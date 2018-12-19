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Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Samsung'un önümüzdeki yıl sahneye çıkaracağı Galaxy S10 serisi yeni bir ekran tasarımı ile gelecek. Yayınlanan görseller amiral gemisi telefonun son derece şık bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.
5 ay
15,2b
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23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, son birkaç yıldır Galaxy S serisi akıllı telefonlarında aşağı yukarı aynı tasarımı kullanıyor. Elbette ki her yeni modelde tasarım anlamında bazı değişiklikler oldu ancak büyük ölçüde aynı görünüme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu durum önümüzdeki yıl sahneye çıkacak Galaxy S10 ile de devam edecek gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı"
PhoneArena adlı internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Galaxy S10 ve varyantları hakkında bazı detaylara yer verdi. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren bazı görseller bile yayınlandı. Başta da belirttiğimiz gibi telefon genel olarak önceki modellere benziyor. En büyük farkı ise ekranında ön kameranın yerleştirildiği bir delik olması.

Arka panelde parmak izi tarayıcısı yok

Yayınlanan görsellere bakılırsa normal Galaxy S10 modeli 6.1 inç ekran ve tek bir dairesel kamera deliği ile gelecek. Buna karşın 6.4 inçlik Galaxy S10+ modelinde çift ön kamera yer alacağı için deliklerin bulunduğu oval alan biraz daha büyük olacak. Bununla birlikte her iki telefonun da 2K ekran ve üçlü arka kamera sistemi ile donatılacağı söyleniyor.
Görsellerde ilgi çekici bir başka detay ise telefonun arka panelinde Galaxy S9'daki gibi bir parmak izi tarayıcısının yer almaması. Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunda ekrana entegre parmak izi sensörü kullanacağına yönelik söylentiler vardı. Dolayısı ile yayınlanan görseller bir anlamda bu iddiaları da doğrulamışı oldu. Güney Koreli şirketin Galaxy S10 serisini önümüzdeki Şubat ayında tanıtması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-plus-design-display-camera-specs-renders_id112023 Yorum Yaz
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shkoksal 5 ay en beğenilen Bysnbad
Hocam yazdıklarınızın Türkçe mealini de yazar mısınız
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ssj 5 ay
Alt çerçeveden nefret eden sadece ben miyim acaba?
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Marty.McFLY 5 ay
Ekranın içine kamera yerleştirmek en az çentik kadar saçma ve kötü.
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Amon_Amarth 5 ay
Gerçekten harika tasarım ama sonra ne oluyor, instagrama girip, whatsapp'ta chatleşip, oyun açarsanız 5-10 bin tl'lik telefonun ekranı yanıyor, garantiye de girmiyor.
Amoled ekranlar sorunlu arkadaşlar unutmayın. Ya çok kısık ışıkla kullanacaksanız ya da ekran çorbaya dönecek kaçış yok bunu bilerek alın.
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Bysnbad 5 ay Amon_Amarth
İphone x ekrani amoled diyelim birde turkiyede samsung kulanan cok tuketici var gelelim oppo find x ekrani meizu firmalar ekrani amoled bugin xiaimi mi 8 ekrani amoled o bu illaki bu ekran kullanan cihazlarda olicagi anlamina gelmiyor ips ekranli cihazlarda sorun sorun servisin ilgilenmemsi ama birazda tuketici dikkat etmesi gerekiyor bende samsung jullandim ekranlarini sevdigim icin alirdim cihazini goruntu ve kalite anlaminda bizimkilerde orta seviye kullaniyo o problemle hic karsilasmadim mate 20 pro ikinci gelen partide boe firmasi oledlerinde sorun yokmus yani ne yapiyorlar telefonda anlamak guç
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xxlor 5 ay
Vivo find x gibi olamıyorlar.
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Bay Robot 5 ay
Arkada parmak izi okuyucusu yok bence güzel olmuş.
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Mavi Korsan 5 ay
ben beğeniyorum bu sonsuz ekranları.
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Sharparrow 5 ay
Şıklık anlayışına tüküreyim...
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nebulabado 5 ay
Anlaşıldı, Samsung'da HTC ile SONY'nin yolundan gidiyor.
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Marty.McFLY 5 ay
Ekranın içine kamera yerleştirmek en az çentik kadar saçma ve kötü.
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J. Seinfeld 5 ay
Kullanım ömrü ne kadar olacak? Yani Samsung ne kadar süre sonra yazılımla yavaşlatacak telefonu ve biz koşa koşa yeni samsung alacağız
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damn2u 5 ay
Tek kamera hadi belki göz falan alışır da çift kamera çok sırıtıyor yahu. Bence bunun yerine Vivo Nex serisinde ki gibi aç kapa kamera olsa çok daha mantıklı olurdu. Yazık etmişler, resmen çoluk çocuğun alay konusu olacak Samsung. Bu koca şirketler nasıl yönetiliyor anlamak mümkün değil.
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