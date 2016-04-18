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Facebook'daki Avataria oyunu çocuklar için sakıncalı içerik barındırıyor

Çocuklar tarafından büyük ilgi gören Avataria isimli oyunun sakıncalı diyaloglar içermesi bir kez daha ebeveynlerin internet konusunda kontrolü elden bırakmamaları gerektiğini ortaya koyuyor.
3 yıl
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook üzerinden oynanan Avataria isimli oyun özellikle küçük yaştaki çocukların ilgi odağı olmuş durumda. Ancak kısa bir süre önce Ekşi Sözlük'teki bir yazar, 9 yaşındaki yeğeninin bu oyunu oynarken diğer karakterlerle girdiği tehlikeli diyaloglara şahit olmasıyla birlikte Avataria özellikle ebeveynlerin hedefi haline gelmiş durumda.
Oyuna başladıktan sonra kendi avatarınızı oluşturup göz rengi, saç şekli ve cinsiyeti gibi fiziksel özelliklerini belirleyerek diğer karakterlerin yer aldığı platforma giriş yapmaya hazır duruma geliyorsunuz. Diğer avatarlar yani karakterlerle etkileşime girdiğiniz oyun bu noktada çocuklar için uygun olmayan diyaloglara sahne olabiliyor. Yanınıza gelen bir avatar size sevgili olmayı ya da evlilik teklif ederek eve çağırabiliyor. Daha da kötüsü soyunup beraber yatağa girmeye ikna etmek için ahlak sınırlarını zorlayan kelimeler kullanabiliyor.
Ayrıca Bkz. "İnternet reklamlarında harcanan her 100 Dolar'ın 85'i Facebook ile Google'ın cebine giriyor"
Telefon alma vaadiyle kandırıyorlar
Tüm bunları gerçekleştiren oyun içerisindeki bir avatar gibi görünse de bu karakteri yönlendirenlerin gerçek insanlar olması konunun ciddiyetini kat be kat arttırıyor. Hatta bu insalar YouTube üzerinde Avataria'da yatağa kız atma tekniklerini anlatan videolar yayınlayarak konuyu iyice saplantı haline getirmiş durumdalar. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel taciz için kullanılmaya başlanan Avataria oyunu, para gönderme ve cep telefonu alma vaadiyle kandırılan çocukların ev adresi ve okul bilgileri gibi önemli bilgileri başkalarına vermesiyle birlikte telafi edilemez olayların önünü açabilir.
Şikayet edip, oyunu engelleyebilirsiniz
Bu tip tehlike arz eden online içerikler ihbarweb.org.tr adresi üzerinden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne şikayet edilebiliyor. Bunun dışında ebeveynlerin Avataria ve benzeri oyunları Facebook üzerinden engellemeleri de mümkün. Bunun için sosyal platforma giriş yaptıktan sonra Ayarlar>Engelleme bölümüne giderek "Uygulamaları engelle" kutucuğuna oyunun ismini yazıp seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece artık bu oyuna erişim sağlamasını engellemiş olacaksınız. Ancak çocuklarınızın yeni bir Facebook hesabı açarak tekrar oyuna giriş yapabileceğini de unutmamanız gerekir.

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King Stannis 3 yıl en beğenilen DonanımdanBihaber
DonanımdanBihaber

Daha dün akşam ekşi de böyle bir entry vardı. Sanırım esinlenmişsiniz.

Zaten haberin ilk satırında Ekşi'den bahsediliyor, bare ilk satırı okuyun.
DonanımdanBihaberDaha dün akşam ekşi de böyle bir entry vardı. Sanırım esinlenmişsiniz.Zaten haberin ilk satırında Ekşi...
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
Msp'yi görün birde...
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huseyincarnege 3 yıl
e tabiki barındırcan nasıl gençleri bozacaklar
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senersongur 3 yıl
Kimsenin oynamadığı boşbeleş bir oyun.

Günümüzde Facebook'da oyun oynayan pek kimse kalmadı.

