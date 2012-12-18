Facebook'un Android ve iOS uygulaması güncellenerek, "Yakındakiler" sekmesine yeni özellikler eklendi

Facebook, Android ve iOS platformu için uygulamasını güncelleyerek "Nearby" olarak adlandırılan "Yakındakiler" sekmesine yeni özellikler ekledi.





Sekmeye kazandırılan yeni özellikler sayesinde kullanıcılarına etraflarındaki yeni yerleri keşfedebilme imkanı sunan uygulama, bu yerler hakkında yorum yazmak ve bu yerlere puan vermekte mümkün hale getiriyor. Sekmede etraftaki yerler çeşitli kategoriler altında sunulurken uygulama, Facebook kullanan arkadaşlarınıza mekan tavsiyesi de vermenizi sağlıyor. Güncellemeyle birlikte uygulama üzerinde bir takım performans iyileştirmelerinin de yapıldığını belirtelim.





Android ve iOS platformu için güncellenen "Yakındakiler" sekmesiyle etrafınızdaki mekanları keşfetmenize yardımcı olacak olan Facebook uygulamasına Google Play ve Appstore üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://newsroom.fb.com/News/555/Discover-New-Places-with-Nearby