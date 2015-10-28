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Facebook Messenger için "mesaj isteği" süreci

Facebook, popüler anlık mesajlaşma servisi Messenger'da yabancılar ile sohbet sürecinin geliştirmek adına "mesaj istek" sürecini devreye soktu. Artık sohbet onayı size bağlı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger için
 
Facebook'un anlık mesajlaşma servisi Messenger, bugün yeni bir süreci devreye soktu.

Geçiş yapılan bu yeni süreç ile artık tanımadığınız kişiler ve listenizde ekli olmayan birisi size mesaj gönderdiği zaman bu "mesaj isteği" olarak karşınıza çıkıyor ve sohbeti kabul etmek ya da etmemek size kalıyor. Daha önce listenizde ekli olmayan kişilerden gelen mesajları sadece web sürümünden erişilebilen "diğer" dosyası içerisinde tutan ve bunlar için herhangi bir bildirim vermeyen Facebook, yeni altyapı ile bu sorunu da ortadan kaldırıyor ve gelen mesaj istekleri bildirim şeklinde karşınıza çıkartılıyor.

Konu hakkında yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://thenextweb.com/facebook/2015/10/27/facebook-message-requests-now-let-you-contact-anyone-even-if-youre-not-friends/ Yorum Yaz
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mbgisfree 4 yıl
hep sapıklar yüzünden çıkıyor böle şeyler...
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Tuthan come on 4 yıl
Güzel olmuş. "Acaba mesajı görmedi mi hala" derdinden kurtulur millet
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Glorfindel1907 4 yıl
Bu gün yazıyor her yerde ama bana iki hafta önce bu şekilde oldu forumdan bir arkadaş bulmuş mesaj isteği geldi demek deneme aşamasındaydı güzel düşünülmüş bence.
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