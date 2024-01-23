ABD seçimlerine “yapay zekalı Joe Biden” damgası: "Oy vermeyin"

Biden’ın sesi yapay zeka tarafından taklit edildi
New Hampshire Başsavcılığı, yetkililerin bu tür telefon aramalarını soruşturduğunu doğruladı. Biden’ın sesinin yapay zeka ile klonlanması ise seçmenleri bastırmaya yönelik "yasadışı bir girişim" olarak nitelendirildi. Bu arada yapılan bu sahte aramalarda Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığı görülüyor: “Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak.”
Haliyle bu durum da mercekleri Donald Trump’a çeviriyor. Ancak Trump'ın kampanya sözcüsü kendilerinin böyle bir olaya herhangi bir şekilde dahil olmadıklarını açıkladı. Öte yandan bu sesin hangi yapay zeka aracıyla hazırlandığı ise şimdilik belirsiz. Bununla birlikte yapay zeka destekli sesler üreten birden fazla araç bulunuyor. ElevenLabs ve Meta’nın araçları sadece 2-3 saniyelik orijinal ses örnekleriyle son derece gerçekçi bir şekilde sesleri klonlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.