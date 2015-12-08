Facebook intiharları önlemeyi hedefliyor

Günümüzde artık intihar edecek ve etmeyi düşünen kişiler sosyal medya hesaplarından bu mesajı gizliden gizliye veriyor. Kimisi rutin paylaşımlarının dışına çıkıyor ve beklenmedik hareketler sergiliyor kimisi de bunu açık bir şekilde arkadaşlarıyla paylaşıyor. Peki biz sosyal medya kullanıcıları bu mesajları algılayabilme konusunda ne kadar yetenekliyiz? Facebook bu noktada intihar edecek kişileri önceden fark etmek ve önlemek için çalışmalar yürütmeye başladı.

Dünya devi Facebook, son birkaç yıldır sosyal sorumluluk projeleri üzerinde sıkça duruyor. Bu alanda da sayısız projelere imza atan sosyal ağ devi, yeni ve farklı bir işe imza attı. Sosyal mecra bu sıralar intihara meyilli kullanıcıları fikrinden caydırmaya çalışıyor.

Facebook'un geliştirdiği ve henüz test aşamasında olan bu sistemde büyük bir rolü sizler yani Facebook kullanıcıları üstleniyor. Listenizde bulunan herhangi bir arkadaşınızın son dönemlerde garip ve depresif davranışlarını fark ederseniz bu sisteme arkadaşınızın profilini de dahil ediyorsunuz. Sonrasında ise Facebook herhangi bir kötü durum algıladığında ya da gördüğünde bu arkadaşınıza çeşitli uyarılarda bulunuyor ve fikrinden vazgeçirmeye çalışıyor.

Yazar: Rabia ELMASLI

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Sistem şimdilik Avustralya'da test edilme aşamasında. Son dönemlerde "intihar öncesi Facebook'ta gönderi paylaşma" durumlarına tanıklık ettik. Buradan yola çıkan sosyal paylaşım sitesinin ele aldığı bu sistem aslında sadece intihar edecek kişiyi değil bu kişinin arkadaş çevresini de kapsıyor.