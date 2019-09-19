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    Facebook yeni Portal ürünlerini duyurdu

    Ekran barındıran iki yeni Portal akıllı hoparlör modelinin yanı sıra pazarda ilk sayılabilecek Portal TV harici ekranlara bağlanarak sesli komutlarınızı yerine getiriyor.
    11 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Geçtiğimiz yıl akıllı hoparlör pazarına ekran barındıran Portal serisi ile giriş yapan Facebook, bu yıl seriyi genişletme kararı aldı. Hoparlörlerin yanında bir de set üstü televizyon adaptörü de yer alıyor.

    Facebook Portal ve Portal Mini

    İkinci nesil Facebook Portal, 10.1 inçlik ekranı korurken kalın çerçeveler sayesinde bir fotoğraf albümünü andırıyor. Bu sayede evdeki dekorasyona daha kolay uyum sağlayabiliyor.

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    Facebook Portal rakibi Amazon’un Alexa sesli asistanını kullanıyor. Bu sayede sesli komutlar vererek arama yapabiliyor veya çeşitli fonksiyonlar döndürebiliyorsunuz. Görüntülü arama, WhatsApp, Spotify, Amazon Prime Video bunlar arasında. 

    Smart Camera teknolojisi ise kamera ile kullanıcıyı sürekli takip ediyor ve odanın neresinde olursa olsun çerçevenin içerisinde olmasını sağlıyor. Yapay zekâ algoritmaları ise cihazda çalışıyor ve kişisel veriler kolayca silinebiliyor. Yeni Facebook Portal 179$ ve ilk nesilden 20$ daha ucuz.

    Facebook Portal Mini ise 8 inçlik aynı çerçeve tasarımında bir ekrana sahip. Abisi ile aynı özelliklere sahip olan Portal Mini daha çok Google Nest Hub ile rekabet için tasarlanmış. Fiyatı 129$ olarak belirlenmiş.

    Diğer taraftan Portal TV set üstü televizyon kutusu seride ilk ekranı olmayan ürün olarak dikkat çekiyor. HDMI üzerinden harici ekran kullanan Portal TV diğerleri ile aynı fonksiyonlara sahip. Fiyatı ise 149$.

     


    https://www.phonearena.com/news/facebook-portal-redesigned-smart-display-portal-mini-portal-tv-official_id119050 Yorum Yaz
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