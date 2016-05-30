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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı

Türk savunma sanayiinin gözde ürünleri, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Fiili Atış Tatbikatı kapsamında sergilendi. Bu kapsamda özellikle SOM-J füzesine yoğun ilgi vardı.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı
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Efes-21016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesinde Türk savunma sanayii tarafından üretilmiş yeni nesil teknolojik ekipmanlar sergilendi. 18 firmanın ürünleri ile bizzat yer aldığı sergide özellikle Türkiye’nin de geliştirici olarak yer aldığı F-35 uçaklarında kullanılacak olan yerli üretim roketler ilgi çekti.

Özellikle SOM-J Almanya, ABD, Azerbaycan, İngiltere, Polonya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de katıldığı etkinlikte tatbikat kapsamında yakından görülme fırsatı kazandı. SOM-J 2017 yılı sonuna kadar testleri de tamamlanarak kullanıma sunulmuş olacak. 2012 yılından bu yana üzerinde çalışılan lazer güdümlü füzeler, üzerinde taşıdığı jet motoru ile dikkat çekiyor. Bu sayede belirlenen hedefe Microturbo TRI 40 motoru ile ulaşıyor. Toplam ağırlığı 400kg olan füze, 230 kilogramlık zırh delici etkiye sahip başlık taşıyor.

Özellikle gemilere karşı kullanılmak üzere hazırlanan füzeler, 250 kilometre menzile sahip. Bu menzil içerisinde hedefine yüksek bir isabet oranıyla ulaşan füzenin uçaktan atıldıktan sonra kanatları açılıyor ve hızlıca hedefine odaklanıyor ancak tek özelliği bu da değil. SOM-J füzeleri, atışın ardından önceden belirlenmiş hedefler arasından seçim yapılarak hedef değiştirme imkanı da sunuyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen SOM-J, Awacs’lardan alınan bilgiler ölçeğinde F-35’lerden atılarak kontrol edilecek. 0.94 Mach (yaklaşık 1153km/h) hıza ulaşabilen roketler, hedefe göre farklı vuruş parametrelerinde hedefe gönderilebiliyor. Örneğin bir gemiye havadan dalış yapılacağında önce belli bir irtifaya yükselen SOM-J, sonrasında hedefe dikey bir açıyla vurabiliyor.


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ezimuse 2 yıl en beğenilen
Korunma içgüdüsü her insanda vardır. Her şeyden önemlisi Bir devlet kendi halkını savaşa karşı korumak zorundadır. Bu yüzden de gelebilecek devletsel tehditlere karşı her zaman güçlü konumda olmak gerekir. Bu yüzden daha fazla AR-GE çalışmaları yapılmalı yerli gücümüzü kullanarak kendimizi savunabilir hale gelmeliyiz.
Korunma içgüdüsü her insanda vardır. Her şeyden önemlisi Bir devlet kendi halkını savaşa karşı korumak zorundadır. Bu yüzden de gelebilecek devletsel tehditlere...
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join4freee 2 yıl
"F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı"
Sonuçta insanı öldürecek olan bir teknolojiye 'hayran olduk'!
Sonumuz da hayırlı olur İnşallah...
"F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı"Sonuçta insanı öldürecek olan bir teknolojiye 'hayran olduk'!Sonumuz da hayırlı olur İ...
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10 Yanıt Yanıtla +59
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zdniz 2 yıl
Kendi gps sistemimizi kurasıya bunların alayı hikaye sen bunu kime kullanaçaksın ki teroristemi rusyayamı çünkü Abd istemediği sürece kimseyi vuramazsın bunlarla çünkü gps kapandımı biter. İlk başda bağımsız gps sistemini geliştir. Rusya yaptı avrupa birliği yaptı çin yapım aşamasında çünkü herkes tehlikeyi gördü gps olmazsa sen havada uçan uçurtmadan başka bişey diğilsin. Saraya harçanan parayı argeye verse oranın aylık masraflarınıda eklese dünyanın en büyük süper güçlerinden biri olmaya aday olur.
Kendi gps sistemimizi kurasıya bunların alayı hikaye sen bunu kime kullanaçaksın ki teroristemi rusyayamı çünkü Abd istemediği sürece kimseyi vuramazsın bunlarl...
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4 Yanıt Yanıtla +51
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DH Misafiri 2 yıl
Yaw tamam füzeyi yaptıkda, bunu taşıyacak olan uçak F35 elimizde yok, norveç italya hollanda çoktan envantere soktu, bizimkiler uyuyor.
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AteS 2 yıl
bu tür füzeler gps'e bağlı kalmazlar, bunun için bir çok yön bulma yöntemi var. en basiti ataletsel seyrüsefer sistemleri.
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AteS 2 yıl
zdniz
Kendi gps sistemimizi kurasıya bunların alayı hikaye sen bunu kime kullanaçaksın ki teroristemi rusyayamı çünkü Abd istemediği sürece kimseyi vuramazsın bunlarla çünkü gps kapandımı biter. İlk başda bağımsız gps sistemini geliştir. Rusya yaptı avrupa birliği yaptı çin yapım aşamasında çünkü herkes tehlikeyi gördü gps olmazsa sen havada uçan uçurtmadan başka bişey diğilsin. Saraya harçanan parayı argeye verse oranın aylık masraflarınıda eklese dünyanın en büyük süper güçlerinden biri olmaya aday olur.

