Facebook'ta oluşan hata paylaşımların görüntülenme sayısını ortaya çıkardı

Facebook'un mobil internet sitesinde ortaya çıkan yeni bir hata, kullanıcıların hem kendi paylaşımlarının hem de diğer kullanıcı ve sayfaların paylaşımlarının kaç defa görüntülendiğini görmelerini mümkün hale getirdi. Normalde sadece Facebook'a yüklenen videoların altında yer alan görüntülenme sayısı, oluşan bu hata sonrası paylaşılan video ve haber linklerinin de altında görünmeye başladı.

Dün akşam saatlerinde sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen bu hata, sadece Facebook internet sitesinin mobil versiyonunu etkilemiş durumda. Facebook'un mobil uygulaması ve internet sitesinin masaüstü versiyonu bu hatadan etkilenmemiş gibi görünüyor.



Mobil internet sitesindeki bu durumun bir hatadan kaynaklandığını ve görüntülenme sayılarının görünmesinin yeni bir özellik olmadığını açıklayan Facebook, bu hatayı gidermek için uğraştıklarını ifade etti. Kullanıcıların paylaşımlarından görüntülenme sayılarını kaldırmaya başladıklarını açıklayan sosyal medya devi, bu hatanın kısa sürede giderileceğini belirtti.



Facebook'ta ortaya çıkan bu hata kullanıcılara paylaşımlarının ne kadar görüntülendiğini görme şansı sunmuş olsa da, şu ana kadar yapılan araştırmalar birçok kullanıcının karşılaşacakları sonuçtan memnun kalmayacaklarını gösteriyor. Facebook ve Stanford Üniversitesi tarafından 2013 yılında düzenlenen bir araştırma, ortalama bir Facebook kullanıcısının bir paylaşımda arkadaşlarının sadece yüzde 35'ine ulaşabildiğini ortaya çıkarmıştı.



http://www.theverge.com/2015/10/14/9535243/facebook-bug-accidentally-shows-user-view-counts