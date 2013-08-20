Ezcool ülkemizdeki tablet pazarına ait bazı bilgileri paylaştı





Kasa, güç kaynağı ve medya oynatıcı sektörlerinde çeşitli çözümler sunan Ezcool, tablet piyasasında da boy gösteren firmalar arasında yer alıyor. Firmanın ülkemizdeki tablet piyasasına dair paylaştığı bilgiler ise, dikkat çekici.





Bu yıl %60'lık bir büyüme kaydetmesi beklenen ülkemizdeki tablet pazarının 1 milyon 400 binlik bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Bu yeni tahminler doğrultusunda daha önce 2017 yılında gerçekleşmesi beklenen tablet ve dizüstü eşitliğinin beklenenden erken gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni tahminler, tablet sayısının 2016 yılında dizüstüleri geride bırakacağı yönünde.





Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ezcool Türkiye Genel Direktörü Garip Erzen'in belirttiğine göre, teknolojiyle içi içe büyüyen yeni nesilin tablet ve akıllı telefon pazarının büyümesindeki etkisi büyük. Erzen'in belirttiğine göre, bu yılın karne döneminde Ezcool cephesindeki tablet satışlarında yaşanan %45'lik artış bu durumun en büyük kanıtı.





Ülkemizdeki teknik servis konusundaki sıkıntılara da dikkat çeken Erzen, sırf ucuz diye markasız tabletlerin(Teknik servis desteği olmayan tabletler) tercih edilmemesi gerektiğini de dile getirdi.