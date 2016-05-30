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Gigafactory resmi olarak açılıyor

Tesla'nın özellikle seri üretim otomobili Model 3'ün batarya ihtiyacını karşılamada önemli rol oynayacak olan Gigafactory isimli üretim tesisi, 29 Temmuz'da resmi olarak açılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tesla’nın inşaatı devam eden Gigafactory isimli devasa fabrikası aylardır kısmen faaliyette olsa da, Nevada’da yer alan pil üretim tesisinin açılışı Tesla tarafından “resmi” olarak yapılmış durumda değil. Ancak bu durum 29 Temmuz’da Tesla’nın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek olan törenle değişecek.
Fortune ve Tesla Central gibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre 29 Temmuz tarihi şirket için kesinleşmiş durumda. Etkinliğe katılması için davetiye gönderilen insanlar ise genellikle üst kesimde (VIP) yer alan kişiler. Ayrıca bu üst düzey kişilere ek olarak şirketin bir zamanlar düzenlemiş olduğu “Model S önerme programı” ile çevrelerinden beş kişiye Model S aldırmayı başaran insanlar da etkinlik için davetliler listesinde yerlerini almış durumdalar. Medya kurum ve kuruluşlarından ise etkinliğe henüz davet edilen birileri bulunmamakta; üstelik bu durumun değişip değişmeyeceği bile muallakta. Ancak şunu da hatırlamakta fayda var: Tesla Model 3’ün tanıtım etkinliğine de medya çalışanları, Tesla sahiplerinden sonra çağırılmışlardı. Gigafactory tesisine şu ana kadar basın mensubu kabul etmeyen şirket, bu istisnai durumu geçtiğimiz haftalarda yaptığı Motor Trend davetiyle bozmuştu. Motor Trend ekibini tesise davet eden Tesla, ekibe Model 3 prototipini yakından inceleme imkanı sağlamıştı.
Model 3’ten bahsetmişken, Gigafactory’nin seri üretim modeli olan Model 3’ün üretimindeki parça tedariğinde önemli bir yer tuttuğunu da belirtmek gerekli. 2020’de maksimum üretim adedine ulaşacak olan tesisinin yıllık 35 GWh (gigavat saat) kapasitesine eş değer pil üretimi yapması hedefleniyor. Bu rakam ise, Tesla’nın iddialarına göre, 2013’te dünyada üretilen bütün lityum-iyon pillerden daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor.

http://www.theverge.com/2016/5/29/11808002/tesla-gigafactory-grand-opening-july-29-2016 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen onrerol
Yanlış anlaşılmasın ben de muhalifim ama sürekli haberle alâkası olmayan bu tarz mesajlar okumaktan gına geldi. Ne zaman böyle teknolojiyle bilimle ilgili haber görsem böyle saçma sapan mesajlar görüyorum. Tabiki isteyen istediğini yazabilir burası bir forum ama bu şekilde de haber içeriği ile alâkası olmayan mesajlar okumak can sıkıcı olmaya başladı. Herhangi bir bilgi kırıntısı olmayan, sadece tartışma çıkarmaya yönelik mesajlar yazmak yerine hiç yazılmamasını daha doğru buluyorum.
Yanlış anlaşılmasın ben de muhalifim ama sürekli haberle alâkası olmayan bu tarz mesajlar okumaktan gına geldi. Ne zaman böyle teknolojiyle bilimle ilgili habe...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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serkanozg 3 yıl
2020 ye kadar grafen ile daha kapasiteli pller yapılacağına inanıyorum ve paramı grafene yatıyorum :)
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