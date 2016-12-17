FBI ve CIA, Rusya'nın siber saldırı yaptığı konusunda ortak fikire vardı

Geçtiğimiz günlerde CIA'in ortaya attığı Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Amerikan başkanlık seçimlerine Donald Trump lehine karıştığı iddiasına FBI tarafından da doğrulama geldi ve CIA ile hemfikir olduklarını açıkladı. Ayrıca ABD Ulusal İsthbarat Kurumu DNI'den de destek geldi.



İddalara göre Rusya hükümetinin Clinton'a ait binlerce emaili çalıp Wikileaks'e aktardığı söyleniyordu. Başkanlık seçimini kazanmış olan Donald Trump da konuya ilişkin geçen hafta verdiği demeçte siber saldırının Rusya'dan ya da Çin'den gelebilme olasılığı olduğu gibi evinde oturan herhangi bir kişiden gelmiş olacağını belirtmişti.

Açıkcası FBI, CIA ve DNI konu üzerinde ortak fikir paylaşmasına karşın konu hakkında kesin bir kanıt sunmadı. Yani seçim sırasında direk bir oynama yapıldığı ya da Donald Trump ve Vladimir Putin ile doğrudan temasın olduğu bilinmiyor.

Başkan Obama da dünkü basın toplantısında siber saldırının olduğu ve bunun Rusya'nın en üst makamında gerçekleştirildiğini söylemiş ve bununla ilgili ilerleyen günlerde kamuya kanıt sunacaklarını açıklamıştı.

http://www.theverge.com/2016/12/16/13987634/fbi-cia-russia-trump-hacking-election-interference