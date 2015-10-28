Facebook Messenger için "mesaj isteği" süreci

Facebook'un anlık mesajlaşma servisi Messenger, bugün yeni bir süreci devreye soktu.

Geçiş yapılan bu yeni süreç ile artık tanımadığınız kişiler ve listenizde ekli olmayan birisi size mesaj gönderdiği zaman bu "mesaj isteği" olarak karşınıza çıkıyor ve sohbeti kabul etmek ya da etmemek size kalıyor. Daha önce listenizde ekli olmayan kişilerden gelen mesajları sadece web sürümünden erişilebilen "diğer" dosyası içerisinde tutan ve bunlar için herhangi bir bildirim vermeyen Facebook, yeni altyapı ile bu sorunu da ortadan kaldırıyor ve gelen mesaj istekleri bildirim şeklinde karşınıza çıkartılıyor.

Konu hakkında yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/facebook/2015/10/27/facebook-message-requests-now-let-you-contact-anyone-even-if-youre-not-friends/