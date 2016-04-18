"Facebook'daki Avataria oyunu çocuklar için sakıncalı içerik barındırıyor"

Facebook üzerinden oynanan Avataria isimli oyun özellikle küçük yaştaki çocukların ilgi odağı olmuş durumda. Ancak kısa bir süre önce Ekşi Sözlük'teki bir yazar, 9 yaşındaki yeğeninin bu oyunu oynarken diğer karakterlerle girdiği tehlikeli diyaloglara şahit olmasıyla birlikte Avataria özellikle ebeveynlerin hedefi haline gelmiş durumda.

Oyuna başladıktan sonra kendi avatarınızı oluşturup göz rengi, saç şekli ve cinsiyeti gibi fiziksel özelliklerini belirleyerek diğer karakterlerin yer aldığı platforma giriş yapmaya hazır duruma geliyorsunuz. Diğer avatarlar yani karakterlerle etkileşime girdiğiniz oyun bu noktada çocuklar için uygun olmayan diyaloglara sahne olabiliyor. Yanınıza gelen bir avatar size sevgili olmayı ya da evlilik teklif ederek eve çağırabiliyor. Daha da kötüsü soyunup beraber yatağa girmeye ikna etmek için ahlak sınırlarını zorlayan kelimeler kullanabiliyor.

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Telefon alma vaadiyle kandırıyorlar

Tüm bunları gerçekleştiren oyun içerisindeki bir avatar gibi görünse de bu karakteri yönlendirenlerin gerçek insanlar olması konunun ciddiyetini kat be kat arttırıyor. Hatta bu insalar YouTube üzerinde Avataria'da yatağa kız atma tekniklerini anlatan videolar yayınlayarak konuyu iyice saplantı haline getirmiş durumdalar. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel taciz için kullanılmaya başlanan Avataria oyunu, para gönderme ve cep telefonu alma vaadiyle kandırılan çocukların ev adresi ve okul bilgileri gibi önemli bilgileri başkalarına vermesiyle birlikte telafi edilemez olayların önünü açabilir.

Şikayet edip, oyunu engelleyebilirsiniz

engellemeleri de mümkün. Bunun için sosyal platforma giriş yaptıktan sonra Ayarlar>Engelleme bölümüne giderek "Uygulamaları engelle" kutucuğuna oyunun ismini yazıp seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece artık bu oyuna erişim sağlamasını engellemiş olacaksınız. Ancak çocuklarınızın yeni bir Facebook hesabı açarak tekrar oyuna giriş yapabileceğini de unutmamanız gerekir. Bu tip tehlike arz eden online içerikler ihbarweb.org.tr adresi üzerinden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne şikayet edilebiliyor. Bunun dışında ebeveynlerin Avataria ve benzeri oyunları Facebook üzerindende mümkün. Bunun için sosyal platforma giriş yaptıktan sonra Ayarlar>Engelleme bölümüne giderek "Uygulamaları engelle" kutucuğuna oyunun ismini yazıp seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece artık bu oyuna erişim sağlamasını engellemiş olacaksınız. Ancak çocuklarınızınaçarak tekrar oyuna giriş yapabileceğini de unutmamanız gerekir.