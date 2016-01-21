FAROS drone modeli, duvarda gezerek yangın tespiti yapabiliyor

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla KAIST tarafından 2014 yılında bu yana geliştirilen drone modeli FAROS, yeni versiyonuyla duvarda gezerek yangın tespiti yapabiliyor.

Altı pervaneli standart bir drone modeli olan FAROS, farkını bünyesinde taşıdığı 2D lazer tarayıcısı ve diğer sensörleri (İvmeölçer, altimetre, jiroskop) ile koyuyor. Bu birimler ile dar alanda dahi yolunu bularak hareket edebilen ürün, geçemeyeceği kadar dar bölümlerde ise kendisi duvara yapıştırarak adeta yürür gibi geçiş yapabiliyor.

Ana üretilme amacı büyük yangın durumlarında binalara itfaiyecilerden önce girip inceleme yapmak olan FAROS, bu sayede direkt olarak yangının merkezine ya da yaralı kişilere yönlendirme sağlayarak hayati zamanlar kazandırabiliyor. Özel tasarlanan gövdesiyle 1000 derece sıcaklıklar altında görev yapabilen ve açık ateşe dahi dayanabilen drone, insanların yerini belirlerken termal görüntüleme kamerasını kullanıyor ve gerçek zamanlı olarak itfaiye görevlilerine veri aktarımı yapabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden faydalı drone FAROS'un yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.