F-16’dan atılan SOM-J, ilk kez yapılan testte suüstü hedefini vurdu

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Tam Boyutta Gör TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, ROKETSAN tarafından üretilen SOM-J seyir füzesi, gerçekleştirilen testte önemli bir başarıya daha imza attı. F-16’dan atılan SOM-J füzesi, ilk kez suüstü bir platforma karşı denenirken hedef ise tam isabetle vuruldu.

Konu hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, “SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak” dedi. Atış kapsamında, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu. SOM-J, ilk atış testini 2021'de yapmıştı.

SOM-J’den tam isabet

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, “SOM-J, zorlu koşullarda su üstü hedefini başarıyla vurdu. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayiimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN’ımızı, TÜBİTAK SAGE’yi, Başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Kara ve su üstü hedeflerine karşı etkili olan füze, veri bağı sayesinde atış sonrası kontrol imkanı sunarak yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali ve yayını susturma gibi kabiliyetler sağlayabiliyor. KAAN ve KIZILELMA gibi hava platformlarıyla uyumlu olarak geliştirilen SOM-J, kızılötesi arayıcı başlık, su üstü hedeflere karşı optimize edilmiş harp başlığı ve düşük radar görünürlüğü gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

SOM-J özellikleri

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Uzunluk: 3,9m

Ağırlık: 540kg

Harp başlığı ağırlığı: 140kg

Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici

Azami menzil: 275+ km

Hız: Yüksek ses altı

Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)

Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH

Otonom Kullanım

Uzun Menzil

Düşük Radar İzi

Yüksek Beka

Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk

Fırsat Hedeﬂerine Angajman

Seçilebilir Vuruş Parametreleri

Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme

Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu

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