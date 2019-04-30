Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, eşi için uyku kutusu icat etti

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çocukları yüzünden uyku problemleri çeken eşi için bir cihaz icat etti. Uyku kutusu olarak adlandırılan cihaz Priscilla Chan'ın daha iyi uyumasını sağlayacak.
3 hf.
5,6b
1
25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anne olmak zordur, zira çocuklar büyüyene kadar gece boyunca sürekli olarak onları kontrol etmeleri gerekir. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'ın uyku kalitesini artırmak için ona “uyku kutusu” adını verdiği bir cihaz yaptı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor"
Ünlü girişimci Instagram hesabında yeni icadının görüntüsünü paylaştı. Kutu sabah 6 ile 7 saatleri arasında hafif bir ışık yayacak. Bu sayede Priscilla Chan, çocukları uyandırma saatinin geldiğini kolaylıkla anlayacak.

Zuckerberg: Bunu buraya bırakıyorum

Zuckerberg'in uyku kutusunu icat etme sebebi, eşinin her sabah çocukları kontrol etme zamanının gelip gelmediğini anlamak için uykusunu bölerek saate bakması. Ama artık Priscilla Chan, doğru zamanın geldiğini uyku kutusunun ışığından anlayacak. Zuckerberg, Instagram gönderisinde şu ifadelere yer verdi;
"Bir mühendis olarak eşimin daha iyi uyuyabilmesi için bir icat yapmak sevgimi ve şükranlarımı göstermek için en iyi yöntemlerden biri. Bazı arkadaşlarım da bunun gibi bir şey istediklerini söylediler, bu yüzden daha fazla insan için uyku kutusu üretmek isteyen bir girişimci çıkma ihtimaline karşı bunu buraya bırakıyorum."

https://www.instagram.com/p/BwxCPidhe0V Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Riven Mı 3 hf. en beğenilen
Alarmdan haberi yok heralde
Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 3 hf.
ledli ekmek dolabı geldi aklıma
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mysa 3 hf.
Philips hue da yapiyor zaten bunu. Amerika’yi bastan kesfetmeye gerek yok.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tyler999 2 hf.
Gereksiz bir icat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Bunu biz yapsak ve TÜBİTAK'a götürsek destek almaya... Bizi sopayla kovalarlar. ABD de herşeye önem veriyorlar ama Türkiye de hoşaf yap birinci ol. Ne gerek var. Teknolojinin gelişmesine....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Önemli olan sevdiği için bişey yapması. Yoksa bakıcı da tutardı demi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 hf.
o yapınca icat olur !
sen yapasan ; bu bi b*ka yaramaz olur !
o yapınca mucit olur !
sen yapasan ; ne boş adamsın lafı olur !
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 2 hf.
gerçekten aşkı gözü körmüş o zengin adamın eşine bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 3 hf.
Bu adam gercek bir denyo. Amoled telefonlar icin uygulama yazsa ve bedava dagitsa, sonra kuruldugu telefonlardaki profil bilgilerini asirip satsa yine bulurdu parayi. Hirsdiz herif aliskin zaten Facebook'tan calip satmaya. Lan simdi hirsiz, hirsiz var falan dedim diye basimi belaya sokarlar mi ki? Hirsiz kelimesi gecince alinan guruh var cunku. Zuck icin dedim, Ameriga, dij gujler, fetocu bunlar. Ekliyeyim de bana da fetocu demesinler sonra. :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CSB yazmayan adam 3 hf.
Adamin komidini bile ceviz agaci egu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 3 hf.
Ben böyle bişey yapsam ölene kadar dalga konusu olurum, mark yapınca oo icat.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkantik 3 hf.
En fazla 150-200 satırlık bir kodla yapılabilecek bir şey bunun için ayriyeten mühendisliği bile gerek yok ilgilenmiş ve az vakit ayırmış bir insan kolaylıkla yapabilir.. Sırf ünlü biri bir şey yaptı diye haberini paylaşmaya gerek yok :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 hf.
Arkadaşlar, bizim anlayamadığımız ya da bilmediğimiz bir durum mu var, bu nasıl bir icat, salla at.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5554 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, Mark Zuckerberg ve
6 etiket daha icat uyku kutusu Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Dilde de koku alıcıları bulunduğu keşfedildi 2 hf. Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman geldi 2 hf. Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı 2 hf. Mobilde SMS onayı yerine WhatsApp geliyor 2 hf. Yapımcısı Minecraft yıldönümü etkinliklerine davet edilmedi 2 hf. Norveç'te bulunan balinanın Rusların geliştirdiği bir silah olduğundan şüpheleniliyor 2 hf. TatilVillam.com ile yaz tatilini villada geçirmek ister misiniz? 3 hf. Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak 3 hf. Facebook, Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıkladı 3 hf. Game of Thrones'un yeni bölümü reyting rekoru kırdı 3 hf. Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor 3 hf. Intel’in 10. nesil mobil işlemcileri sızdı: 800 Mhz taban frekansı yolda 3 hf. Facebook uygulaması güncellendi, mavi yoğunluğundan kurtuldu 3 hf. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek 3 hf. 5G modemli Kirin 985'in seri üretimine üçüncü çeyrekte başlanacak 3 hf. Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite 3 hf. Foxconn, yeni nesil iPhone modelleri için microLED ekran yatırımı yapıyor 3 hf. Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor 3 hf. Samsung gelirleri %60 düştü: Katlanabilir telefonlara hala inanç tam 3 hf. Netflix, mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların dizisini çekiyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Facebook'un kurucusu Zuckerberg, eşi için uyku kutusu icat etti Sonraki Yeni LG ThinQ buzdolapları tazeliğe odaklanıyor 3 hf. Türk savunma sanayi ürünleri IDEF 2019 fuarında sergileniyor 3 hf. 6.26 inç ekran ve çift arka kameralı Vivo Z3x tanıtıldı 3 hf. Sayfa boyu görüntü alma özelliği Android’e gelmeyecek 3 hf. Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı 3 hf. 18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı 3 hf. LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor 3 hf. Henüz tanıtımı yapılmayan OnePlus 7 Pro'nun kamera örnekleri sızdı 3 hf. Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı 3 hf. Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu 3 hf. Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor 3 hf. Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı 3 hf. Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli" 3 hf. Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı 3 hf. Yeni iPhone’lar USB-C girişli hızlı şarj adaptörü ile gelebilir 3 hf. Oyuncak robot üreticisi Anki kapanıyor 3 hf. Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu 3 hf. ES Dosya Yöneticisi, reklam sahtekarlığı nedeniyle Play Store'dan kaldırıldı 3 hf. Tesla, elektrikli kamyonu Tesla Semi'nin üretimini 2020 yılına erteledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim