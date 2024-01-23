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    ABD seçimlerine “yapay zekalı Joe Biden” damgası: "Oy vermeyin"

    ABD’li yetkililer, yapay zeka destekli Joe Biden'ın insanları arayarak oy kullanmamalarını söylediğini doğruladı. Taklitçi Joe Biden’ın seçmenlere kendilerine oy vermemelerini söylediği belirtiliyor.
    ABD seçimlerine “yapay zekalı Joe Biden” damgası: 'Oy vermeyin' Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka teknolojisinin olumsuz ve yasadışı kullanımlarını görmeye devam ediyoruz. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın sesinin yapay zeka tarafından taklit edilmesi gündeme taşındı. New Hampshire Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, yapay zeka destekli Joe Biden'ın eyalet genelinde insanları arayarak yaklaşan ön seçimlere saatler kala Demokratlara yani kendilerine oy vermemelerini söylediği doğrulandı.

    Biden’ın sesi yapay zeka tarafından taklit edildi

    New Hampshire Başsavcılığı, yetkililerin bu tür telefon aramalarını soruşturduğunu doğruladı. Biden’ın sesinin yapay zeka ile klonlanması ise seçmenleri bastırmaya yönelik "yasadışı bir girişim" olarak nitelendirildi. Bu arada yapılan bu sahte aramalarda Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığı görülüyor: “Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak.”

    Haliyle bu durum da mercekleri Donald Trump’a çeviriyor. Ancak Trump'ın kampanya sözcüsü kendilerinin böyle bir olaya herhangi bir şekilde dahil olmadıklarını açıkladı. Öte yandan bu sesin hangi yapay zeka aracıyla hazırlandığı ise şimdilik belirsiz. Bununla birlikte yapay zeka destekli sesler üreten birden fazla araç bulunuyor. ElevenLabs ve Meta’nın araçları sadece 2-3 saniyelik orijinal ses örnekleriyle son derece gerçekçi bir şekilde sesleri klonlayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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