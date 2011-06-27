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Facebook, uygulama geliştiricilerini kızdırdı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Arayüzünde ve kullanım şeklinde devamlı yenilikler yaparak kullanıcılarına sunmaya çalışan Facebook, bir taraftan geliştirici kısmında da önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Ancak son yapılan değişiklik uygulama geliştiricileri oldukça kızdırmışa benziyor.
Facebook kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden birisi duvarlarında boy gösteren sinir bozucu spam uygulamalar. Bundan Facebook yönetimi de oldukça rahatsız. Spam uygulama kirliliğinden daha çabuk kurtulabilmek için Facebook bir tespit botu kullanmaya başlamıştı. Kullanıcılardan gelen şikayetler artınca Facebook bu botu daha agresif olacak şekilde optimize etti. Ancak bu kez bot, geliştiricileri uyarmadan uygulamalarını kapatmaya başladı.
Facebook geliştirici forumu, uygulamalarının niçin kapatıldığını anlayamayan kızgın geliştiricilerin şikayetleri ile dolup taştı. Pek çoğu spam olan ve kapatılan uygulamaların arasında GoodReads gibi yasal olanları da bulunuyor.
Facebook ise yayınladığı duyuruda spam ve zararlı uygulamaları tespit edecek otomatik bir sistemi geliştirmek için çalıştıklarını, bu sayede 2010 yılında spam uygulamaları %95 oranında kestiklerini açıkladı. Ancak son aylarda zirveye çıkan spam uygulama şikayetleri nedeniyle Facebook yeni bir sistemi hayata geçirerek kullanıcı geridönüşlerinin daha çok göz önüne alınmasını amaçlıyor. Bu nedenle son zamanlarda olumsuz geri dönüş alan uygulamalar ya kapatılıyor ya da bazı özellikleri devre dışı bırakılıyor.
Yine de haksız yere engellendiğini düşünen geliştiriciler için Facebook bir başvuru formu hazırladı. Ayrıca kısa süre sonra geliştiricilerin olumsuz geri dönüşleri görebilecekleri yeni bir analiz sistemini de hayata geçirecek. Bu duyurudan kısa süre sonra GoodReads benzeri yasal uygulamaların geri getirildiği görüldü. Ancak geliştiriciler bu sistemin Facebook'a olan güvenlerini zedelediğini ısrarla belirtiyor. 

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teramit 7 yıl
birçok uygulama erişime izin ver demedende çalışıyor, erişime izin vermeden çalışmayanlarıda kendi bilir ,kendi duvarımda benden habersiz birşey paylaşılması mantıksız erişime niye izin vereyim..erişmeyin !!
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Almora_07 7 yıl
inş düzenli olur ne diyelim ben inanmıyorum pek ama hayırlısı spam temizlemiyor bence
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alpa07 7 yıl
adamlar haklı
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oRHaN07 7 yıl
benim anlamadığım hiç bişey paylaşmıyorum etmiyorum.. spam başlaştığıma dair şeyler çıkıyor:D spamları engelle bilmem ne bişeyler falan diyor..
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séquestre 7 yıl
Şu spamlar can sıkmaya başlamıştı hakettiler..
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daysleeperxp 7 yıl
İyi olmuş...
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