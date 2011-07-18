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Facebook, bünyesinde yayınlanan Google+ reklamlarını engelledi

7 yıl
2,5b
1
14
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+ ile sosyal ağ devi Facebook arasında başlayan rekabet giderek hız kazanıyor. Henüz yaygın kullanıma geçmeyen ve davetiye usulü ile hizmet veren Google+ bu haliyle bile Facebook’u korkutmuşa benziyor.

TechCrunch sitesinin tespitine göre Facebook, bünyesinde yayınlanan Google+ reklamlarının yayınını durdurdu. Daha önce Google Chrome tarayıcısının reklamlarına yer veren Facebook’un bu hareketi oldukça şaşırtıcı bulundu.

Yayından kaldırılan söz konusu reklam ise direk Google+ tarafından verilmiş değil. Uygulama geliştirici Michael Lee Johnson, Google+ profilini daha geniş kitlelere duyurabilmek için en iyi yolun Facebook reklamı vermek olduğunu düşünmüş.

Facebook’a verdiği reklamda kullanıcılardan kendisini Google+’a eklemelerini istemiş ve uygulama geliştiricisi olduğunu belirtmiş. Reklama bir de resmini ekleyen Johnson’ın bu kısa tanıtımı bile Facebook’u tedbir almak zorunda bırakmış.

Reklamı bütün sayfalardan kaldırılan Johnson üstüne üstlük bir de reklam programından uzaklaştırıldı ve farklı konulardaki tüm reklamları silindi.

Facebook’un bu yasaklamaya gösterdiği sebep ise Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Reklamcılık ilkesinin ihlali. Ancak yasaklama ile ilgili spesifik bir bilgi yok.

Reklamcılık ilkelerine göre Facebook sadakatinden şüphelendiği ve işbirliğine zarar verici nitelikte olan reklamları süresiz olarak durdurma yetkisine sahip.

Bahse konu reklam ne derece zarar verici bilinmiyor ancak Facebook’un ileride daha katı tutumlar içerisine girebileceği böylece ortaya çıkmış oluyor. Reklamı veren Johnson’ın ise takipçi sayısı 1400 kişiye ulaşmış.

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arel.gr 3 yıl
ouuwww, casus belli.
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Kemal K. 6 yıl
Google+ Facebook kadar aktif olsa onu kullanırım.
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Quard 6 yıl
Korkunun ecele faydası yokmuş :D
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triplepen 7 yıl
iki sitede de hesabım var ancak google+ plusu çok nadir kullaıyorum. Bu arkadaş sayımın azlığından kaynaklanabilir ama sanki istedikleri şey eski evinden taşınıp yeni bi yere yerleşmek. Buna değecekse tabi uğraşılır ama ikiside aynı olacaksa ben neden taşıyayım eşyalarımı felan...
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Virinom 7 yıl
iyi olmuş google bizi adwordsde adsensede az banlamadı
daha geçen hafta adsense'ten banlandım
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Recharged 7 yıl
İşini garantiye alıyor Facebook.
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alito 7 yıl
söylüyorum size ZUCKERBERG KORKUYOOOOR
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This Time 6 yıl alito
alito

söylüyorum size ZUCKERBERG KORKUYOOOOR


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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berkxy 7 yıl
iyi olmuş google bizi adwordsde adsensede az banlamadı
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snomask 7 yıl
google+ için güzel reklam olmaya devam ediyor herkes haber yaptı bu olayı =)
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admylmz 7 yıl
tırsması normal.
davetiye usulüyle 10 milyonu bulmuş.
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Volkanbaba 7 yıl
Tırsmış
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