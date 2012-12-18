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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un Android ve iOS uygulaması güncellenerek, "Yakındakiler" sekmesine yeni özellikler eklendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, Android ve iOS platformu için uygulamasını güncelleyerek "Nearby" olarak adlandırılan "Yakındakiler" sekmesine yeni özellikler ekledi.

Sekmeye kazandırılan yeni özellikler sayesinde kullanıcılarına etraflarındaki yeni yerleri keşfedebilme imkanı sunan uygulama, bu yerler hakkında yorum yazmak ve bu yerlere puan vermekte mümkün hale getiriyor. Sekmede etraftaki yerler çeşitli kategoriler altında sunulurken uygulama, Facebook kullanan arkadaşlarınıza mekan tavsiyesi de vermenizi sağlıyor. Güncellemeyle birlikte uygulama üzerinde bir takım performans iyileştirmelerinin de yapıldığını belirtelim.

Android ve iOS platformu için güncellenen "Yakındakiler" sekmesiyle etrafınızdaki mekanları keşfetmenize yardımcı olacak olan Facebook uygulamasına Google Play ve Appstore üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://newsroom.fb.com/News/555/Discover-New-Places-with-Nearby Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
vitor reis
Androide de geldiği belirtiliyor fakat neden görsellerde sadece iphone resmi var sayın mavit ?

facebookun sitesindede iphoneda gösteriyor facebookta apple fanboy galiba :((((
newsroom.fb.com/...
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vitor reis 6 yıl
Androide de geldiği belirtiliyor fakat neden görsellerde sadece iphone resmi var sayın mavit ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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Jül Sezar 6 yıl vitor reis
vitor reis
Androide de geldiği belirtiliyor fakat neden görsellerde sadece iphone resmi var sayın mavit ?

Anlayin artik iste
2 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
bide paylas butonu ciksa daha iyi olurdu , guya gecen guncellemede yaptilar Turkce yapinca buton yok ingilizce yapinca share(paylas) cikiyor
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