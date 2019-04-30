Facebook'un kurucusu Zuckerberg, eşi için uyku kutusu icat etti

Anne olmak zordur, zira çocuklar büyüyene kadar gece boyunca sürekli olarak onları kontrol etmeleri gerekir. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'ın uyku kalitesini artırmak için ona “uyku kutusu” adını verdiği bir cihaz yaptı.

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Ünlü girişimci Instagram hesabında yeni icadının görüntüsünü paylaştı. Kutu sabah 6 ile 7 saatleri arasında hafif bir ışık yayacak. Bu sayede Priscilla Chan, çocukları uyandırma saatinin geldiğini kolaylıkla anlayacak.

Zuckerberg: Bunu buraya bırakıyorum

Zuckerberg'in uyku kutusunu icat etme sebebi, eşinin her sabah çocukları kontrol etme zamanının gelip gelmediğini anlamak için uykusunu bölerek saate bakması. Ama artık Priscilla Chan, doğru zamanın geldiğini uyku kutusunun ışığından anlayacak. Zuckerberg, Instagram gönderisinde şu ifadelere yer verdi;

"Bir mühendis olarak eşimin daha iyi uyuyabilmesi için bir icat yapmak sevgimi ve şükranlarımı göstermek için en iyi yöntemlerden biri. Bazı arkadaşlarım da bunun gibi bir şey istediklerini söylediler, bu yüzden daha fazla insan için uyku kutusu üretmek isteyen bir girişimci çıkma ihtimaline karşı bunu buraya bırakıyorum."

https://www.instagram.com/p/BwxCPidhe0V