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FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor

Ülkelerin ve kişisel bilgilerin çalınması konusu son dönemlerde bolca konuşuluyor. ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da bu konuda dertli.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor
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Son dönemlerde bireylerin, şirketlerin ve devletlerin gizli kalması gereken bilgilerinin çalındığını sıkça duyuyoruz. Örneğin Panama belgelerinin sızması vergi kaçakçılığı konusunda dünyada önemli bir şok yaşatırken, ülkemizde de 50 milyon kişinin kimlik bilgileri ve adreslerinin internet ortamında dolaştığına şahit olduk. 
ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da bu konuda dertli görünüyor. Büronun güvenlik uzmanlarının açıklamasına göre bir devletin desteğini alan hacker grubu APT6 devletin (ABD) ve ticari şirketlerin bilgilerini 2011 yılından beri çalıyor.
Örneğin geçen yılki bir hack olayında "US Office of Personnel Management"tan 5.6 milyon kişinin parmak izi çalınmıştı. Bunlar arasında hükümet için çalışanlar, hatta ajanların da olduğu söyleniyor. Bu hacker grubunun Çin Cumhuriyeti için çalıştığı şu an en yaygın kanı.
İşin ilginç yanı FBI bu kişilerin bilgileri çaldığını ve devlet kurumlarını izlediğini yıllar sonra farketmiş. Buna karşın şu an bu grubun izini hala bulamıyorlar. FBI bu konuda devlet kurumlarını uyarsa da ATP6 (Advanced Persistent Threat 6) adlı grubun tekrar tekrar sistemlere sızmasından endişe ediyor.

http://motherboard.vice.com/read/fbi-flash-alert-hacking-group-has-had-access-to-us-govt-files-for-years Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Lanet olası fedaraller, donut yemeyi bırakıp sistem güvenliğinizi arttırın1!!11!

