Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Samsung, son birkaç yıldır Galaxy S serisi akıllı telefonlarında aşağı yukarı aynı tasarımı kullanıyor. Elbette ki her yeni modelde tasarım anlamında bazı değişiklikler oldu ancak büyük ölçüde aynı görünüme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu durum önümüzdeki yıl sahneye çıkacak Galaxy S10 ile de devam edecek gibi görünüyor.

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PhoneArena adlı internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Galaxy S10 ve varyantları hakkında bazı detaylara yer verdi. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren bazı görseller bile yayınlandı. Başta da belirttiğimiz gibi telefon genel olarak önceki modellere benziyor. En büyük farkı ise ekranında ön kameranın yerleştirildiği bir delik olması.

Arka panelde parmak izi tarayıcısı yok

Yayınlanan görsellere bakılırsa normal Galaxy S10 modeli 6.1 inç ekran ve tek bir dairesel kamera deliği ile gelecek. Buna karşın 6.4 inçlik Galaxy S10+ modelinde çift ön kamera yer alacağı için deliklerin bulunduğu oval alan biraz daha büyük olacak. Bununla birlikte her iki telefonun da 2K ekran ve üçlü arka kamera sistemi ile donatılacağı söyleniyor.

Görsellerde ilgi çekici bir başka detay ise telefonun arka panelinde Galaxy S9'daki gibi bir parmak izi tarayıcısının yer almaması. Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunda ekrana entegre parmak izi sensörü kullanacağına yönelik söylentiler vardı. Dolayısı ile yayınlanan görseller bir anlamda bu iddiaları da doğrulamışı oldu. Güney Koreli şirketin Galaxy S10 serisini önümüzdeki Şubat ayında tanıtması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-plus-design-display-camera-specs-renders_id112023