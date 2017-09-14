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Microsoft Edge şu an 330 Milyon aktif cihazda kullanılıyor

Microsoft'un yeni nesil tarayıcısı geçen Nisan ayından bu yana kullanım oranını iki katına çıkarmış durumda. Chrome'un dünya genelinde 1 milyar, Firefox'un ise yarım milyar kullanıcısı var.
1 yıl
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31
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft kısa süre önce Seattle'daki Microsoft Edge Web Zirvesi 2017 etkinliğinde Microsoft Edge'in en son kullanım rakamlarını açıkladı. Microsoft Edge web ekosistemi ekibinin başkanı Charles Morris, Edge'in şu anda dünya genelinde 330 milyondan fazla aktif cihazda kullanıldığını duyurdu. Kullanım oranı Microsoft'un son güncel rakamları paylaştığı geçen Nisan ayından bu yana neredeyse iki katına çıkmış durumda.
Kıyaslama yapılabilmesi açısından Google Chrome'un 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu, Mozilla Firefox'un ise dünya genelinde 500 milyon insan tarafından kullanıldığını belirtelim.
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Microsoft'un Windows 10 için hazırladığı yeni web tarayıcısı Microsoft Edge, Temmuz 2015'te yayınlandı. Sadece en yeni Windows sürümünde bulunan tarayıcı, rakipleri Chrome ve Firefox'un aksine Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin önceki versiyonlarında kullanılabilir durumda değil. Uyumluluk ve işlevsellik açısından Internet Explorer'ı geride bırakan Microsoft Edge, yazılım devi tarafından yeni özelliklerle donatılarak geliştirilmeye devam ediyor.

Edge kullanım oranı iki kat arttı

Şirket geçen yılki Edge Zirvesi'nde yeni nesil tarayıcısının 150 milyon aktif cihazda çalıştığını doğrulamıştı. Güncel rakam ise Microsoft'un Edge hakkındaki son bilgilendirmesinden bu yana kullanım oranının iki katına çıktığını gösteriyor. Morris, rakamın Edge kullanarak web gezintisi yapan gerçek kullanıcıları yansıttığını da sözlerine ekledi.
https://venturebeat.com/2017/09/13/microsoft-edge-passes-330-million-active-devices/ Yorum Yaz
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efebora06 1 yıl en beğenilen
Opera tek geçerim, hiç kullanmamış var ise muhakkak denesinler...
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Finn Mertens 1 yıl
çöp
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Barni Moloztaş 1 yıl
Bi kere yanlışıkla basmıştım
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forgot 1 yıl

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Paroksetin 1 yıl
islevsellik ve ekstra ozellikler icin chrome, opera, firefox tercih edilebilir. Sadece hiz, sadelik, performans icin ise edge iyidir. Fakat tum bunlara ragmen ben yine de her turlu en iyisi opera diyorum.
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drjacob 1 yıl
niye chrome'dan haberleri yok mu ?
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gokaykac 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İyi günler,
Bu ikinci arama satırını nasıl kaldırabilirim. bingden açılıyor. son girilen sitelerin kısa yollarının üstünü örtmesi canımı sıktı.
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bkaakco 1 yıl gokaykac
Az önce baktım kendi kendine düzelmiş. Microsoft hiç test etmiyor mu bunları anlamıyorum ki...
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andersin 1 yıl
chrome mozilla ve opera indirmek için herkes 1 kere kullanmıştır eminim :D
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Celonfix 1 yıl
Açık kaynaklı,bilgileriniz toplayıp rusya ve abd ile paylaşmayan, sistemi yormayan firefoxu tek geçerim. Operada şuan çinlilerin elinde, onuda düşünmek gerek.
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Fx_57,5 1 yıl
aktif cihazda kullanılıyor cihazlarda aktif kullanılmıyor
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firtinax 1 yıl
Bi deneyeyim diyorum. Elim gitmiyor. Arayüzü paintle çizilmiş gibi. Microsoft'ta biri dememiş mi "Aga bu nedir?". Gerçi 7 ile kıyaslayınca 10'un arayüzü de karanlık ve bana göre kötü.
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0quz28 1 yıl
edge tarayıcısı bilgiyasayara format attıkdan sonra sadece o zaman bir kere kullanılan kullanım senaryosu da opera, firefox vs diğer tarayıcıları indirmek olan indirdikten sonra bir daha tıklanmayan tarayıcı benim gözümde belki çoğu insanın gözünde bu şekildedir
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brshr 1 yıl
Haberin başlığı "Microsoft Edge şu an 330 Milyon aktif cihazda zorla kullandırılmaya çalışılıyor" olmalıydı.
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tarayıcı, windows 10 ve
8 etiket daha microsoft edge chrome Firefox browser 330 milyon Tarayıcılar Yazılım Onur Seven
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