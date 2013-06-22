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Facebook, son bir yılda 6 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, son bir yılda 6 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı

Kullanıcı sayısı itibariyle 1 milyarı geride bırakan sosyal ağ devi Facebook'ta meydana gelen küçük bir açık bile milyonlarca kişiyi etkileyebiliyor. Son yaşanan olay ise bunun en büyük örneği.

Facebook yaptığı duyuruda teknik bir aksaklık sonucu meydana gelen açık sonucunda bazı kullanıcıların arkadaşlarının mail adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerini izinsiz elde ettiğini açıkladı. Bu durum bugüne kadar yaklaşık bir yıl devam etti.

Açık nedeniyle yaklaşık 6 milyon kullanıcının iletişim bilgilerinin sızdırıldığı belirtiliyor. Facebook geçen hafta konuya vakıf olduktan 24 saat sonra açığı kapattı. Açıktan ilk olarak sözkonusu kullanıcılar ve hükümet düzenleyicileri haberdar edildi. Ardından kamuoyuna bir açıklama yapıldı.

Facebook açığın kötü niyetli kişilerin girişimleri sonucunda kaynaklandığına dair bir belirti olmadığını da sözlerine ekledi. 

http://www.reuters.com/article/2013/06/21/net-us-facebook-security-idUSBRE95K18Y20130621 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 6 yıl
carter
Millet her önüne gelen şeyi paylaşır oldu. Afedersiniz utanmasalar lavaboda bile işini görürken fotoğraf çekip FBye koyacaklar. Biraz özel hayatınız olsun birader. Sonra bu şekilde başınız ağrımasın.

Ota b.ka yer bildirimi yapanlardan da nefret ediyorum. Yok Starbucks'ta arkadaşlarla kayfe içiyom, balıkçıda zıkkımlanıyom, sahilde güneşleniyom, trafikte cebelleşiyom. Bir kere de oto sanayideyim, bimde alışveriş yapıyorum, hal pazarında geziyom diyeni görsem alnından öpeceğim.
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DiCaprio 6 yıl
dogrudur bence
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korayiskender 6 yıl
Bende bu beladan dert yanıyorum.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu bir facebook klasiği ! :)
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UçanAtPegasus 6 yıl
hepsi boş hayatı facebook'ta ana sayfa yapıp biraz inip bidaha ana sayfa yaparak geçenler var yazık cidden yazık bi nevi zombi bunlar
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THESTER 6 yıl
Facebook zaten eski popülaritesini kaybetti çoktan. Şu an insanlar Facebook'ta fazla da birşey paylaşmıyor artık. Millet hızla Twitter a geçiş yapıyor ama zamanla onunda modası geçer ondan sonra ne olur bilemem :D
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foers 6 yıl
arkadaşlr benim de kendi kendine face tarafından 3 fotom silindi, ark isteği göndrldi ve şifrem 4 kere kendi kendine değişti. bununla ilgili midir acaba yani bunlr faceden mi kaynaklanıyor
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Srcn81 6 yıl
Hepimiz kullanıyoruz artık yapacak birşey yok.
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Ne yapacakmışız sanal alemde hele Facebook gibi bir yerde her bilgimizi paylaşmayacakmışız. :)
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K.can.tas 6 yıl
Açığı 24 saat sonra kapatabiliyor komik
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carter 6 yıl
Millet her önüne gelen şeyi paylaşır oldu. Afedersiniz utanmasalar lavaboda bile işini görürken fotoğraf çekip FB'ye koyacaklar. Biraz özel hayatınız olsun birader. Sonra bu şekilde başınız ağrımasın.
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FifaPesFifa 6 yıl carter
carter

Millet her önüne gelen şeyi paylaşır oldu. Afedersiniz utanmasalar lavaboda bile işini görürken resim çekip FB'ye koyacaklar. Biraz özel hayatınız olsun birader. Sonra bu şekilde başınız ağrımasın.

kardeşim haklısın ben gerçek hayatta onları bu fotolardan yola çıkarak rezil etmeyi tercih ediyorum
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FifaPesFifa 6 yıl
benimkide geçti napabilirim konu bile açtım face den eposta geldi yardım edin nolunn
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dirokzan 6 yıl FifaPesFifa
FifaPesFifa

benimkide geçti napabilirim konu bile açtım face den eposta geldi yardım edin nolunn

Hesabı sil olsun bitsin facebook gibi gereksiz birsey ile meşgul olman bile hata...
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