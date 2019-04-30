Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor

Teknoloji Editörü
Microsoft beklenen ivmeyi yakalayamayan Edge tarayıcısını, EdgeHTML'den Chromium'a taşıyor. Bu geçişin avantajlarından birini de, uygulamanın teknik olarak Chrome ile neredeyse aynı yetenekleri kazanması olarak açıklayabiliriz. Ancak tam da bu noktada kullanıcılardan gelen bazı iddilar kafa karıştırdı.
Google iddiaları reddetti
Kullanıcılar birkaç gün önce, henüz önizleme aşamasında olan Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının Google Meet servisine bağlanmadığını keşfettiler. Bunun yerine Google, kullanıcılara servise erişmek için Google Chrome veya Mozilla Firefox'u indirmelerini öneriyor. Bu durum da Google'ın yeni Edge tarayıcısına bir ambargo uygulayıp uygulamadığını gündeme getirdi.Microsoft'un Chromium'u geliştirmek ve sadece tarayıcıları için değil, aynı motor üzerinde çalışan tüm diğer uygulamalara yeni özellikler eklemek konusunda Google'la çalıştığını düşünürsek bu durum biraz kafa karıştırıyor. Google ise yaptığı açıklamayla bu durumu kabul etmedi ve Microsoft'un yeni tarayıcısının kararlı bir sürümünün piyasaya sürülmesinin ardından Google Meet'in destekleneceğini açıkladı. Bu aşamada neden böyle bir uygulamaya gidildiği ise henüz aydınlatılmış değil.
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Google'a .... çekme vakti geliyor.
Böyle şeyler nefret yaratır sadece. Ben de bugün Google Docs'da sorunlar yaşadım. (Bir aydır neredeyse hiçbir sorun yaşamadım başka hiçbir sitede.)