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Facebook Sosyal Ağ Araması özelliğini duyurdu

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un bir süredir basın davetleri gönderdiği ve arama motoru pazarına iddialı bir giriş yapacağına inanılan yeni arama fonksiyonunun tanıtılması beklenen lansman dün gerçekleşti ve beklentinin aksine farklı fonksiyonlara sahip bir arama özelliği karşımıza çıktı.

Facebook'un Graph Search veya Sosyal Ağ Araması şeklinde nitelendirdiği fonksiyon, aslında uzun süredir kullanıcıları önem verdikleri kişilerle ve diğer konularla ilişkilerini düzenleyen bazı özellikleri temel alıyor. Facebook'un map the graph şeklinde tanımladığı bu özellikler mekanlarda check-in yapma, mekanları beğenme veya paylaşma, etkinliklere katılma gibi pek çok aktivite ile kullanıcıların belirli kıstaslarla ilişkilendirilmesini sağlıyor.

Sosyal Ağ Araması ise bu bağlantılar arasında yön bulmayı kolaylaştırmak ve daha kullanışlı bir hale getirmek amacını güdüyor. Böylece kullanıcılar yeni bağlantılar edinebilecek.

Facebook, beklendiğinin aksine Google ile doğrudan rekabete girmek yerine sosyal ağ sektöründeki yerini sağlamlaştırmayı seçmiş. 

Aram fonksiyonu sayfanın en üst kısmında daha büyük bir arama çubuğu olarak yer alacak. Arama yapıldığında aranan tümce sadece çıkacak sonuçları belirlemeyecek, sonuçların oluşturduğu sayfanın adı da olacak. Başlıklar düzenlenebilecek ve böylece sizin ve arkadaşlarınızın Facebook üzerinde paylaştığı içeriğin size özel bir görünümü oluşturulabilecek. 

Özelliğin web aramasından farkı ise New York'ta olan ve Jay-Z hayranı olan arkadaşlarım şeklinde bir arama yaptığınızda bu iki parametrenin ortak olduğu arkadaşlar, arkadaşların paylaştığı mekanlar, fotoğraflar ve diğer içerikler ekrana gelecek. Ancak bu içeriklerin kimlere açık olduğu da göz önünde tutulacak ve ona göre gösterim yapılacak. 

Henüz ilk aşamada olan arama özelliği kişiler, fotoğraflar, mekanlar ve ilgi alanları konularını temel alıyor. Dil olarak ise Sadece İngilizce destekleniyor ve pilot bölge ABD olacak. İlerleyen aylarda ise hem dil, hem bölge hem de parametreler genişletilecek.

Facebook'un bu hamlesinin ne tür bir etki oluşturacağını zamanla göreceğiz. Zaman Tüneli özelliği de ilk başlarda oldukça tepki görmüş ancak sonrasında benimsenmişti. Facebook'un sosyal tabanlı arama konusunda da önemli bir adım attığını görüyoruz. Google da bu alanda söz sahibi olmak istese de özellikle diğer sosyal ağların içeriklerini görüntüleme engellemeleri nedeniyle istediği seviyeye ulaşamamıştı.

https://www.facebook.com/about/graphsearch Yorum Yaz
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Legendery 6 yıl
Ulaşmak isteyen her türlü ulaşır bize, facebook yok kafa rahat...
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multiTYRT 6 yıl
Hele aldıkları reklamların içeriklerinden sonra iyice batmaya gidiyor facebook
Herkes twite geçiyor
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Recharged 6 yıl
Facebook zaman tüneliydi sadeliği bozmuş ve kendisinden soğutmuştu.Bununla tekrar bir beklenti içerisindeler.Az önce inceledim,resimler ve videolarda iyi duruyordu.Listeye girdik deneyeceğiz.
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erdem552 6 yıl
Facede boş boş laklak yapıp vakit kaybetmeye, aynı saçma resim ve videoları görmeye, saçma reklamlarla ve oyun istekleriyle boğusup milletin fotomu beğenir misin diye mesaj atmalarına dayanamayıp kapattım... Sonuç mu??
RAHATIM :))
Emin olun aramazsınız. Silin facebook hesabınızı kurtulun...
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swat882 6 yıl
facebook batıyor... bunlar son çırpınışlar
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Public_Enemy 6 yıl
cagataykoroglu
Vay be neymiş bu zaman tüneli? Kimse nefret ettiği bir şeyi kullanmaz. Bu acizliktir.

Arkadaşlarımla haberleşmek için kullanıyorum, bütün arkadaşlarımı bir arada bulabileceğim alternatif platform olsa kullanmayacam zaten.
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cagataykoroglu 6 yıl
Public_Enemy
Zaman Tüneli özelliği de ilk başlarda oldukça tepki görmüş ancak sonrasında benimsenmişti. benimsendiğini nereden biliyorsunuz çok merak ettim, zaman tüneli gördüğüm en allahın belası şeylerden biri ve ancak insanların halen facebook kullanıyor olması benimsediği anlamına gelmiyor, çoğu insan nefret ederek kullanıyor, mesela ben timeline remover ile kullanıyorum, eski hali ile görüyorum.

Vay be neymiş bu zaman tüneli? Kimse nefret ettiği bir şeyi kullanmaz. Bu acizliktir.
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Public_Enemy 6 yıl
"Zaman Tüneli özelliği de ilk başlarda oldukça tepki görmüş ancak sonrasında benimsenmişti. "
benimsendiğini nereden biliyorsunuz çok merak ettim, zaman tüneli gördüğüm en allahın belası şeylerden biri ve ancak insanların halen facebook kullanıyor olması benimsediği anlamına gelmiyor, çoğu insan nefret ederek kullanıyor, mesela ben timeline remover ile kullanıyorum, eski hali ile görüyorum.
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