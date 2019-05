Facebook'ta 2011'e damgasını vuran gelişmeler

Yavaş yavaş 2011'i geride bırakmaya hazırlanırken,800 milyondan fazla abonesi ile dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, yıla damgasını vuran kişi, olay ve gelişmeleri açıkladı.

Usame Bin Ladin'in ölümü, Facebook'ta yılın en çok konu edilen olayı olurken, Steve Jobs'un ölümü, Call of Duty: MW3'ün çıkışı da en çok konuşulan 10 konu arasında yer aldı.

Bu yıl resmi Facebook sayfası en hızlı büyüyen spor kulübü Barselona olurken, ülkemizden de iki takım ilk 10'a girdi ve Galatasaray'ın 9., Fenerbahçe'nin ise 10. sırada yer aldığı açıklandı.

Sanat dünyasının nabzı da Facebook'ta attı. Sıradışı yaşamı ile Charlie Sheen, pek çok önemli olayın önüne geçerek, Facebook'ta en çok konuşulan 10 olay arasında kendine yer buldu.

Şarkıcı Amy Winehouse'un ölümü de Facebook'ta en çok konu edilen olaylar arasındaydı. Kültürel akım olarak Planking'in ön plana çıktığı 2011'de, sinema ve televizyon temsilcileri arasında ise Megan Fox, film olarak Harry Potter ve House zirvede yer aldı.

Müzisyen ve sporculara baktığımızda ise en çok konuşulan sporcunun, pek çok spor tutkununa göre en iyi futbolcu olan Messi, müzisyen olarak Rihanna, en çok konuşulan şarkı We Found Love - Rihanna ile Calvin Harris, haber kaynağı olaraksa CNN öne çıktı.

Facebook'ta 2011'e damgasını vuran gelişmelerin tam listesi şu şekilde;

En Çok Konu Edilen 10 olay

1. Usame bin Ladin’in ölümü

2. Green Bay Packers’ın Super Bowl’u kazanması

3. Casey Anthony’nin beraat etmesi

4. Charlie Sheen

5. Steve Jobs’un ölümü

6. İngiltere Kraliyet Düğünü

7. Amy Winehouse’un ölümü

8. Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunu

9. Libya’da askeri harekatın başlaması

10. Irene Kasırgası

Sayfası En Hızlı Büyüyen 10 Takım

1. Barcelona

2. Real Madrid

3. Manchester United

4. LA Lakers

5. Chelsea

6. Liverpool

7. Milan

8. Arsenal

9. Galatasaray

10. Fenerbahçe





Oyuncular ve Televizyon Kişilikleri

1. Megan Fox

2. Vin Diesel

3. Adam Sandler

4. Selena Gomez

5. Will Smith

6. Taylor Lautner

7. Jackie Chan

8. Ashley Tisdale

9. DJ Pauly D

10. Kim Kardashian

Filmler

1. Harry Potter

2. The Twilight Saga

3. Toy Story

4. Avatar

5. Jackass

6. Shrek

7. Saw

8. Pirates of the Caribbean

9. Fast &Furious

10. Titanic

TV Programları

1. House

2. Two and a Half Men

3. The Simpsons

4. Family Guy

5. South Park

6. Grey's Anatomy

7. SpongeBob SquarePants

8. CSI: Miami

9. iCarly

10. The Big Bang Theory

Müzisyenler

1. Rihanna

2. Bob Marley

3. Avril Lavigne

4. David Guetta

5. Enrique Iglesias

6. Usher

7. Lady Gaga

8. Metallica

9. Green Day

10. Black Eyed Peas

Şarkılar

1. We Found Love - Rihanna and Calvin Harris

2. Last Friday Night (T.G.I.F.) - Katy Perry

3. Sexy And I Know It - LMFAO

4. Titanium - David Guetta and Sia

5. First of the Year - Skrillex

6. Scary Monsters and Nice Sprites - Skrillex

7. Without You - David Guetta and Usher

8. Stereo Hearts - Gym Class Heroes featuring Adam Levine

9. Pumped Up Kicks - Foster the People

10. Someone Like You - Adele





Sporcular

1. Leo Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. John Cena

4. Ricardo Kaka

5. David Beckham

6. Michael Jordan

7. Sachin Tendulkar

8. Andres Iniesta

9. Kobe Bryant

10. Cesc Fàbregas

Haber Kaynakları

1. CNN

2. Fox News

3. NPR

4. The Onion

5. The New York Times

6. Al Jazeera Channel

7. Yahoo! News

8. The Times of India

9. BBC World News

10. PBS