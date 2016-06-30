Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor

Haber Kaynağı’nda yeni bir değişikliğe hazırlandığını yakın arkadaşlarının ve akrabalarının video, fotoğraf, durum güncellemesi gibi paylaşımlarını en üst sırada görmeye başlayacaklar. Açıklamada insanların sevdikleri kişiler hakkındaki gelişmeleri kaçırmamalarını istemeyen Facebook’un bu yüzden böyle bir düzenlemeye gittiği belirtiliyor. Şu anki algoritmayla sosyal ağdaki beğenileri ve paylaşımları baz alarak kullanıcıların hoşuna gidebilecek ve ilgilendikleri konulardaki içerikleri ön plana çıkaran Facebook,’nda yeni bir değişikliğe hazırlandığını duyurdu. Buna göre ilgili düzenlemeyle birlikte kullanıcılarvevideo, fotoğraf, durum güncellemesi gibi paylaşımlarını en üst sırada görmeye başlayacaklar. Açıklamada insanların sevdikleri kişiler hakkındaki gelişmeleri kaçırmamalarını istemeyen Facebook’un bu yüzden böyle bir düzenlemeye gittiği belirtiliyor.

Fakat ziyaretçilerinin büyük bölümünü Facebook’tan alan platformlar için durum hiç de iyi değil. Zira günümüzde kullanıcılar okudukları haberi ya izledikleri bir videoyu artık çok düşük oranlarda paylaşıyorlar. Sosyal ağın yakın arkadaşlara yönelik bu yeniliği, özellikle sayfalarından organik ziyaretçi alan web sitelerinin Haber Kaynağı’nda daha alt sıralara düşmesi anlamına geliyor.

Kademeli olarak hayata geçirilen algoritmanın önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacağı ifade ediliyor. Bakalım Facebook haber akışında daha ne gibi değişiklikler yapacak...