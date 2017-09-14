Facebook'tan arkadaşlarınızı geçici olarak sessize alabileceğiniz yeni özellik

Facebook'daki bazı arkadaşlarınızın haber kaynağını fotoğraf ve gönderilerle doldurmasından sıkılmış olabilirsiniz. Facebook bu kişilerin paylaşımları görmenizi engelleyen yeni bir çözüm sunmaya başladı ancak sadece belirli bir süre için sessize alabiliyorsunuz.

Sosyal paylaşım sitesi arkadaşınızın gönderilerini 24 saat, 7 gün veya 1 ay boyunca erteleyebileceğiniz yeni bir seçenek test ediyor. Bu sayede arkadaşlarınızla olan bağlantınızı geçici olarak kesmek için yeni "Ertele" düğmesini kullanabileceksiniz. Belirlenen süre sonunda da tekrar paylaşım ve gönderiler görünmeye devam edecek.

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Erteleme düğmesi sadece Facebook'ta bağlantılı olduğunuz arkadaşlarınız için geçerli olmayacak. Aynı zamanda Sayfalar ve Gruplar üzerinde de kullanılabilecek. Yeni özellik şu an için sadece ABD'li kullanıcılar tarafından fark edilmiş durumda. Facebook bu özelliği diğer bölgelere sunup sunmayacağını veya böyle bir test sürecinde olduğunu henüz doğrulamadı.

Bir arkadaşınızı, sayfayı veya grubu ertelemek son derece kolay. İlgili gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıkladığınızda takibi bırak veya ertele seçeneklerini göreceksiniz. Bu menü aracılığıyla seçtiğiniz kişinin gönderilerini 1 gün, 1 hafta veya 1 ay erteleyebileceğiniz gibi tamamen takibi de bırakabilirsiniz.

https://techcrunch.com/2017/09/14/facebook-snooze/