Facebook, bünyesinde yayınlanan Google+ reklamlarını engelledi

Google’ın sosyal ağı Google+ ile sosyal ağ devi Facebook arasında başlayan rekabet giderek hız kazanıyor. Henüz yaygın kullanıma geçmeyen ve davetiye usulü ile hizmet veren Google+ bu haliyle bile Facebook’u korkutmuşa benziyor.





TechCrunch sitesinin tespitine göre Facebook, bünyesinde yayınlanan Google+ reklamlarının yayınını durdurdu. Daha önce Google Chrome tarayıcısının reklamlarına yer veren Facebook’un bu hareketi oldukça şaşırtıcı bulundu.





Yayından kaldırılan söz konusu reklam ise direk Google+ tarafından verilmiş değil. Uygulama geliştirici Michael Lee Johnson, Google+ profilini daha geniş kitlelere duyurabilmek için en iyi yolun Facebook reklamı vermek olduğunu düşünmüş.





Facebook’a verdiği reklamda kullanıcılardan kendisini Google+’a eklemelerini istemiş ve uygulama geliştiricisi olduğunu belirtmiş. Reklama bir de resmini ekleyen Johnson’ın bu kısa tanıtımı bile Facebook’u tedbir almak zorunda bırakmış.





Reklamı bütün sayfalardan kaldırılan Johnson üstüne üstlük bir de reklam programından uzaklaştırıldı ve farklı konulardaki tüm reklamları silindi.





Facebook’un bu yasaklamaya gösterdiği sebep ise Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Reklamcılık ilkesinin ihlali. Ancak yasaklama ile ilgili spesifik bir bilgi yok.





Reklamcılık ilkelerine göre Facebook sadakatinden şüphelendiği ve işbirliğine zarar verici nitelikte olan reklamları süresiz olarak durdurma yetkisine sahip.





Bahse konu reklam ne derece zarar verici bilinmiyor ancak Facebook’un ileride daha katı tutumlar içerisine girebileceği böylece ortaya çıkmış oluyor. Reklamı veren Johnson’ın ise takipçi sayısı 1400 kişiye ulaşmış.