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Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor

Facebook'un adeta yılan hikayesine dönen Haber Kaynağı'nda yeni bir algoritmaya geçeceği ve kullanıcıların artık yakın arkadaşlarının paylaşımlarını daha üst sıralarda görmeye başlayacakları duyuruldu
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Şu anki algoritmayla sosyal ağdaki beğenileri ve paylaşımları baz alarak kullanıcıların hoşuna gidebilecek ve ilgilendikleri konulardaki içerikleri ön plana çıkaran Facebook, Haber Kaynağı’nda yeni bir değişikliğe hazırlandığını duyurdu. Buna göre ilgili düzenlemeyle birlikte kullanıcılar yakın arkadaşlarının ve akrabalarının video, fotoğraf, durum güncellemesi gibi paylaşımlarını en üst sırada görmeye başlayacaklar. Açıklamada insanların sevdikleri kişiler hakkındaki gelişmeleri kaçırmamalarını istemeyen Facebook’un bu yüzden böyle bir düzenlemeye gittiği belirtiliyor.
Fakat ziyaretçilerinin büyük bölümünü Facebook’tan alan platformlar için durum hiç de iyi değil. Zira günümüzde kullanıcılar okudukları haberi ya izledikleri bir videoyu artık çok düşük oranlarda paylaşıyorlar. Sosyal ağın yakın arkadaşlara yönelik bu yeniliği, özellikle sayfalarından organik ziyaretçi alan web sitelerinin Haber Kaynağı’nda daha alt sıralara düşmesi anlamına geliyor.
Kademeli olarak hayata geçirilen algoritmanın önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacağı ifade ediliyor. Bakalım Facebook haber akışında daha ne gibi değişiklikler yapacak...

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Public_Enemy 3 yıl en beğenilen
ben facebook'a girer girmez ilk iş en yeniden eskiye doğru sıralıyorum, sonra bakıyorum haber akışına. Salak bir algoritmanın benim yerime karar vermesine izin veremem.
ben facebook'a girer girmez ilk iş en yeniden eskiye doğru sıralıyorum, sonra bakıyorum haber akışına. Salak bir algoritmanın benim yerime karar vermesine izin ...
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9unkarekoku 3 yıl
Setcikard
Public_Enemy Tercih ettiğiniz haber kaynaklarında (ki ben tanımadıklarımı veya dıdığın dıdığı konumundakileri eklemiyorum) bütün haberleri almak istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Ayrıca yakın arkdaşlar vs.. gibi bir liste yapıp onların haber akışını nasıl takip etmek istediğinizi de grup halinde ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bunları yapamayıp, kendi isediklerimi göremeseydim çoktan kapatırdım facebook hesabımı.
Hocam onları yapsanız dahi farketmiyor yinede bazı şeyleri eksik gösteriyor. Googleda aratırsanız görebilirsiniz. Bahsettiğim şeyin bir çözümü yok. Liste yaparsanız yine bazı şeyler gösterilirken bazı şeyler eksik kalıyor. Hepsini denedim hepsinde eksik kalan gönderiler oluyor. Detaylıca araştırdım bu konuyu. Anladığım kadarıyla bu paylaşılan herşeyin gözükmemesi, kaynak tüketimininde tasarruf amaçlı algoritmaların bir sonucu. Yani insanların tercihlerini önemsiyoruz, insanlar sevdikleri şeyleri daha çok görsünler vs yalan. İnsanlar herşeyide görmesinler serverlara çok yük biniyor düşüncesi newsfeedin bu şekilde tasarlanmasına neden olmuş. Ne yaparsanız yapın algoritma kesinlikle bir miktar içeriği kesiyor.

Peki neredeyse içeriği aynı olan kutlama mesajlarını gösterme ilgimi çekmiyor dedikçe hala ısrarla göstermesinin sebebi nedir sizce? Bu durumda bu mesajlar serverlara çok da yük bindirmiyor demek?
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Elefue 3 yıl
Yani tamam önemli olan arkadaşların gösterilmesi ama 1 yıl önceki bir fotorafı birisi beğense bana anında bu bu fotoğrafı beğendi. Lan bana ne bir yıl önceki fotoğraftan ya da ne bileyim 3-4 gün önce paylaşılan fotoğraftan.
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setcikard 3 yıl
En yeniden eskiye sıralamada bile bütün girdileri göstermiyor facebook. Sizden gizliyor birçok gönderiyi. Beğenilerinize göre ayarlıyor gösterme miktarlarını biliginiz olsun. Bunu takip ettiğiniz bir sayfanın duvarıyla, haber kaynağını karşılaştırarak test edebilirsiniz.
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Public_Enemy 3 yıl setcikard
Tercih ettiğiniz haber kaynaklarında (ki ben tanımadıklarımı veya dıdığın dıdığı konumundakileri eklemiyorum) bütün haberleri almak istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Ayrıca yakın arkdaşlar vs.. gibi bir liste yapıp onların haber akışını nasıl takip etmek istediğinizi de grup halinde ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bunları yapamayıp, kendi isediklerimi göremeseydim çoktan kapatırdım facebook hesabımı.
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9unkarekoku 3 yıl
Bi şeyi öğrendiği yok, ya da öğreniyor ama fazla ısrarcı, bu gibi haberleri gösterme dedikçe gözüme gözüme sokuyor.
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kadirirdem 3 yıl
en yeniden eskiye sıralıyorum bu pek iyi olmaz...
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Public_Enemy 3 yıl en beğenilen
ben facebook'a girer girmez ilk iş en yeniden eskiye doğru sıralıyorum, sonra bakıyorum haber akışına. Salak bir algoritmanın benim yerime karar vermesine izin veremem.
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Captain_Ivy 3 yıl
Resimdeki kadın neden somurtuyor acaba
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Rachsuchtig 3 yıl
Şu sponsorlu gönderileri düzenlese sürekli aynı sayfanın aynı paylaşımını gormek sıkıcı oluyor
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Portraitclub 3 yıl
Ne yaparsa yapsın eskidendi facebook artık albenisi kalmadı.
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A.F.Y.D 3 yıl
Facebook, zaten kendini devamlı yenileyen ve dünyaya örnek iyi amaçlı insan haklarını savunan bir sitedir.
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