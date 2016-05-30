Gigafactory resmi olarak açılıyor

Tesla’nın inşaatı devam eden Gigafactory isimli devasa fabrikası aylardır kısmen faaliyette olsa da, Nevada’da yer alan pil üretim tesisinin açılışı Tesla tarafından “resmi” olarak yapılmış durumda değil. Ancak bu durum 29 Temmuz’da Tesla’nın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek olan törenle değişecek.

Fortune ve Tesla Central gibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre 29 Temmuz tarihi şirket için kesinleşmiş durumda. Etkinliğe katılması için davetiye gönderilen insanlar ise genellikle üst kesimde (VIP) yer alan kişiler. Ayrıca bu üst düzey kişilere ek olarak şirketin bir zamanlar düzenlemiş olduğu “Model S önerme programı” ile çevrelerinden beş kişiye Model S aldırmayı başaran insanlar da etkinlik için davetliler listesinde yerlerini almış durumdalar. Medya kurum ve kuruluşlarından ise etkinliğe henüz davet edilen birileri bulunmamakta; üstelik bu durumun değişip değişmeyeceği bile muallakta. Ancak şunu da hatırlamakta fayda var: Tesla Model 3’ün tanıtım etkinliğine de medya çalışanları, Tesla sahiplerinden sonra çağırılmışlardı. Gigafactory tesisine şu ana kadar basın mensubu kabul etmeyen şirket, bu istisnai durumu geçtiğimiz haftalarda yaptığı Motor Trend davetiyle bozmuştu. Motor Trend ekibini tesise davet eden Tesla, ekibe Model 3 prototipini yakından inceleme imkanı sağlamıştı.

Model 3’ten bahsetmişken, Gigafactory’nin seri üretim modeli olan Model 3’ün üretimindeki parça tedariğinde önemli bir yer tuttuğunu da belirtmek gerekli. 2020’de maksimum üretim adedine ulaşacak olan tesisinin yıllık 35 GWh (gigavat saat) kapasitesine eş değer pil üretimi yapması hedefleniyor. Bu rakam ise, Tesla’nın iddialarına göre, 2013’te dünyada üretilen bütün lityum-iyon pillerden daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor.

http://www.theverge.com/2016/5/29/11808002/tesla-gigafactory-grand-opening-july-29-2016