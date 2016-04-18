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İnternet reklamlarında harcanan her 100 Dolar'ın 85'i Facebook ile Google'ın cebine giriyor

Çevrimiçi reklamcılık, sayısız insanın ve firmanın artık gelirini karşıladığı yer haline geldi. Hal böyle olunca, internet yayıncılığı sektörü de, bu amaç doğrultusunda evriliyor.
3 yıl
3b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin geniş kitlelere ulaşmaya başlaması ile birlikte, yeni bir gelir modeli hayatımıza girdi: Çevrimiçi reklamcılık. Yıllardır panolarda, pankartlarda veya apartmanımızın camında gördüğümüz fiziksel reklamlardan sonra, internet ortamında da reklamcılık faaliyetleri başladı.

Çevrimi Reklam

İnternet artık kullanıcıların hayatında vazgeçilmez olduğu için ve gün içerisinde saatlerce etkileşime girdiğimiz için, çevrimiçi reklam büyük önem taşıyor. Ayrıca insanların bütçelerine göre reklam verebilmesi de, ilgiyi artırıyor. Normalde bir büyük şehirin reklam tabelasını kiralayacak kadar gücü olmayan kullanıcılar, Google Adwords üzerinden küçük bir meblağa belki de aylarca sürdürebileceği ve yüzbinlerce kişiye ulaşabileceği reklamlar verebiliyor. Yine, tatmin edici bir ziyaretçi sayısına sahip olan site sahipleri, Adsense üzerinden reklam alabiliyor.

Çevrimiçi reklamcılık alanında, ağını çok erken bir zamanda kuran veya çok büyük ziyaretçi trafiğine sahip olan platformlar, gelirlere hakim olabiliyor. Örneğin bu alana çok erken giren Google ve 1.5 milyar civarında devasa kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, çevrimiçi reklam konusunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda.

Gelir Paylaşımı

Gelen bilgilere göre, çevrimiçi reklamlar için harcanan her 100 doların 85’i, Google veya Facebook’un kasasına giriyor. Haliyle, iki firma da daha çok kullanıcı çekebilmek veya kullanıcıları platformlarında tutabilmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bunun en büyük örneği, gelişmemiş ülkelerdeki kırsal kesim insanına da internet erişim sunma projesi.

Firmaların kendi içerisinde de yatırımları mevcut. Örneğin Facebook, kullanıcıların dışarıya kaçmaması adına Anlık Makale şeklinde bir özellik başlattı. Yayıncılar, makalelerini kendi sitelerinde yayınlayabildiği gibi doğrudan Facebook içerisinde de hedef kitleye ulaştırabiliyor. Böylece kullanıcılar, ilgili haber için platform dışına çıkmak zorunda kalmıyor.

Yine firmalar, müşterileri ile sürekli etkileşim içerisinde olabilmek amacıyla Messenger üzerinde bot sistemleri kullanabiliyor. Müşteriler, istek ve önerilerini bu botlar üzerinden anlık olarak firmaya iletebiliyor. Ayrıca Facebook canlı yayınları da yine önemli bir adım olarak görülüyor.

Tüm bunların yanında, Facebook içerisindeki linklere tıklayan kullanıcılar da büyük bir trafik oluşturuyor. Parse.ly tarafından yapılan araştırmada, ağı içerisinde yer alan sitelerin trafiğinin yüzde 40’ının Facebook üzerinden geldiği ortaya çıkmış.

Web siteleri de, çevrimiçi reklamcılık konusunda aktif ve Adsense gibi araçlarla veya kendi araçlarıyla reklam alıyorlar. Aslında yukarıda bahsettiğimiz yüzde 85 oranının, bu anlamda yüzde 60-70 civarına düşmesi ve sitelerin payının artması gerekiyor. Bununla birlikte, Facebook ve Google gibi devlerin agresif yatırımları nedeniyle, ayrıca AdBlock gibi araçlar yüzünden reklam gelirleri düşüyor.

Yapılan analizler, kullanıcıların web sitesi yerine daha çok mobil uygulamalara yöneldiğini gösteriyor. Yani web sitesindeki reklam tıklaması azalıyor ve uygulama içerisinde kullanılan reklamcılık ağı kime aitse, gelirlerin büyük kısmı oraya kayıyor.

Son dönemde bu gelir dengesizliği nedeniyle, Mashable 30 çalışanı ile yollarını ayırdı. Salon adındaki yayıncılık platformu da işten çıkarmalara hazırlanıyor. Yine BuzzFeed platformu sıkıntıda ve GigaOm teknoloji platformu da geçen yıl kepenk kapatmıştı.

Ayrıca Bkz. "Google, USB girişlerini internete bağlayacak"

Yine de yayıncıların farklı yollarla reklam gelirlerini artırmaya çalıştığı ifade ediliyor. BuzzFeed, Vox gibi firmalar, video yayınları, televizyonculuk gibi alanlara yöneliyor. Ayrıca Facebook içerisinde daha aktif olmaya çalışıyor. Yani, çevrimiçi reklamcılık trendi, internet yayıncılığını çok büyük bir şekilde etkiliyor. 

