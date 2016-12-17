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FBI ve CIA, Rusya'nın siber saldırı yaptığı konusunda ortak fikire vardı

Amerikan başkanlık seçimlerinde siber saldırı olduğu iddiası FBI tarafından da doğrulandı. Rusya'nın en üst makamından geldiği iddia edilen saldırı ile ilgili önümüzdeki günlerde kanıt sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde CIA'in ortaya attığı Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Amerikan başkanlık seçimlerine Donald Trump lehine karıştığı iddiasına FBI tarafından da doğrulama geldi ve CIA ile hemfikir olduklarını açıkladı. Ayrıca ABD Ulusal İsthbarat Kurumu DNI'den de destek geldi.

İddalara  göre Rusya hükümetinin Clinton'a ait binlerce emaili çalıp Wikileaks'e aktardığı söyleniyordu. Başkanlık seçimini kazanmış olan Donald Trump da konuya ilişkin geçen hafta verdiği demeçte siber saldırının Rusya'dan ya da Çin'den gelebilme olasılığı olduğu gibi evinde oturan herhangi bir kişiden gelmiş olacağını belirtmişti.
Açıkcası FBI, CIA ve DNI konu üzerinde ortak fikir paylaşmasına karşın konu hakkında kesin bir kanıt sunmadı. Yani seçim sırasında direk bir oynama yapıldığı ya da Donald Trump ve Vladimir Putin ile doğrudan temasın olduğu bilinmiyor.
Başkan Obama da dünkü basın toplantısında siber saldırının olduğu ve bunun Rusya'nın en üst makamında gerçekleştirildiğini söylemiş ve bununla ilgili ilerleyen günlerde kamuya kanıt sunacaklarını açıklamıştı.

http://www.theverge.com/2016/12/16/13987634/fbi-cia-russia-trump-hacking-election-interference Yorum Yaz
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ressi1 2 yıl en beğenilen
Trump Reisi deviremediler, deviremeyecekler
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İroniMan 2 yıl
Amerikan yönetimi ve siyonizm kadar insanlık düşmanı bir grup yoktur. Iraka suriyeye demokrasi getirirken sesiniz çıkmıyodu eli kanlı örgüt amerika yönetimi
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Mogolo 2 yıl
trafo hacklenmis
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Kerim5100 2 yıl
Tesadüfe bak!
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exterminant 2 yıl
bütün espriler yapılmış
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addidas_85 2 yıl
Zaten abd nin dünyada iki görevi var; birisi rusya belasını engellemek diğeri de uzaylı istilasını...
Milleti salak mı sanıyor bunlar. Bal gibi de trump seçildi, clinton gibi bir aday gelirse trump da seçilir (aynı olay Türkiye için de geçerli)
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İroniMan 2 yıl
Amerikan yönetimi ve siyonizm kadar insanlık düşmanı bir grup yoktur. Iraka suriyeye demokrasi getirirken sesiniz çıkmıyodu eli kanlı örgüt amerika yönetimi
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tolgatelli 2 yıl
Saddam'ın da kitle imha silahları var demişlerdi
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myhotyro 2 yıl
Kedidir kedi.
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sniper23 2 yıl myhotyro
myhotyro

Kedidir kedi.

Bunu demek için gelmiştim.
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ressi1 2 yıl en beğenilen
Trump Reisi deviremediler, deviremeyecekler
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Mogolo 2 yıl
trafo hacklenmis
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