bilmiyorsun yorum yazma, bu kafa ile sen uçurtma bile yapamazsın ancak uçan bir uçurtmanın ipini tutarak havada tutarsan senin için başarı olur.
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Nevfel 2 yıl AteS
AteS
zdniz
Kendi gps sistemimizi kurasıya bunların alayı hikaye sen bunu kime kullanaçaksın ki teroristemi rusyayamı çünkü Abd istemediği sürece kimseyi vuramazsın bunlarla çünkü gps kapandımı biter. İlk başda bağımsız gps sistemini geliştir. Rusya yaptı avrupa birliği yaptı çin yapım aşamasında çünkü herkes tehlikeyi gördü gps olmazsa sen havada uçan uçurtmadan başka bişey diğilsin. Saraya harçanan parayı argeye verse oranın aylık masraflarınıda eklese dünyanın en büyük süper güçlerinden biri olmaya aday olur.

bilmiyorsun yorum yazma, bu kafa ile sen uçurtma bile yapamazsın ancak uçan bir uçurtmanın ipini tutarak havada tutarsan senin için başarı olur.

Ates kardeş aynen doğru diyorsun.


Zdniz Gps yoksa füze atamıyorsun öyle mi? Füzelerin icad edildiği tarihte gps mi vardı?

Evet kendi gps sistemimiz olsa daha iyi olur bununla ilgili zaten uydu çalışmaları yapılıyor, bugüne kadar amerika sana ne görüntü verirse onu görüyorken artık kendi uydumuzla görüntü alıyoruz ve daha da iyiye gidecek uydular arttıkça. Gps sistemi de kuracağız inşallah. Hepsi sırayla.

Bu arada bir gps sistemini kurmanın maliyeti o saraydan 100 tane yaptırır. 500 milyon dolara gps sistemi kuruluyorsa hemen yapılırdı merak etme.

Bak kaynak vereyim.

nation.time.com/...

Diyorki sadece uyduları koyma maliyeti 12 milyar dolar o günün parasıyla. Yıllık işletme maliyeti 750 milyon dolar.

Gerisini sen kıyasla.
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1982-utkan 2 yıl
Ne zaman ucak gemimiz olur.Ne zaman nükleer silahımız olur o zaman tamamdır.Devlet gücüyle dosta güven düşmana korku vermeli
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Ferrari 2 yıl
Bizim istediğimiz kodlar kaynak kodları. Bu kodları da ileride yerli mühimmatlar yaparsak onları uçakta kullanabilmek için istiyoruz. Mesela SOM-J bunlardan biri ama SOM Füzesi zaten F-35'e entegre edildi. Ayrıca F-35 almak zorunda değiliz ama bir savaş uçağı almak zorundayız. Çünkü 2020'de F-4'ler emekli edilecek ve bazı F-16'ları da emekli etmemiz gerekecek. Oluşacak bu boşluğu doldurmak için savaş uçağı almamız gerekiyor.
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Arnold_sivasta_Ne_GEZER 2 yıl
beğenilen yorumlara baktımda cehalet hat safada
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Guest-1E7109D3E 2 yıl
Humanist kıt zekalılar doluşmuş yine neymiş insan öldürecek şey hayran bırakmışmış laflara bak laflara.

Barış savaşa verilen moladır savaş insanın tabiatın da vardır 5000 yıllık yazılı tarihin sadece 236 yılı barış içinde geçmiştir insanoğlu birbirini boğazlamadan 1 hafta bile duramaz.

O yüzden ki savaşa her zaman hazır olmak sürekli arge yapmak ve her tür konuda bağımsız olmak zorundasın.Kimse kan dökülsün istemez ama olası bir savaşa da hazır olmamız gerekir.

Ne çeşit bir ütopya da yaşıyor bunlar anlayamadım ki herifler doğadan bir haber tarihten bir haber kafalarında kuşlar çiçekler böcekler bir sistem kurmuşlar gerçek hayatta bunun olabileceğini düşünüyorlar

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Bersance 2 yıl
Turkiye guclu olsun ama bu guc caydirici olsun. Allah insanlara hayvanlara bitkilere zarar verecek teknolojileri savaslarin bitmesi ulkelerin barismasiyla bitirsin insaAllah. Turkiye iran ve pakistan birlesirse kimse ne Turkiye nede muslumanlara su an oldugu gibi birak eziyeti oldurmeyi aklindan bile geciremez. Guc en adil vicdanli olanin elinde sadece caydiricilik ve duzeni saglamak icin olsun bunu kullanip uzerinden para kazanip Musluman katliami yapanlarin gucu elinden yakin zamanda gidecek.
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Serenade. 2 yıl
Ama saray var saray olduğu için bunların hepsi çöp saray olmasa da çöptü ben muhalifim arkadaş her türlü muhalafet ederim çünkü yapabildiğim tek şey bu
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Roark 2 yıl
Şehmistan
TEKIN corp.
Şehmistan işte RTE işte yeni Türkiye
Lise mezunu ve iett şoförü Rte mi yaptı yoksa zeki bilim adamlarımız mı? Öyle bir yazmışsın ki sanki RTE kendi uğraşıp yapmış
RTE döneminden önce uçak bomba tank tüfek yapıyorduk da benim mi haberim yok Chp yapıyordu da benim mi haberim yok. qapaq

Dostum şu an tsk envanterinde bulunan tüm uçaklar rte dönemi öncesinde orduya kazandırıldı. tek bir yeni savaş uçağımız yok. f35 projesine katılım ise rte'den önce müzakere edildi. ayrıca f16'da kullanılan bazı mühimmatlar yine türkiye'de üretiliyordu. yaşın kaç bilmiyorum ama değişen bir şey yok çok da şeetme.
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