Eskiden Farmville falan vardı ama artık doğrudüzgün oyun yok.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl
Tabiki de bizi bizim devletimizin yasaları ve kuralları bağlar.Yasalar ve kurallar da dediğiniz gibi vekiller tarafından seçilir buna bir itirazım yok.Vekillerin unutmaması gereken bir şey var diyorum o da vekiller milleti temsilen var,millet yerine karar vermek için değil.Dediğiniz gibi belki daha farklı bir uygulamaydı fakat farklı yorumlara çekildi bilemeyeceğim.Şuan ki uygulama imkanı iyi buna bir şey demiyorum (adil kullanım kotası hariç). İsteyen engellesin bilgisayarından isteyen engellemesin. Üyelikli sitelerde yasak olmadığını bilmiyordum valla hocam yalan söylemeyeyim şimdi ben tüm sitelerde ne olursa olsun yasak var diye biliyordum.Olmaması devletin laikliğini gösterir bu da yasalara uygunluk açısında iyiye işarettir.

Bunu sırf adult sektörü için söylemiyorum.Her konuda her alanda bu geçerlidir.Norveç hakkında dediklerinizi önceden bende okumuştum (devlete dava açıp para kazandığını bilmiyordum) katile özel oda,oda da otel odası gibi, ps4 internet.Konu dışı olacak ama bu konuda kitapta yazan yasalar olarak en iyi devlet biziz diyebilirim.Niye diyecek olursanız (biliyorum iyice konu dışına saptım ama güzel güzel tartışıyoruz
) İdam cezası yok, fakat azılı suçlulara da gelişmişlik adı altında özel imtiyazlarımız yok (bir tane terörist hariç ne yazık ki) Norveç gelişmişliği tüm herkes için iyi bir standart olarak görüyor sanırsam ama psikopat bir katilin zaruri ihtiyaçlar dışında hiçbir imkana sahip olmaması gerekir. Beslenme,yatma,tuvalet ve yıkanma başka hiç bir imkan olmamalı.

Japon ve çinlilerde (günahlarını alıyor olabilirim çinliler hakkında pek emin değilim) uzakdoğululuk kendini belli ediyor ne yazık ki.Her ne kadar japonlar çalışma iş disiplini konusunda en iyi ülkelerden biri olsalarda doğululuk kelimesinin karşılığını ne yazık ki görebiliyoruz üretilen içeriklerden de.

Ülkemizde siyasi düşünceden kaynaklı bir zıtlık var ne yazık ki.Ve bununda ne yazık ki bazı nedenleri var.Karşıt düşünceli bir insanla uzlaşmamaya direniyoruz.Hiç düşüncesine önem vermiyoruz.Acaba haklı mı demiyoruz.Sürekli ben haklıyım benim oy verdiğim haklı.Onlar kesin haksız.Bunu biz vatandaşlar olarakta yapıyoruz politikacılarda yapıyor ne yazık ki.

Teşekkür ederim bu arada bu forumda uygun bir üslupla tartışabilmek pek mümkün olmuyor

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MHEC 3 yıl
bende bir kız karakter oluşturup birini kekliycem bakalım ne olacak
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KoTuTuRK 3 yıl
Biride demiyorki küçük yaştaki çocukların facei'te ne işi var
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Kulak Misafiri 3 yıl
Ebeveyn kontrolü ile ilgili bütün imkanlar kullanılmalı bence. Akıllı tekefonu varsa sahip olduğu işletim sisteminde ilgili ebeveyn kontrollerini aktif etmeli, yetmemeli bilgisayardakini aktif etmeli o da yetmedi uygulamada varsa aktif etmeli. Yoksa çok zor. Tabi engelleme çocuğun o oyuna maruz kalmadan yapolması çok zor. Ancak oynayınca haberi oluyor insanın.
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shadowtr 3 yıl
Online etkileşimin açık olduğu bütün oyunlarda hatta sosyal ortamlarda bu tehlike var. Ebeveynler çocuklarını oyunlara teslim etmeden önce sürekli takip altında tutması gerekiyor. Ve çocuklarınızı bu konularda eğitmelisiniz. Başına gelebilecekleri az da olsa tahmin edebilmeli...

Ülkemizin durumu hiç iç açıcı değil.
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gcb1903 3 yıl
Güvenli internet çıkınca nasıl büyük yaygara koptuğunu unutmadınız umarım. Pornoma dokunmacılar eylem üstüne eylem yapıyordu.
Bence yetkili merciler bu asalak her şeyi protesto edenleri umursamayıp gereğini yapmalı. Tabi işin diğer tarafı paralelci avlamaktan o kadar yoğunlar ki başka işlere vakit bulamıyorlar zaar.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl gcb1903
gcb1903

Güvenli internet çıkınca nasıl büyük yaygara koptuğunu unutmadınız umarım. Pornoma dokunmacılar eylem üstüne eylem yapıyordu.

Bence yetkili merciler bu asalak her şeyi protesto edenleri umursamayıp gereğini yapmalı. Tabi işin diğer tarafı paralelci avlamaktan o kadar yoğunlar ki başka işlere vakit bulamıyorlar zaar.

Hocam güvenli internet seçeneği zaten var.O zaman karşı çıkılmasının sebebi tüm içeriklerin seçim şansı olmadan filtrelenmesi ve internete TC kimlik numarası ile girilmesiydi.İyi ki tepki aldı da gerçekleşmedi.

İsteyen aile direk servis sağlayıcısından talep ederek hiçbir program yüklemeden filtreleme seçeneği sunabilir buna ek olarak bilgisayara bir takım yazılımlar yükleyerek sayfa sayfa istediğiniz tüm linkleri engelleyebilirsiniz.Sen çocuğuna sahip çıkacaksın devlet zaten o imkanı verdi tek tuşla aile profilini seçiyorsun internet sağlayıcısının sitesinden 1 dakika sonra internetin seçtiğin profile göre limitler sunuyor.

Öyle bir yazmışsınız ki millet sanki hiçbir limit gelmesin hiç kimsenin interneti şey olmasın demiş gibi yazmayın lütfen.İsteyen kendi internetini filtrelesin istemeyen yapmasın yanlış mıyım?
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Umutcan 3 yıl
Böyle şeyler olmasa bile ufacık çocukların eline akıllı telefon ve tablet vermeyin gözünüzü seveyim, bırakın çocukluklarını yaşasınlar. Bisiklete binsinler, top oynasınlar. Ufak yaşta çocukların eline tablet veren ebeveynler genellikle üşengeç kişiler, eline vereyim tableti sussun evde oynasın diyor. Ama farkında değiller ki önceki nesillerin aksine bu çocuklar içine kapanık ve ot gibi yetişecekler. Çocuğu gezdirmek, gözetimde tutmak zor geldiği için ver eline tableti bitsin. İnternete açık bir tablet de güvenli değil görüldüğü gibi, internet denizinde çocuk nasıl ilerleyeceğini kestiremez.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Facebook'daki Avataria oyunu çocuklar için sakıncalı içerik barındırıyor"
Avataria oyunu, sakıncalı içerik barındırmıyor.
Sakıncalı insanlar, oyunda sakıncalı şeyler yapıyorlar.
Ona bakılırsa bu sapıklar gidip 101 Okey oyununda da insanlara bir takım şeyler yapmaya çalışabilirler.
Avataria adlı oyunu oynayan kişilere yaş sınırlaması getirilmesi lazım veya ebeveynlerin ; çocuklarının ne yaptığını veya kimlerle neler yazıştığını takip edebilmesi, denetleyebilmesi lazım...
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kadirirdem 3 yıl
ebebeynler uyanık olmalılar...
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yokbeolumbe 3 yıl
Ekşi çalışıyor
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DonanımdanBihaber 3 yıl
Daha dün akşam ekşi de böyle bir entry vardı. Sanırım esinlenmişsiniz.
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King Stannis 3 yıl DonanımdanBihaber
DonanımdanBihaber

Daha dün akşam ekşi de böyle bir entry vardı. Sanırım esinlenmişsiniz.

Zaten haberin ilk satırında Ekşi'den bahsediliyor, bare ilk satırı okuyun.
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8 etiket daha içerik tehlike avataria çocuk sakıncalı Güvenlik Internet Onur Seven
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