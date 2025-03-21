F-16’dan atılan SOM-J, ilk kez yapılan testte suüstü hedefini vurdu

Konu hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, “SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak” dedi. Atış kapsamında, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu. SOM-J, ilk atış testini 2021'de yapmıştı.
SOM-J’den tam isabet
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, “SOM-J, zorlu koşullarda su üstü hedefini başarıyla vurdu. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayiimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN’ımızı, TÜBİTAK SAGE’yi, Başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Kara ve su üstü hedeflerine karşı etkili olan füze, veri bağı sayesinde atış sonrası kontrol imkanı sunarak yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali ve yayını susturma gibi kabiliyetler sağlayabiliyor. KAAN ve KIZILELMA gibi hava platformlarıyla uyumlu olarak geliştirilen SOM-J, kızılötesi arayıcı başlık, su üstü hedeflere karşı optimize edilmiş harp başlığı ve düşük radar görünürlüğü gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
SOM-J özellikleri
- Uzunluk: 3,9m
- Ağırlık: 540kg
- Harp başlığı ağırlığı: 140kg
- Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici
- Azami menzil: 275+ km
- Hız: Yüksek ses altı
- Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)
- Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH
- Otonom Kullanım
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Beka
- Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
- Karşı Tedbirlere Dayanıklı
- Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk
- Fırsat Hedeﬂerine Angajman
- Seçilebilir Vuruş Parametreleri
- Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme
- Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!