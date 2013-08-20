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Ezcool ülkemizdeki tablet pazarına ait bazı bilgileri paylaştı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kasa, güç kaynağı ve medya oynatıcı sektörlerinde çeşitli çözümler sunan Ezcool, tablet piyasasında da boy gösteren firmalar arasında yer alıyor. Firmanın ülkemizdeki tablet piyasasına dair paylaştığı bilgiler ise, dikkat çekici.

Bu yıl %60'lık bir büyüme kaydetmesi beklenen ülkemizdeki tablet pazarının 1 milyon 400 binlik bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Bu yeni tahminler doğrultusunda daha önce 2017 yılında gerçekleşmesi beklenen tablet ve dizüstü eşitliğinin beklenenden erken gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni tahminler, tablet sayısının 2016 yılında dizüstüleri geride bırakacağı yönünde.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ezcool Türkiye Genel Direktörü Garip Erzen'in belirttiğine göre, teknolojiyle içi içe büyüyen yeni nesilin tablet ve akıllı telefon pazarının büyümesindeki etkisi büyük. Erzen'in belirttiğine göre, bu yılın karne döneminde Ezcool cephesindeki tablet satışlarında yaşanan %45'lik artış bu durumun en büyük kanıtı.

Ülkemizdeki teknik servis konusundaki sıkıntılara da dikkat çeken Erzen, sırf ucuz diye markasız tabletlerin(Teknik servis desteği olmayan tabletler) tercih edilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

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Umutcan 5 yıl en beğenilen
sırf ucuz diye markasız tabletlerin tercih edilmemesi gerektiğini de dile getirdi.


Ezcool tercih edilmemeli bu duruma göre.
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Public_Enemy 5 yıl
ucuz diye markasız tercih edilmemesi gerekir demişler de, sanırsın konuşan "sony" :) ezcool ne yahu, o markasız dediklerinin üzerinde de buna benzer bir isimler yazıyor neticede
ucuz diye markasız tercih edilmemesi gerekir demişler de, sanırsın konuşan "sony" :) ezcool ne yahu, o markasız dediklerinin üzerinde de buna benzer bir isimle...
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matmuhendisi 5 yıl
Şunları söylese yeter;
Kasa kalitesi güzel stabil cihazlar yapıcaz
Güncelleme desteğimiz olucak
Rekabetçi bir firma olacağız...
1 Yanıt Yanıtla +6
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CertificatedStaff 5 yıl
Ha concord ha ezcool
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gps.navigation 5 yıl
Bir markada OTA yoksa uzak durun
Menüsünde değil gerçekten varmıya bakın
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MUHTEŞEM CENGAVER 5 yıl
Ezcool ile ilgili bence büyük olan bir sorun daha var ki menüdeki kocaman ezcool arkaplan yazısı gitmiyor bu da baya sıkıntılı hiç sevmem
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JohnnyCash 5 yıl
böyle bir markadan tablet alacagima hic almam daha iyi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ezcool gibi büyük markalar varken ucuz diye cinli tabletler almayın demek istemiş
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selimbilmez 5 yıl
2 hafta boyunca o market senin bu market benim dolaştım, kadıköy gibi elektronik cennetinde bile bulamadım hd 8 modelini adamların sadece online sitelerde satışları var.
firmanın bana söylediği 2 bayide bile ürün yok velhasıl kelam adamların ürününü gözümle görme şansım olmadı en sonunda gittim başka tablet aldım.
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akbirkurt 5 yıl
Gelişmelerin büyükten küçüğe doğru ilerlediğini düşünürsek dizüstülerin hep bir adım önde olcağını söyleyebiliriz.Özellikle oyunseverler için.İş amaçlı kullanımlarda da bence ultrabooklar daha ideal.
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frux 5 yıl
Paraya kıyıp, ipad alacaksın; 9-10 saat batarya süresi ve donanım + yazılım stabilitesi de 10 numara.. İyi bir disbiritör garantisi ile satın almışsan, servis sorunu da yaşamazsın..
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MUHTEŞEM CENGAVER 5 yıl
Adam sonuc olarak dogrulari soylemis saygi duymak lazim
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DarkisT 5 yıl
Sanki kendi teknik servisleri çok üst seviye müşteri memnuniyeti sağlıyor gibi birde çıkıp konuşuyorlar.
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matmuhendisi 5 yıl
Şunları söylese yeter;
Kasa kalitesi güzel stabil cihazlar yapıcaz
Güncelleme desteğimiz olucak
Rekabetçi bir firma olacağız...
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Umutcan 5 yıl
sırf ucuz diye markasız tabletlerin tercih edilmemesi gerektiğini de dile getirdi.


Ezcool tercih edilmemeli bu duruma göre.
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Public_Enemy 5 yıl
ucuz diye markasız tercih edilmemesi gerekir demişler de, sanırsın konuşan "sony" :) ezcool ne yahu, o markasız dediklerinin üzerinde de buna benzer bir isimler yazıyor neticede
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