 

http://www.nytimes.com/2016/04/18/business/media-websites-battle-falteringad-revenue-and-traffic.html?mwrsm=WhatsApp&_r=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
reklama haksız tıklama yapıldığını görüyorsa !
bir sonraki google ödemesinden bu oranı düşülmesi önemli !
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kadirirdem 3 yıl
adblock aktif :))
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mementopolis 3 yıl
A.D.B.L.O.C.K is Coming Soon....
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sendemail 3 yıl
Kıymetli arkadaşalar ,
Bir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim , anlamadığım şu :
Şimdi ,örneğin ben Fındık A.Ş. şirketyim , ürünlerimden bir tanesini internet mecralarında reklamını yapmak istiyorum ,örneğin donanım haber de veya popüler herhangi bir sitede....
Mesela reklamım ntv'de çıksın diye Ntv'yi ararım derdimi anlatır ,tv reklamı için sözleşmemi yaparım , fakat internet için de donanım haberi mi arıyorum?
yoksa arada ajans vs.r ye var mı ? kısaca ben direkt internet sayfası kimse onu mu arayacağım yoksa ajans aracılığıyla mı reklam yaptıracağım..
Bir de internet tv gibi değil ki milyonlarca site (kanal var) hepsinde mi çıkacak , atıyorum turşu satıyorum ,turşuyla ilgilenen her sitede mi reklamım çıkacak yoksa otomotiv sitesinde de çıkacak mı?
aklım ermedi bir türlü , izah edecek biri varsa çok memnun olurum..
iyi forumlar.
Ekrem71'e de haber için teşekkürler , kendisini takip etmekteyim.
2 Yanıt Yanıtla
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YveJhin 3 yıl sendemail
sendemail
Kıymetli arkadaşalar ,
Bir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim , anlamadığım şu :
Şimdi ,örneğin ben Fındık A.Ş. şirketyim , ürünlerimden bir tanesini internet mecralarında reklamını yapmak istiyorum ,örneğin donanım haber de veya popüler herhangi bir sitede....
Mesela reklamım ntv'de çıksın diye Ntv'yi ararım derdimi anlatır ,tv reklamı için sözleşmemi yaparım , fakat internet için de donanım haberi mi arıyorum?
yoksa arada ajans vs.r ye var mı ? kısaca ben direkt internet sayfası kimse onu mu arayacağım yoksa ajans aracılığıyla mı reklam yaptıracağım..
Bir de internet tv gibi değil ki milyonlarca site (kanal var) hepsinde mi çıkacak , atıyorum turşu satıyorum ,turşuyla ilgilenen her sitede mi reklamım çıkacak yoksa otomotiv sitesinde de çıkacak mı?
aklım ermedi bir türlü , izah edecek biri varsa çok memnun olurum..
iyi forumlar.
Ekrem71'e de haber için teşekkürler , kendisini takip etmekteyim.

Google a reklam vereceksin misal findik.
Kullanici Findik ile bir bir arama yapti diyelim.
Sistem daha sonra google reklamlarinda kullanicinin egilimine gore reklam gosteriyor.
Sistem kaba saba boyle calisiyor.

Kendimden ornei vereyim X giyim firmasinin sistesine girmek icin googleda arama yaptim sitede dolasip begendigim urunu siparis ettim.
Daha sonea surekli bana o sitenin reklamlari gorunmeye basladi.
1 Yanıt Yanıtla
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Neyinkafasi 3 yıl sendemail
Her ikiside yapılabilir,İstediğiniz siteye doğrudan ulaşıp reklamda verebilirsiniz(doğru sitede doğru kitleye hitap ederseniz hem daha verimli olur,hem reklamı özelleştirebilirsiniz,Reklam verdiğiniz site daha çok kazanır[arada komisyon alan aracı firma olmayacağı için]) isterseniz büyük reklam ağlarını kullanarakta(google adwords,reklamstore gibi daha çok var) reklam yapabilirsiniz.(reklamı vereceğiniz firmaya göre verimliliğiniz değişir,her firma kendi algoritmalarıyla kullanıcıları analiz eder ona göre o kullanıcıya reklam gösterir,reklamlar standart boyutlarda olur)

Reklam ağları kullanıcıları çerezler(cookie) denilen veri yardımıyla tanırlar,bu çerezler(cookie) internet tarayıcınızda saklanır,sitelerin sizi tanımasını sağlar.
Reklamınız bu firmanın reklamını gösteren,bu firmayla anlaşmış tüm sitelerde çıkabilir.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.
1 Yanıt Yanıtla
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trooe199 3 yıl
Ahanda burdan bakabilirsiniz kaçıncı olduğuna alexa.com/...
buda toplam liste alexa.com/...
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OverClocK1ng 3 yıl
Benim asıl merak ettiğim, DonanımHaber'in Türkiye üzerindeki siteler arasındaki payı kaç? Epey yüksetir, hatta ilk 10 da falan bile olabilir...
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adam olun 3 yıl
acaba dh nin payı yüzde kaç :) bir de buraya takılan kullanıcılar bilgili reklam engeleliyici kullanan çoktur
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