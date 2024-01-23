ABD seçimlerine “yapay zekalı Joe Biden” damgası: "Oy vermeyin"

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka teknolojisinin olumsuz ve yasadışı kullanımlarını görmeye devam ediyoruz. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın sesinin yapay zeka tarafından taklit edilmesi gündeme taşındı. New Hampshire Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, yapay zeka destekli Joe Biden'ın eyalet genelinde insanları arayarak yaklaşan ön seçimlere saatler kala Demokratlara yani kendilerine oy vermemelerini söylediği doğrulandı.

Biden’ın sesi yapay zeka tarafından taklit edildi

New Hampshire Başsavcılığı, yetkililerin bu tür telefon aramalarını soruşturduğunu doğruladı. Biden’ın sesinin yapay zeka ile klonlanması ise seçmenleri bastırmaya yönelik "yasadışı bir girişim" olarak nitelendirildi. Bu arada yapılan bu sahte aramalarda Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığı görülüyor: “Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak.”

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Haliyle bu durum da mercekleri Donald Trump’a çeviriyor. Ancak Trump'ın kampanya sözcüsü kendilerinin böyle bir olaya herhangi bir şekilde dahil olmadıklarını açıkladı. Öte yandan bu sesin hangi yapay zeka aracıyla hazırlandığı ise şimdilik belirsiz. Bununla birlikte yapay zeka destekli sesler üreten birden fazla araç bulunuyor. ElevenLabs ve Meta’nın araçları sadece 2-3 saniyelik orijinal ses örnekleriyle son derece gerçekçi bir şekilde sesleri klonlayabiliyor.

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