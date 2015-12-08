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Facebook intiharları önlemeyi hedefliyor

Facebook, intihar vakalarını en aza indirmek ve intihara meyilli kullanıcıları bu karardan vazgeçirmek adına bir algoritma geliştirmeye çalışıyor. Sistem şu anda Avustralya'da denenmeye başlandı.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Günümüzde artık intihar edecek ve etmeyi düşünen kişiler sosyal medya hesaplarından bu mesajı gizliden gizliye veriyor. Kimisi rutin paylaşımlarının dışına çıkıyor ve beklenmedik hareketler sergiliyor kimisi de bunu açık bir şekilde arkadaşlarıyla paylaşıyor. Peki biz sosyal medya kullanıcıları bu mesajları algılayabilme konusunda ne kadar yetenekliyiz? Facebook bu noktada intihar edecek kişileri önceden fark etmek ve önlemek için çalışmalar yürütmeye başladı.
Dünya devi Facebook, son birkaç yıldır sosyal sorumluluk projeleri üzerinde sıkça duruyor. Bu alanda da sayısız projelere imza atan sosyal ağ devi, yeni ve farklı bir işe imza attı. Sosyal mecra bu sıralar intihara meyilli kullanıcıları fikrinden caydırmaya çalışıyor.

Sistem şimdilik Avustralya'da test edilme aşamasında. Son dönemlerde "intihar öncesi Facebook'ta gönderi paylaşma" durumlarına tanıklık ettik. Buradan yola çıkan sosyal paylaşım sitesinin ele aldığı bu sistem aslında sadece intihar edecek kişiyi değil bu kişinin arkadaş çevresini de kapsıyor.

Facebook'un geliştirdiği ve henüz test aşamasında olan bu sistemde büyük bir rolü sizler yani Facebook kullanıcıları üstleniyor. Listenizde bulunan herhangi bir arkadaşınızın son dönemlerde garip ve depresif davranışlarını fark ederseniz bu sisteme arkadaşınızın profilini de dahil ediyorsunuz. Sonrasında ise Facebook herhangi bir kötü durum algıladığında ya da gördüğünde bu arkadaşınıza çeşitli uyarılarda bulunuyor ve fikrinden vazgeçirmeye çalışıyor.
Facebook'un destek sayfalarında uzun zamandan beri bu odakta bazı içerikler de yer alıyordu. 
Yazar: Rabia ELMASLI 

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mxfive 3 yıl en beğenilen
maksat müşteri azalmasın
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orithyia 3 yıl
şizofrenlik
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arel.gr 3 yıl
vaybe aylak bakkal gece olur dama çıkar, pusuda son habere, puana yarışır.
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kadirirdem 3 yıl
bu tarz projerde facebook u destekliyorum güzel olmuş inşallah insanların hayatını urtarmaya vesile olur...
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Patren 3 yıl
aynı sistem türkiyede gelmeli
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DH Misafiri 3 yıl
maksat müşteri azalmasın :D
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BayRealist 3 yıl
Ölü insan kimsenin işine yaramaz elbet.
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aspirin_00 3 yıl
ilk önce intihara mehil vermeden facebooktan nasıl milleti ayırmalı işine girmeli.. :D
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Elsa 3 yıl
Facebook çok faydalı bir platform olmasa bile bu projeleri sonuna kadar destekliyorum.
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mxfive 3 yıl
maksat müşteri azalmasın
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