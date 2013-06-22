Facebook, son bir yılda 6 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı





Kullanıcı sayısı itibariyle 1 milyarı geride bırakan sosyal ağ devi Facebook'ta meydana gelen küçük bir açık bile milyonlarca kişiyi etkileyebiliyor. Son yaşanan olay ise bunun en büyük örneği.





Facebook yaptığı duyuruda teknik bir aksaklık sonucu meydana gelen açık sonucunda bazı kullanıcıların arkadaşlarının mail adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerini izinsiz elde ettiğini açıkladı. Bu durum bugüne kadar yaklaşık bir yıl devam etti.





Açık nedeniyle yaklaşık 6 milyon kullanıcının iletişim bilgilerinin sızdırıldığı belirtiliyor. Facebook geçen hafta konuya vakıf olduktan 24 saat sonra açığı kapattı. Açıktan ilk olarak sözkonusu kullanıcılar ve hükümet düzenleyicileri haberdar edildi. Ardından kamuoyuna bir açıklama yapıldı.





Facebook açığın kötü niyetli kişilerin girişimleri sonucunda kaynaklandığına dair bir belirti olmadığını da sözlerine ekledi.

http://www.reuters.com/article/2013/06/21/net-us-facebook-security-idUSBRE95K18Y20130621