(dedi açık adresine kadar internette dolaşan ülkenin vatandaşı)
Lanet olası fedaraller, donut yemeyi bırakıp sistem güvenliğinizi arttırın1!!11!(dedi açık adresine kadar internette dolaşan ülkenin vatandaşı)
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DH Misafiri 3 yıl
amma çok koyun var be... hala arıza arıza yorum yapıyorlar...
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malibo 3 yıl
Hala hack diyorsun ve görünüşe göre benide akp li yaptın.Ama sana şu kadarını birilerini kötüleyebilmek adına düntaya at gözlükleri ile bakan bir insan değilim.Hangi siyasi görüşe sahip olduğunun benim açımdan hiç bir ehemmiyeti yok ama onlarda senin gibi mevcut hükümet düşmamıysa ve bu işi onlar yapmıssa ne diyeceksin.Senin ideolojin hainlik etmişse hadi o zaman ne olacak.Suçlu yinede mevcut hükümetmi olacak.Olaylara ideolojik değil akılcı bakmayı öğrenmemiz lazım.
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kadirirdem 3 yıl
Tünaydın FBI....
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Spiderhip 3 yıl
Ya Fbı yı bilemiyorum da, Türkiye'de yaşanan olay tam bir rezalet, hükümetin açıklamaları ise her zamanki gibi daha da bir rezalet.
Yahu bilgiler çalınmış mı? Çalınmış. Doğru mu? E doğru.
Yok efendim işte aslında örgütler milletin bilgilerini çalmak için tuzak kurmuş, millet sakın bakmasınmış, girmesinmiş. Yahu adamlar çalacağını çalmış, daha neyimizi çalmak için tuzak kursun. Bu bilgiler sayesinde daha nice dolandırıcılara gün doğar. Fikir vermek gibi olmasın zaten dolandırıcılarda bu fikirlerin daha Allah'ı vardır. Apartmana girip elektrik, su faturana baksa, ismini soyadını zaten görecek, e oradan bu sistemde aratsa, tc no na, ana baba adına ulaşacak. Sonra arayacak, yok efendim şu kurumdan arıyorum, anne adınız şu değil mi ? Evet, Baba adınız da bu ? Evet, Tc'niz bu? Doğru, işte güncelleme yapıyoruz, şu eksik bilgileri de verin falan. Millet bunlara ne yazık ki kanıyor.
E kocasından, kanlısından, bilmemnesinden saklanan insanlar var, polisler hakimler ne yazık ki koruma çıkartmadığı için. Al sana açık adres.
Bu bilgilerle daha nice naylon şirketlerde milletin adına kurarlar.
Sonra hükümet açıklama yapıyor, tc no su değiştirmeye gerek yok. Hadi o da peki.
Sonra hükümet açıklama yapıyor, efendim bu parelelin işiymiş, Feto'nun işiymiş. E pardon ama bu çalınmış bilgiler 8-9 sene öncesine ait. O zamanlar Feto ile kankaydınız. Yani siz de mi işin içindeydiniz ?
Ya adam gibi çıkıp, evet güvenlik zafiyeti oluşmuş, doğru bilgiler çalınmış, herkesin güvenliği için tc no larını falan yeniliyoruz deseler hiç laf etmeyeceğim, çünkü bu devirde hackerlar fbi ları pentagonları hackliyor. Olabilir, akıl akıldan üstündür.
Ha tabi senin koskoca devlet olarak, kendi bir mysql gibi database sistemini yazıp kullanmıyor olman ne kadar doğru tartışılır. Onun yerine gidip mysql'in bir de açık kaynak kodlusu olan versiyonu ile koskoca Mernis sistemini kayıt altında tutuyor olman ne kadar doğru olur tartışılır ama böyle bir güvenlik zafiyetinden sonra yine her şeyde olduğu gibi suçu yok paralele bilmemneye atman, ve bu sebeple de gayet normal bir olay gibi hatta mazlum gibi rol takınmak komik yani.
1 Yanıt Yanıtla +1
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malibo 3 yıl Spiderhip
Spiderhip
Ya Fbı yı bilemiyorum da, Türkiye'de yaşanan olay tam bir rezalet, hükümetin açıklamaları ise her zamanki gibi daha da bir rezalet.
Yahu bilgiler çalınmış mı? Çalınmış. Doğru mu? E doğru.
Yok efendim işte aslında örgütler milletin bilgilerini çalmak için tuzak kurmuş, millet sakın bakmasınmış, girmesinmiş. Yahu adamlar çalacağını çalmış, daha neyimizi çalmak için tuzak kursun. Bu bilgiler sayesinde daha nice dolandırıcılara gün doğar. Fikir vermek gibi olmasın zaten dolandırıcılarda bu fikirlerin daha Allah'ı vardır. Apartmana girip elektrik, su faturana baksa, ismini soyadını zaten görecek, e oradan bu sistemde aratsa, tc no na, ana baba adına ulaşacak. Sonra arayacak, yok efendim şu kurumdan arıyorum, anne adınız şu değil mi ? Evet, Baba adınız da bu ? Evet, Tc'niz bu? Doğru, işte güncelleme yapıyoruz, şu eksik bilgileri de verin falan. Millet bunlara ne yazık ki kanıyor.
E kocasından, kanlısından, bilmemnesinden saklanan insanlar var, polisler hakimler ne yazık ki koruma çıkartmadığı için. Al sana açık adres.
Bu bilgilerle daha nice naylon şirketlerde milletin adına kurarlar.
Sonra hükümet açıklama yapıyor, tc no su değiştirmeye gerek yok. Hadi o da peki.
Sonra hükümet açıklama yapıyor, efendim bu parelelin işiymiş, Feto'nun işiymiş. E pardon ama bu çalınmış bilgiler 8-9 sene öncesine ait. O zamanlar Feto ile kankaydınız. Yani siz de mi işin içindeydiniz ?
Ya adam gibi çıkıp, evet güvenlik zafiyeti oluşmuş, doğru bilgiler çalınmış, herkesin güvenliği için tc no larını falan yeniliyoruz deseler hiç laf etmeyeceğim, çünkü bu devirde hackerlar fbi ları pentagonları hackliyor. Olabilir, akıl akıldan üstündür.
Ha tabi senin koskoca devlet olarak, kendi bir mysql gibi database sistemini yazıp kullanmıyor olman ne kadar doğru tartışılır. Onun yerine gidip mysql'in bir de açık kaynak kodlusu olan versiyonu ile koskoca Mernis sistemini kayıt altında tutuyor olman ne kadar doğru olur tartışılır ama böyle bir güvenlik zafiyetinden sonra yine her şeyde olduğu gibi suçu yok paralele bilmemneye atman, ve bu sebeple de gayet normal bir olay gibi hatta mazlum gibi rol takınmak komik yani.

Bu kadar destan gibi yorum yazmak için harcadığın vaktin birkaç dakikasını araştırma yapmak için kullansaydın Türkiyedeki olayın bir hacker hırsızlığı değil bir siyasi partinin şeefsiz bir mensubu tarafından seçmen listelerinin kendine hacker diye lamer bozuntularına servis edilmesi olduğunu bilirdin.
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asosyal mühendis 3 yıl
FBI benim b*klu bilgilerimi ne yapsın ki?
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silversmith 3 yıl
Günaydın geçmiş olsun!
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yoksulseytan22 3 yıl
Bu işin adaleti budur zaten. Bilgi hiç bir zaman saklı kalamaz. Elinde gücün varsa şikayet ettiğin şeyin bin katını yapmaya çalışırsın.

Örnek vermek gerekirse; Dünyadaki bir çok millet , dünya yi ele geçirmeye ve kendi inandığı değerleri başkalarına empoze etmek ister. Ancak bu isteğini başkası kendisine yapınca şikayet eder.

Müslümanlar cihat etmeyi ister ama dünyayı yönettiğine inandığı(çok komik ve ezikce bir şey) güçlerden illuminati den ,yahudilerden şikayet etmekten geri kalmaz. İmkanı olsa nefret ettiği milletlerin yapacağı şeyi aynen uygular.



Burda da FBI, iş kendisine gelince ağlıyor. Siz başkalarının bilgisini çalarken güzel, başkaları sizin bilgileri çalınca ouuuvvv!

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mementopolis 3 yıl






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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Lanet olası fedaraller, donut yemeyi bırakıp sistem güvenliğinizi arttırın1!!11!

(dedi açık adresine kadar internette dolaşan ülkenin vatandaşı)
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