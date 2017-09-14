Microsoft Edge şu an 330 Milyon aktif cihazda kullanılıyor

Microsoft kısa süre önce Seattle'daki Microsoft Edge Web Zirvesi 2017 etkinliğinde Microsoft Edge'in en son kullanım rakamlarını açıkladı. Microsoft Edge web ekosistemi ekibinin başkanı Charles Morris, Edge'in şu anda dünya genelinde 330 milyondan fazla aktif cihazda kullanıldığını duyurdu. Kullanım oranı Microsoft'un son güncel rakamları paylaştığı geçen Nisan ayından bu yana neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Kıyaslama yapılabilmesi açısından Google Chrome'un 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu, Mozilla Firefox'un ise dünya genelinde 500 milyon insan tarafından kullanıldığını belirtelim.

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Microsoft'un Windows 10 için hazırladığı yeni web tarayıcısı Microsoft Edge, Temmuz 2015'te yayınlandı. Sadece en yeni Windows sürümünde bulunan tarayıcı, rakipleri Chrome ve Firefox'un aksine Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin önceki versiyonlarında kullanılabilir durumda değil. Uyumluluk ve işlevsellik açısından Internet Explorer'ı geride bırakan Microsoft Edge, yazılım devi tarafından yeni özelliklerle donatılarak geliştirilmeye devam ediyor.

Edge kullanım oranı iki kat arttı

https://venturebeat.com/2017/09/13/microsoft-edge-passes-330-million-active-devices/

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Şirket geçen yılki Edge Zirvesi'nde yeni nesil tarayıcısınınaktif cihazda çalıştığını doğrulamıştı. Güncel rakam ise Microsoft'un Edge hakkındaki son bilgilendirmesinden bu yana kullanım oranının iki katına çıktığını gösteriyor. Morris, rakamın Edge kullanarak web gezintisi yapanyansıttığını da sözlerine ekledi.