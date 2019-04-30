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Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor

Yazılım devi Microsoft'un Chromium tabanlı olarak yeniden geliştirilen Edge tarayıcısının, bazı servislere bağlanırken Google tarafından engellendiği iddia ediliyor...
3 hf.
4,7b
1
8
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft beklenen ivmeyi yakalayamayan Edge tarayıcısını, EdgeHTML'den Chromium'a taşıyor. Bu geçişin avantajlarından birini de, uygulamanın teknik olarak Chrome ile neredeyse aynı yetenekleri kazanması olarak açıklayabiliriz. Ancak tam da bu noktada kullanıcılardan gelen bazı iddilar kafa karıştırdı.

Google iddiaları reddetti

Kullanıcılar birkaç gün önce, henüz önizleme aşamasında olan Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının Google Meet servisine bağlanmadığını keşfettiler. Bunun yerine Google, kullanıcılara servise erişmek için Google Chrome veya Mozilla Firefox'u indirmelerini öneriyor. Bu durum da Google'ın yeni Edge tarayıcısına bir ambargo uygulayıp uygulamadığını gündeme getirdi.
Microsoft'un Chromium'u geliştirmek ve sadece tarayıcıları için değil, aynı motor üzerinde çalışan tüm diğer uygulamalara yeni özellikler eklemek konusunda Google'la çalıştığını düşünürsek bu durum biraz kafa karıştırıyor. Google ise yaptığı açıklamayla bu durumu kabul etmedi ve Microsoft'un yeni tarayıcısının kararlı bir sürümünün piyasaya sürülmesinin ardından Google Meet'in destekleneceğini açıkladı. Bu aşamada neden böyle bir uygulamaya gidildiği ise henüz aydınlatılmış değil.

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hamzasoph 3 hf. en beğenilen
Google kadar karaktersiz şirket yoktur. Windows phone lar için uygulama vermedi. 3. Parti Youtube uygulamalarını bile engellemişti
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alaz1903 3 hf.
Google'dan beklenen ve hiç şaşırtmayan hareketler bunlar. Zamanında Lumia telefonların youtube'a erişimini engelliyordu.
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darkest earth 3 hf.
Ben bir aya yakındır Edge'in yeni dev sürümünü kullanıyorum. Daha betası bile yok sanırım edge'in. Ona rağmen güzel bir tarayıcı olacağa benziyor.
Google'a .... çekme vakti geliyor.
Böyle şeyler nefret yaratır sadece. Ben de bugün Google Docs'da sorunlar yaşadım. (Bir aydır neredeyse hiçbir sorun yaşamadım başka hiçbir sitede.)

Ben bir aya yakındır Edge'in yeni dev sürümünü kullanıyorum. Daha betası bile yok sanırım edge'in. Ona rağmen güzel bir tarayıcı olacağa benziyor.Google'...
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9unkarekoku 3 hf.
Bir zamanların Microsoft İnternet Explorer'ın diğer tarayıcıları soktuğu duruma şimdi kendisi düştü. Hayat işte, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.
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interwap 3 hf.
Diğer Chromium tabanlı Dragon Browser, Comodo Browser, Yandex Browser'da da benzer sorunlar vardı. Chrome yüklemeye mecbur kalıyorsunuz.
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darkest earth 3 hf.
Ben bir aya yakındır Edge'in yeni dev sürümünü kullanıyorum. Daha betası bile yok sanırım edge'in. Ona rağmen güzel bir tarayıcı olacağa benziyor.
Google'a .... çekme vakti geliyor.
Böyle şeyler nefret yaratır sadece. Ben de bugün Google Docs'da sorunlar yaşadım. (Bir aydır neredeyse hiçbir sorun yaşamadım başka hiçbir sitede.)

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TetraYazilim 3 hf.
Google amcanın keyfi bilir, Microsoft çöplüğünde öttürmek harbi beton gerektirir.
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hamzasoph 3 hf. en beğenilen
Google kadar karaktersiz şirket yoktur. Windows phone lar için uygulama vermedi. 3. Parti Youtube uygulamalarını bile engellemişti
Yanıtla +18
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alaz1903 3 hf.
Google'dan beklenen ve hiç şaşırtmayan hareketler bunlar. Zamanında Lumia telefonların youtube'a erişimini engelliyordu.
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Evil Deeds 3 hf.
Google Earth'de çalışmıyor.Bi kaç gün önce çalışıyordu.
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yorumculuklar 3 hf.
Çok belli bence, henüz kararlı sürüme erişmemiş, genel kullanıcı tarafından kabul görmemiş bir tarayıcıya izin verirsen, uygulaman kullanımı sırasında bir hata oluşursa kişiler senin kapını çalacaktır Microsoft'un değil. Her türlü hatayı barındırabilecek bir yazılıma zaman ayırmaktansa kapatırsın, gerçekten kendi uygulamandaki sorunlarla ilgilenirsin.
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