Facebook'ta 2011'e damgasını vuran gelişmeler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yavaş yavaş 2011'i geride bırakmaya hazırlanırken,800 milyondan fazla abonesi ile dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, yıla damgasını vuran kişi, olay ve gelişmeleri açıkladı.
Usame Bin Ladin'in ölümü, Facebook'ta yılın en çok konu edilen olayı olurken, Steve Jobs'un ölümü, Call of Duty: MW3'ün çıkışı da en çok konuşulan 10 konu arasında yer aldı.
Bu yıl resmi Facebook sayfası en hızlı büyüyen spor kulübü Barselona olurken, ülkemizden de iki takım ilk 10'a girdi ve Galatasaray'ın 9., Fenerbahçe'nin ise 10. sırada yer aldığı açıklandı.
Sanat dünyasının nabzı da Facebook'ta attı. Sıradışı yaşamı ile Charlie Sheen, pek çok önemli olayın önüne geçerek, Facebook'ta en çok konuşulan 10 olay arasında kendine yer buldu.
Şarkıcı Amy Winehouse'un ölümü de Facebook'ta en çok konu edilen olaylar arasındaydı. Kültürel akım olarak Planking'in ön plana çıktığı 2011'de, sinema ve televizyon temsilcileri arasında ise Megan Fox, film olarak Harry Potter ve House zirvede yer aldı.
Müzisyen ve sporculara baktığımızda ise en çok konuşulan sporcunun, pek çok spor tutkununa göre en iyi futbolcu olan Messi, müzisyen olarak Rihanna, en çok konuşulan şarkı We Found Love - Rihanna ile Calvin Harris, haber kaynağı olaraksa CNN öne çıktı.
Facebook'ta 2011'e damgasını vuran gelişmelerin tam listesi şu şekilde;
En Çok Konu Edilen 10 olay
1. Usame bin Ladin’in ölümü
2. Green Bay Packers’ın Super Bowl’u kazanması
3. Casey Anthony’nin beraat etmesi
4. Charlie Sheen
5. Steve Jobs’un ölümü
6. İngiltere Kraliyet Düğünü
7. Amy Winehouse’un ölümü
8. Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunu
9. Libya’da askeri harekatın başlaması
10. Irene Kasırgası
Sayfası En Hızlı Büyüyen 10 Takım
1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Manchester United
4. LA Lakers
5. Chelsea
6. Liverpool
7. Milan
8. Arsenal
9. Galatasaray
10. Fenerbahçe
Oyuncular ve Televizyon Kişilikleri
1. Megan Fox
2. Vin Diesel
3. Adam Sandler
4. Selena Gomez
5. Will Smith
6. Taylor Lautner
7. Jackie Chan
8. Ashley Tisdale
9. DJ Pauly D
10. Kim Kardashian
Filmler
1. Harry Potter
2. The Twilight Saga
3. Toy Story
4. Avatar
5. Jackass
6. Shrek
7. Saw
8. Pirates of the Caribbean
9. Fast &Furious
10. Titanic
TV Programları
1. House
2. Two and a Half Men
3. The Simpsons
4. Family Guy
5. South Park
6. Grey's Anatomy
7. SpongeBob SquarePants
8. CSI: Miami
9. iCarly
10. The Big Bang Theory
Müzisyenler
1. Rihanna
2. Bob Marley
3. Avril Lavigne
4. David Guetta
5. Enrique Iglesias
6. Usher
7. Lady Gaga
8. Metallica
9. Green Day
10. Black Eyed Peas
Şarkılar
1. We Found Love - Rihanna and Calvin Harris
2. Last Friday Night (T.G.I.F.) - Katy Perry
3. Sexy And I Know It - LMFAO
4. Titanium - David Guetta and Sia
5. First of the Year - Skrillex
6. Scary Monsters and Nice Sprites - Skrillex
7. Without You - David Guetta and Usher
8. Stereo Hearts - Gym Class Heroes featuring Adam Levine
9. Pumped Up Kicks - Foster the People
10. Someone Like You - Adele
Sporcular
1. Leo Messi
2. Cristiano Ronaldo
3. John Cena
4. Ricardo Kaka
5. David Beckham
6. Michael Jordan
7. Sachin Tendulkar
8. Andres Iniesta
9. Kobe Bryant
10. Cesc Fàbregas
Haber Kaynakları
1. CNN
2. Fox News
3. NPR
4. The Onion
5. The New York Times
6. Al Jazeera Channel
7. Yahoo! News
8. The Times of India
9. BBC World News
10. PBS
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ronaldo 5 basar bu adama
Biberin girebileceği bir liste yok ki burda. Ne yani, müzisyenlerin arasına mı sokacaklardı?
1 Misafir
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