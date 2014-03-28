FTL: Faster Than Light, önümüzdeki hafta iPad için yayımlanacak

FTL: Faster Than Light'ın geçtiğimiz yıl duyurulan iPad sürümünün çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı.





Açıklamaya göre, 3 Nisan tarihinde Appstore'daki yerini alacak olan yapım, 17.99 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. iPad sürümü, oyunun masaüstü sürümleri için de duyurulan "Advanced Edition" adlı genişleme paketine de sahip olacak. Genişleme paketi yeni silahlar, yeni drone sınıfları ve yeni ekipmanları beraberinde getirecek.





Faster Than Light'ın iPad kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz.