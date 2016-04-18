İnternet reklamlarında harcanan her 100 Dolar'ın 85'i Facebook ile Google'ın cebine giriyor

İnternetin geniş kitlelere ulaşmaya başlaması ile birlikte, yeni bir gelir modeli hayatımıza girdi: Çevrimiçi reklamcılık. Yıllardır panolarda, pankartlarda veya apartmanımızın camında gördüğümüz fiziksel reklamlardan sonra, internet ortamında da reklamcılık faaliyetleri başladı.

Çevrimi Reklam

İnternet artık kullanıcıların hayatında vazgeçilmez olduğu için ve gün içerisinde saatlerce etkileşime girdiğimiz için, çevrimiçi reklam büyük önem taşıyor. Ayrıca insanların bütçelerine göre reklam verebilmesi de, ilgiyi artırıyor. Normalde bir büyük şehirin reklam tabelasını kiralayacak kadar gücü olmayan kullanıcılar, Google Adwords üzerinden küçük bir meblağa belki de aylarca sürdürebileceği ve yüzbinlerce kişiye ulaşabileceği reklamlar verebiliyor. Yine, tatmin edici bir ziyaretçi sayısına sahip olan site sahipleri, Adsense üzerinden reklam alabiliyor.

Çevrimiçi reklamcılık alanında, ağını çok erken bir zamanda kuran veya çok büyük ziyaretçi trafiğine sahip olan platformlar, gelirlere hakim olabiliyor. Örneğin bu alana çok erken giren Google ve 1.5 milyar civarında devasa kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, çevrimiçi reklam konusunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda.

Gelir Paylaşımı

Gelen bilgilere göre, çevrimiçi reklamlar için harcanan her 100 doların 85’i, Google veya Facebook’un kasasına giriyor. Haliyle, iki firma da daha çok kullanıcı çekebilmek veya kullanıcıları platformlarında tutabilmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bunun en büyük örneği, gelişmemiş ülkelerdeki kırsal kesim insanına da internet erişim sunma projesi.

Firmaların kendi içerisinde de yatırımları mevcut. Örneğin Facebook, kullanıcıların dışarıya kaçmaması adına Anlık Makale şeklinde bir özellik başlattı. Yayıncılar, makalelerini kendi sitelerinde yayınlayabildiği gibi doğrudan Facebook içerisinde de hedef kitleye ulaştırabiliyor. Böylece kullanıcılar, ilgili haber için platform dışına çıkmak zorunda kalmıyor.

Yine firmalar, müşterileri ile sürekli etkileşim içerisinde olabilmek amacıyla Messenger üzerinde bot sistemleri kullanabiliyor. Müşteriler, istek ve önerilerini bu botlar üzerinden anlık olarak firmaya iletebiliyor. Ayrıca Facebook canlı yayınları da yine önemli bir adım olarak görülüyor.

Tüm bunların yanında, Facebook içerisindeki linklere tıklayan kullanıcılar da büyük bir trafik oluşturuyor. Parse.ly tarafından yapılan araştırmada, ağı içerisinde yer alan sitelerin trafiğinin yüzde 40’ının Facebook üzerinden geldiği ortaya çıkmış.

Web siteleri de, çevrimiçi reklamcılık konusunda aktif ve Adsense gibi araçlarla veya kendi araçlarıyla reklam alıyorlar. Aslında yukarıda bahsettiğimiz yüzde 85 oranının, bu anlamda yüzde 60-70 civarına düşmesi ve sitelerin payının artması gerekiyor. Bununla birlikte, Facebook ve Google gibi devlerin agresif yatırımları nedeniyle, ayrıca AdBlock gibi araçlar yüzünden reklam gelirleri düşüyor.

Yapılan analizler, kullanıcıların web sitesi yerine daha çok mobil uygulamalara yöneldiğini gösteriyor. Yani web sitesindeki reklam tıklaması azalıyor ve uygulama içerisinde kullanılan reklamcılık ağı kime aitse, gelirlerin büyük kısmı oraya kayıyor.

Son dönemde bu gelir dengesizliği nedeniyle, Mashable 30 çalışanı ile yollarını ayırdı. Salon adındaki yayıncılık platformu da işten çıkarmalara hazırlanıyor. Yine BuzzFeed platformu sıkıntıda ve GigaOm teknoloji platformu da geçen yıl kepenk kapatmıştı.

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Yine de yayıncıların farklı yollarla reklam gelirlerini artırmaya çalıştığı ifade ediliyor. BuzzFeed, Vox gibi firmalar, video yayınları, televizyonculuk gibi alanlara yöneliyor. Ayrıca Facebook içerisinde daha aktif olmaya çalışıyor. Yani, çevrimiçi reklamcılık trendi, internet yayıncılığını çok büyük bir şekilde etkiliyor.