FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor

Son dönemlerde bireylerin, şirketlerin ve devletlerin gizli kalması gereken bilgilerinin çalındığını sıkça duyuyoruz. Örneğin Panama belgelerinin sızması vergi kaçakçılığı konusunda dünyada önemli bir şok yaşatırken, ülkemizde de 50 milyon kişinin kimlik bilgileri ve adreslerinin internet ortamında dolaştığına şahit olduk.

ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da bu konuda dertli görünüyor. Büronun güvenlik uzmanlarının açıklamasına göre bir devletin desteğini alan hacker grubu APT6 devletin (ABD) ve ticari şirketlerin bilgilerini 2011 yılından beri çalıyor.

Örneğin geçen yılki bir hack olayında "US Office of Personnel Management"tan 5.6 milyon kişinin parmak izi çalınmıştı. Bunlar arasında hükümet için çalışanlar, hatta ajanların da olduğu söyleniyor. Bu hacker grubunun Çin Cumhuriyeti için çalıştığı şu an en yaygın kanı.

İşin ilginç yanı FBI bu kişilerin bilgileri çaldığını ve devlet kurumlarını izlediğini yıllar sonra farketmiş. Buna karşın şu an bu grubun izini hala bulamıyorlar. FBI bu konuda devlet kurumlarını uyarsa da ATP6 (Advanced Persistent Threat 6) adlı grubun tekrar tekrar sistemlere sızmasından endişe ediyor.

http://motherboard.vice.com/read/fbi-flash-alert-hacking-group-has-had-access-to-us-govt-files-for-years