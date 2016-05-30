"F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı"

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Efes-21016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesinde Türk savunma sanayii tarafından üretilmiş yeni nesil teknolojik ekipmanlar sergilendi. 18 firmanın ürünleri ile bizzat yer aldığı sergide özellikle Türkiye’nin de geliştirici olarak yer aldığı F-35 uçaklarında kullanılacak olan yerli üretim roketler ilgi çekti.

Özellikle SOM-J Almanya, ABD, Azerbaycan, İngiltere, Polonya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de katıldığı etkinlikte tatbikat kapsamında yakından görülme fırsatı kazandı. SOM-J 2017 yılı sonuna kadar testleri de tamamlanarak kullanıma sunulmuş olacak. 2012 yılından bu yana üzerinde çalışılan lazer güdümlü füzeler, üzerinde taşıdığı jet motoru ile dikkat çekiyor. Bu sayede belirlenen hedefe Microturbo TRI 40 motoru ile ulaşıyor. Toplam ağırlığı 400kg olan füze, 230 kilogramlık zırh delici etkiye sahip başlık taşıyor.

Özellikle gemilere karşı kullanılmak üzere hazırlanan füzeler, 250 kilometre menzile sahip. Bu menzil içerisinde hedefine yüksek bir isabet oranıyla ulaşan füzenin uçaktan atıldıktan sonra kanatları açılıyor ve hızlıca hedefine odaklanıyor ancak tek özelliği bu da değil. SOM-J füzeleri, atışın ardından önceden belirlenmiş hedefler arasından seçim yapılarak hedef değiştirme imkanı da sunuyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen SOM-J, Awacs’lardan alınan bilgiler ölçeğinde F-35’lerden atılarak kontrol edilecek. 0.94 Mach (yaklaşık 1153km/h) hıza ulaşabilen roketler, hedefe göre farklı vuruş parametrelerinde hedefe gönderilebiliyor. Örneğin bir gemiye havadan dalış yapılacağında önce belli bir irtifaya yükselen SOM-J, sonrasında hedefe dikey bir açıyla vurabiliyor.