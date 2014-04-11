Facebook haber kaynağını spam gönderilerden temizlemeye çalışıyor





Facebook'ta arkadaş sayısı arttıkça haber kaynağındaki gönderiler de kalabalıklaşmaya başlıyor. Bu paralel de spam gönderiler de artıyor.





Sık sık bir bebeğin ameliyat masrafları için paylaşım yapılmasını isteyen veya paylaşım yapılmadığında kötü şeyler olacağını iddia eden spam gönderiler karşımıza çıkıyor. Facebook bunun önüne geçebilmek için çalışmalar yapıyor.





Facebook spam gönderileri üç kategoride değerlendiriyor. Birincisi ve en dikkat edileni beğeni ve paylaşım isteyen gönderiler. İkincisi bir Sayfa'nın eskiden yükleyip yeni paylaştığı video ve fotoğraflar, üçüncüsü ise dış sitelere yönlendiren reklam gönderileri.





Facebook önem sırasına göre bu gönderileri artık çok fazla haber kaynağında göstermiyor. Böylece kullanıcılar da spam gönderilerin arasında boğulmamış olacak. Yeni haber kaynağının bu formata göre güncellenmeye başladığı belirtiliyor.

https://newsroom.fb.com/news/2014/04/news-feed-fyi-cleaning-up-news-feed-spam/