve kılıfı, Connect Four oluyor
Bu habere sadece tek laf.
Haber bulamadım, sıvacılığa başladım.

"iWatch, piyasadaki akıllı saatlerden daha fazlasını yapacak"
Oha bu gün rekora koşuyoruz.Saat haberi de eklendi. Yakında apple duvar saati yapar o da gelir buraya.

Dur apple magazin sitesine hoş geldiniz. İsmimize Bakmayın. Biz dh sitesiyiz. Ama, özde apple haber, yada mobil haber sitesi olarak biliniriz.

Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor meşgul
Abimiz bu. Kutluyoruz has mason abimizi. Övelim kendisini de kabarsın koltuk altı.

Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı meşgul
Bu rekoru egale eden haberdir. gerçekten harikasınız. ben para bassam ancak bu kadarını yapardınız.

Kutluyorum sizi.

Biraz silkelenin artık. Hep kolaya kaçmanız yoruyor kafaları. Bize ne elin Apple yöneticisinden. Bize ne Apple ile ilgili pazar verilerinden. Ne o ortak mı olacağız yoksa?

Allah aşkına tarafsızlık istiyoruz. Yeter. Ana sayfada 24 saat içinde 6 apple odaklı haber ar. Apple magazin sitesinin değerli editörleri Mesut beye ve erdi beye duyrulur.

Bende Apple kullanan birisiyim. Ama, cihazımı araç adiyorum. Cihazıma Tapmıyorum. Dolayısı ile onu üretenlerin ne halt ettiği veya sürekli gereksiz haberleri en sevdiğim haber sitesini kirletiyorsa sinirleniyorum.

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ekmek parası hacı
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theyapici 6 yıl
bimden almak mı yoksa ayın 22 sinde appletürkiye online mağazadan almak mı
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ferrari091 6 yıl
Piyasaada hala iphone 5 varken ve kalkmis olsada neden 5c alayim ki ?! Aluminyum kasali mi plastik mi sorusu geliyor tamam 5 piyasadan kalkti diyelim 2.el cok temiz iphone 5ler var 5c cok gereksiz bari 1400 e falan ciksaydi da alinmaya deger olsaydi
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