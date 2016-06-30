Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor

Haber Editörü
Şu anki algoritmayla sosyal ağdaki beğenileri ve paylaşımları baz alarak kullanıcıların hoşuna gidebilecek ve ilgilendikleri konulardaki içerikleri ön plana çıkaran Facebook, Haber Kaynağı’nda yeni bir değişikliğe hazırlandığını duyurdu. Buna göre ilgili düzenlemeyle birlikte kullanıcılar yakın arkadaşlarının ve akrabalarının video, fotoğraf, durum güncellemesi gibi paylaşımlarını en üst sırada görmeye başlayacaklar. Açıklamada insanların sevdikleri kişiler hakkındaki gelişmeleri kaçırmamalarını istemeyen Facebook’un bu yüzden böyle bir düzenlemeye gittiği belirtiliyor.
Fakat ziyaretçilerinin büyük bölümünü Facebook’tan alan platformlar için durum hiç de iyi değil. Zira günümüzde kullanıcılar okudukları haberi ya izledikleri bir videoyu artık çok düşük oranlarda paylaşıyorlar. Sosyal ağın yakın arkadaşlara yönelik bu yeniliği, özellikle sayfalarından organik ziyaretçi alan web sitelerinin Haber Kaynağı’nda daha alt sıralara düşmesi anlamına geliyor.
Kademeli olarak hayata geçirilen algoritmanın önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacağı ifade ediliyor. Bakalım Facebook haber akışında daha ne gibi değişiklikler yapacak...
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Peki neredeyse içeriği aynı olan kutlama mesajlarını gösterme ilgimi çekmiyor dedikçe hala ısrarla göstermesinin sebebi nedir sizce? Bu durumda bu mesajlar serverlara çok da yük bindirmiyor demek?
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